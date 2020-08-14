В Невском районе в ближайшие месяцы заработает новая школа. Она уже набирает учеников

В Невском районе на улице Архивной введена в эксплуатацию новая школа, получившая номер №707. Как сообщают в «Группе ЛСР», учреждение способно принять 1650 учеников, и набор уже начался — школа заработает в ближайшие месяцы.



Здание общей площадью 31,5 тыс. кв. м построили за два года. В новой школе два бассейна, два спортивных зала, помещения для творчества и мастерские, зал для занятий хореографией, медицинский кабинет, актовый зал на 600 мест. Рядом обустроено футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для отдыха и игр учащихся.

