Полиция Петербурга проверяет лихую езду по встречке. В таком же «Форде» - человек, похожий на инспектора ГИБДД
Вылететь под грузовик, подрезать пешехода, усадить ребенка за руль - это все о нем, водителе «Форда Фокус» с госномером О173ВО98. После Интернет-шума полиция Петербурга смело взялась за богатое досье. И как бы она не пришла к своему сотруднику.
Лихую езду утром 7 августа сняли петербуржцы на пересечении Планерной и Долгоозерной улиц. Маневр «Фокуса» впечатляет, ученикам автошкол лучше не смотреть.
В объектив регистратора попали госномера нарушителя. Через несколько часов в другой группе «ВКонтакте» появилось еще одно видео - в подборочку. Тот же «Форд» ехал по Выборгскому шоссе, а за рулем вместе с водителем сидел ребенок.
Лицо водителя попало на видео, и стоп-кадр помог «Фонтанке» с помощью сервиса распознавания лиц Findclone выйти на двойника. Им оказался 28-летний петербуржец Михаил Латышев. В социальных сетях остались следы десятка объявлений, которые он оставлял. Эти объявления имели притяжение к метро «Комендантский проспект», Парашютной улице и Выборгскому шоссе. Продажа машины, дачи, айфонов, концертного аккордеона. Телефон сотовый прилагался. С аватарки в мессенджере Whatsapp смотрел приятного вида мужчина в полицейской форме.
Михаил Латышев в телефонном разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что к «Форду Фокус» с госномером О173ВО98 отношения не имеет. Работает он инспектором по розыску отдела ГИБДД Приморского района Петербурга, пользуется «Солярисом», и вообще, с 6 августа находится на даче. То есть 7-го в городе не появлялся. Свое присутствие на свежем воздухе инспектор объяснил отпуском.
Второе видео, с ребенком за рулем, Михаил тоже прокомментировал:
«Сына вожу в детском кресле. Человек, может, и похож на меня, но себя не узнаю».
Поневоле вспомнился мистер Хайд в исполнении Михаила Ефремова.
По данным «Фонтанки», за автокарьеру Латышев сменил шесть машин и 48 раз нарушил ПДД.
Автомобиль с номером О173ВО98 принадлежит другому петербуржцу. Алексей Тимофеев объяснил «Фонтанке», что машину он продал еще в апреле, но из-за пандемии не перерегистрировал. Кто сейчас водит «Форд», его не волнует. Алексей все-таки согласился посмотреть видезапись с лихим ездоком и отреагировал:
«Печально это все».
По словам Алексея, при внимании компетентных органов он ответит на вопросы.
Тем временем, в социальных сетях опознали автомобиль О173ВО98. Жители одной из улиц и даже конкретного дома опубликовали фотографию «Форда» с уточнением, что он регулярно припаркован ровно на этом месте. По ужасному стечению обстоятельств, этот адрес снова ведет к Михаилу Латышеву.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, по видеозаписи с ездой по встречной полосе назначена проверка.