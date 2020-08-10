В Петербурге военная кафедра ЛЭТИ в полном составе заехала в обсерватор. В ВМФ уверены, что у них студенты заразиться не могли
Почти две сотни студентов Военного учебного центра ЛЭТИ попали под медицинское наблюдение из-за положительных тестов на коронавирус. Перед госпитализацией и карантином они прошли 30-дневную подготовку в «учебке» ВМФ на Васильевском острове.
Массовое пополнение в Петербургом обсерваторе «Фонтанке» 10 августа объяснили в городском управлении санитарной службы. Согласно ежедневном отчету Смольного, за сутки число помещенных в санаторную изоляцию увеличилось с 1 до 143 человек. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что утром 9 августа в пансионат «Балтиец» поместили 143 студента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). Семь человек довезли во второй половине воскресенья, поэтому в суточную статистику они не попали.
Еще одиннадцать человек госпитализированы в городские больницы с подозрением на COVID-19, добавили в санслужбе. В ведомстве отметили, что речь идет о студентах ЛЭТИ, которые только-только вернулись с военных сборов. Несколько человек самостоятельно обратились в частную клинику и получили положительный результат теста. После этого 150 контактных студентов из шести общежитий ЛЭТИ отправили в санаторий «Балтиец».
В вузе на запрос «Фонтанки» не ответили. На сайте университета говорится, что 172 студента шести технических факультетов вуза прошли завершающий этап обучения по программам подготовки матросов запаса и офицеров запаса. Базой для 30-суточных сборов стал 907-й Объединённый учебный центр ВМФ на Васильевском острове Петербурга. 4 августа выпускники приняли присягу. «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, студенты полностью выполнят программу сборов, которые являются завершающим этапом обучения по программам подготовки матросов запаса и офицеров запаса», - анонсировал тогда начальник Военного учебного центра при СПбГЭТУ «ЛЭТИ», капитан 1 ранга Максим Николаевич Четвериков.
В пресс-службе ВМФ «Фонтанке» отвергли саму мысль о том, что студенты ЛЭТИ могли заразиться на базе Объединённого учебного центра ВМФ на Васильевском острове. «Как в период сборов, так после их окончания ни один из военнослужащих учебного центра не был инфицирован коронавирусной инфекцией, - заявили в ведомстве. - В соответствии с Уставом внутренней службы все нормы по количеству душевых на этаже и объема кубометров воздуха на человека в казарме были неукоснительно соблюдены. Об этом говорят и итоги проверки Центра санэпидемнадзора, которая была проведена на прошлой неделе в Объединенном учебном центре ВМФ. Следовательно, любые утверждения о причастности Объединённого учебного центра к якобы инфицированию студентов ЛЭТИ на территории Учебного центра полностью несостоятельны».
В июне вместо военных сборов в госпиталь попали пять студентов СПбГУ. Позже университет отчитался о девяти заболевших коронавирусом. При этом руководство вуза заранее обратилось в Минобороны РФ с просьбой перенести сборы на следующий год, на что получило положительный ответ. Однако никто из студентов этой возможностью не воспользовался.