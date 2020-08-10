Почти две сотни студентов Военного учебного центра ЛЭТИ попали под медицинское наблюдение из-за положительных тестов на коронавирус. Перед госпитализацией и карантином они прошли 30-дневную подготовку в «учебке» ВМФ на Васильевском острове.

В Петербурге военная кафедра ЛЭТИ в полном составе заехала в обсерватор. В ВМФ уверены, что у них студенты заразиться не могли

Массовое пополнение в Петербургом обсерваторе «Фонтанке» 10 августа объяснили в городском управлении санитарной службы. Согласно ежедневном отчету Смольного, за сутки число помещенных в санаторную изоляцию увеличилось с 1 до 143 человек. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что утром 9 августа в пансионат «Балтиец» поместили 143 студента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). Семь человек довезли во второй половине воскресенья, поэтому в суточную статистику они не попали.



Еще одиннадцать человек госпитализированы в городские больницы с подозрением на COVID-19, добавили в санслужбе. В ведомстве отметили, что речь идет о студентах ЛЭТИ, которые только-только вернулись с военных сборов. Несколько человек самостоятельно обратились в частную клинику и получили положительный результат теста. После этого 150 контактных студентов из шести общежитий ЛЭТИ отправили в санаторий «Балтиец».

В вузе на запрос «Фонтанки» не ответили. На сайте университета говорится, что 172 студента шести технических факультетов вуза прошли завершающий этап обучения по программам подготовки матросов запаса и офицеров запаса. Базой для 30-суточных сборов стал 907-й Объединённый учебный центр ВМФ на Васильевском острове Петербурга. 4 августа выпускники приняли присягу. «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, студенты полностью выполнят программу сборов, которые являются завершающим этапом обучения по программам подготовки матросов запаса и офицеров запаса», - анонсировал тогда начальник Военного учебного центра при СПбГЭТУ «ЛЭТИ», капитан 1 ранга Максим Николаевич Четвериков.

