FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 09:24
0
Печать

Врача-узиста задержали в центре Петербурга по подозрению в развратных действиях в отношении подростка во время процедуры

Врач детского отделения одной из поликлиник Адмиралтейского района задержан после заявления матери одного из своих пациентов. Она обвинила его в приставаниях к сыну-подростку прямо во время процедуры.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, заявление в полицию района 33-летняя женщина принесла вечером 10 августа. В нем она живописала историю, пересказанную сыном, о том, что в кабинете ультразвуковой диагностики к 13-летнему мальчику приставал 36-летний врач.

Полицейские и сотрудники СК расценили действия медика как развратные, и через несколько часов врач был задержан у поликлиники.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.

Сегодня следствие планирует выйти с ходатайством об аресте врача.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний