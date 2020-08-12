Врача-узиста задержали в центре Петербурга по подозрению в развратных действиях в отношении подростка во время процедуры

Врач детского отделения одной из поликлиник Адмиралтейского района задержан после заявления матери одного из своих пациентов. Она обвинила его в приставаниях к сыну-подростку прямо во время процедуры.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа, заявление в полицию района 33-летняя женщина принесла вечером 10 августа. В нем она живописала историю, пересказанную сыном, о том, что в кабинете ультразвуковой диагностики к 13-летнему мальчику приставал 36-летний врач.

