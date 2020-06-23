Вместо военных сборов студенты СПбГУ попали в госпиталь. Минобороны обещало, что в июне их не будет

Третьекурсники петербургского госуниверситета госпитализированы в Луге с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пять положительных тестов поместили участников военных сборов на карантин.

Подготовка слушателей военной кафедры СПбГУ, по информации «Фонтанки», началась в полевом лагере 9-й гвардейской артиллерийской бригады 15 июня. В тот же день тестирование показало, что пять студентов СПбГУ инфицированы вирусом SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19).

Ковид-положительные были направлены в Лужский военный госпиталь. В последующие два дня на плохое самочувствие пожаловались еще пятеро претендентов на лейтенантские погоны, однако обследование показало, что причиной их недомогания стало пищевое отравление.



В пресс-службе СПбГУ «Фонтанке» уточнили, что всего на учебных сборах в воинской части в Луге находится 130 студентов вузовского военного учебного центра. В сообщении от 23 июня говорится, что все «рекруты» перед отправкой прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и получили отрицательный результат. В воинской части у них был взят повторный анализ.

«При этом у студентов нет каких-либо симптомов заболевания, — подчеркивают в СПбГУ. — Все студенты чувствуют себя хорошо. После 14-дневного пребывания в стационаре им будет сделан повторный тест на коронавирус. Другие студенты, контактировавшие с ними, находятся на карантине на территории воинской части».

Министерство обороны 3 июня на своем сайте сообщало о том, что сдвинуты сроки «проведения со студентами вузов учебных сборов по программам военной подготовки». Место и время скорректированы для каждого региона с учетом эпидемиологической обстановки, «основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль — октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год».

