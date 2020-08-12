Врача-узиста задержали в центре Петербурга по подозрению в развратных действиях в отношении подростка во время процедуры
Врач детского отделения одной из поликлиник Адмиралтейского района задержан после заявления матери одного из своих пациентов. Она обвинила его в приставаниях к сыну-подростку прямо во время процедуры.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, заявление в полицию района 33-летняя женщина принесла вечером 10 августа. В нем она живописала историю, пересказанную сыном, о том, что в кабинете ультразвуковой диагностики к 13-летнему мальчику приставал 36-летний врач.
Полицейские и сотрудники СК расценили действия медика как развратные, и через несколько часов врач был задержан у поликлиники.
Возбуждено уголовное дело по статье 135 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.
Сегодня следствие планирует выйти с ходатайством об аресте врача.