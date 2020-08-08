Полиция Петербурга проверяет лихую езду по встречке. В таком же «Форде» - человек, похожий на инспектора ГИБДД

Вылететь под грузовик, подрезать пешехода, усадить ребенка за руль - это все о нем, водителе «Форда Фокус» с госномером О173ВО98. После Интернет-шума полиция Петербурга смело взялась за богатое досье. И как бы она не пришла к своему сотруднику. Лихую езду утром 7 августа сняли петербуржцы на пересечении Планерной и Долгоозерной улиц. Маневр «Фокуса» впечатляет, ученикам автошкол лучше не смотреть.



В объектив регистратора попали госномера нарушителя. Через несколько часов в другой группе «ВКонтакте» появилось еще одно видео - в подборочку. Тот же «Форд» ехал по Выборгскому шоссе, а за рулем вместе с водителем сидел ребенок.



Лицо водителя попало на видео, и стоп-кадр помог «Фонтанке» с помощью сервиса распознавания лиц Findclone выйти на двойника. Им оказался 28-летний петербуржец Михаил Латышев. В социальных сетях остались следы десятка объявлений, которые он оставлял. Эти объявления имели притяжение к метро «Комендантский проспект», Парашютной улице и Выборгскому шоссе. Продажа машины, дачи, айфонов, концертного аккордеона. Телефон сотовый прилагался. С аватарки в мессенджере Whatsapp смотрел приятного вида мужчина в полицейской форме. Михаил Латышев в телефонном разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что к «Форду Фокус» с госномером О173ВО98 отношения не имеет. Работает он инспектором по розыску отдела ГИБДД Приморского района Петербурга, пользуется «Солярисом», и вообще, с 6 августа находится на даче. То есть 7-го в городе не появлялся. Свое присутствие на свежем воздухе инспектор объяснил отпуском. Второе видео, с ребенком за рулем, Михаил тоже прокомментировал: «Сына вожу в детском кресле. Человек, может, и похож на меня, но себя не узнаю».