В Невском районе в ближайшие месяцы заработает новая школа. Она уже набирает учеников
В Невском районе на улице Архивной введена в эксплуатацию новая школа, получившая номер №707. Как сообщают в «Группе ЛСР», учреждение способно принять 1650 учеников, и набор уже начался — школа заработает в ближайшие месяцы.
Здание общей площадью 31,5 тыс. кв. м построили за два года. В новой школе два бассейна, два спортивных зала, помещения для творчества и мастерские, зал для занятий хореографией, медицинский кабинет, актовый зал на 600 мест. Рядом обустроено футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для отдыха и игр учащихся.
Новая школа станет первой на территории ЖК «Цивилизация», уже работает один детский сад. Всего здесь предусмотрены четыре детсада на 720 малышей в общей сложности и ещё одна такая же школа, а также инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад.