«Я ничего не помню». Как в Москве судят ненастоящего Ефремова

Михаилу Ефремову четыре раза показали, как его автомобиль убивал курьера Захарова. Он ответил тремя фразами: «С трудом (узнаю себя). Это мистер Хайд. Я ничего не помню».

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Московский суд продолжает рассматривать по существу дело о смертельном ДТП, в котором винят Михаила Ефремова. Суду предъявлен ключевой свидетель, который мог угодить под «хамский» джип актера за 30 секунд до трагедии с грузовиком Сергея Захарова. Сторону защиты вывели из себя с помощью бывшей партнерши, а представитель потерпевших шутил про декольте и обещал «сюрприз» во время зачитывания гражданского иска.

На первом заседании суда четверо сотрудников ГИБДД рассказали, как Михаил Ефремов переживал на месте происшествия и каялся в содеянном. Но сам актер фраппировал публику неожиданным сюжетным поворотом, заявив, что не может признать вину, так как «ничего не помнит». Развитие ожидалось сегодня, 6 августа. В программе обозначилась большая плазменная панель и еще пятеро свидетелей — заседание обещало просмотр некоего интригующего видео с комментариями. При этом уже было известно, что анализ ДНК подтвердил нахождение за рулем именно Михаила Ефремова. Другая экспертиза установила, что в джипе актера употребляли не только алкоголь.



День второй у стороны защиты не задался с самого начала. Адвокат актера Эльман Пашаев опоздал на слушание на сорок минут. За это время представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский уже успел рассказать журналистам, что в материалах дела содержится более 7 часов видеозаписей с камер наблюдения и регистраторов.

Пашаев, едва успев схлопотать замечание судьи за опоздание, тут же попросил перенести заседание на 7 августа, так как он занятой человек и у него запланировано выступление в Нижегородском суде по другому поводу. Но у суда нашлись контаргументы.

Оказалось, что один из свидетелей гособвинения сейчас в Крыму и хочет общаться прямо оттуда, в режиме видео-конференции. Это тот самый человек, у которого Ефремов стрельнул сигаретку сразу после аварии. Добровинский напомнил судье, что телевизор, на который тут нарисовались такие серьезные планы, вообще-то принес он, и хорошо бы проследить, чтобы у предоставленной суду техники не выросли ноги. «Эти вопросы должны оставаться за рамками процесса», - холодно парировала судья Елена Абрамова.



Первый свидетель - Полина Герасименко, которая живет в квартире с окнами на Садовое кольцо. Суду она рассказала немного: услышала похожий на взрыв звук, вышла на балкон, увидела джип тёмного цвета, марку не помнит. Как Ефремов покидал автомобиль, не могла увидеть из-за особенностей ракурса наблюдения. Когда Пашаев начал задавать уточняющие вопросы, адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила, что у того проблемы со слухом. «Зря я ее учил», - в сердцах воскликнул тот. Выяснилось, что Бутырину Александр Добровинский переманил в свой лагерь из команды Пашаева — не без умысла насолить противнику. Впоследствии Бутырина заявила журналистам, что была не просто членом команды, а партнером Пашаева.

Следующая свидетельница - Анна Ордян, которая в машине с друзьями проезжала мимо места ДТП. Ордян бросилась на помощь пострадавшему Сергею Захарову, так как имеет медицинское образование. Девушка рассказала, что первое время водитель грузовика был в сознании и она не позволила очевидцам вытаскивать его из машины до приезда профессиональных медиков, чтобы не повредить ему спину.



Ордян видела, как Ефремова «выводят из задних дверей автомобиля», но подчеркнула, что на месте аварии оказалась минут через пять после столкновения, а другие очевидцы рассказали ей, что за рулем злополучного джипа был именно актер.

Пашаев тут же уцепился за эту реплику и заявил, что свидетельница опирается на рассказ неизвестных лиц. Он попытался допросить свидетельницу как медика: можно ли было переворачивать искореженный грузовик с Захаровым внутри, не сделали ли ему этим хуже? Но прокурор и защита потерпевших потребовали снять вопрос, потому что Ордян можно допрашивать только как очевидца, а не эксперта. Пашаев получил очередное замечание судьи. «Ефремов сидел на заднем сидении своего автомобиля, свесив ногу из машины и курил», - продолжала Анна Ордян. После этой реплики все начали одновременно перекрикиваться со всеми, и судье пришлось делать массовое замечание адвокатам обеих сторон.

Следующим в зал пригласили автомобилиста Владислава Женжебира. Он ехал по Садовому кольцу со стороны Парка Горького в сторону Патриарших прудов, с ним в машине был приятель, приехавший погостить из Крыма. Буквально за полминуты до трагедии джип Ефремова, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу, подрезав автомобиль Женжебира. Тот резко затормозил и посигналил водителю, который, по словам Женжебира, вел себя по-хамски. В ответ джип начал набирать скорость, и свидетель обратил внимание, что машина выезжает на встречную полосу и за зданием МИД врезается в грузовик потерпевшего.



«Когда помогли выйти Ефремову со стороны водительской двери, он дошел до клумбы и все стали кричать: «Ефремов, Ефремов», - рассказал впоследствии Женжебир журналистам. - И я увидел тоже, что это Ефремов. Я достал телефон, снял машину Ефремова, снял его, сидящего. Я не медик, но по-человечески могу сказать, что человек был очень пьян. Шел с трудом, речь выдавливалась у него. Попросил сигаретку у моего товарища, все это давалось ему нелегко. К пострадавшему не подходил».

Эльман Пашаев попытался вывести Женжебира из обоймы, заставив его наводящими вопросами признаться, что важный свидетель был ранее знаком с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Дело было на ток-шоу «60 минут». Но судья сняла все вопросы на тему ток-шоу. Женжебир, в свою очередь, отметил, что для такого самоуверенного поведения на дороге у Ефремова не слишком-то крутая машина: и состояние так себе, и номер простецкие. На этих словах Пашаев вновь попытался сломать повестку, заявив, что ему дурно и вообще он явился на заседание больным. К слову, у всех входящих в здание суда измеряли температуру. Слова адвоката, если и содержали коронавирусный намек, ажиотажа не вызвали: ну, плохо и плохо, терпите, чем быстрее допросим свидетелей, тем быстрее все закончится.



Следующим свидетелем оказался сотрудник бара «Улисс» Кирилл Пухов — Ефремова он знал как постоянного клиента заведения. В день ДТП Ефремов посетил «Улисс» дважды и был нетрезв: в первый раз Пухов проводил его до дома, по пути актер зашел в магазин и купил две бутылки пива и пачку сигарет. А потом вернулся и пытался поговорить с владельцем бара по телефону.

На этом допрос бармена закончился. Суд приступил к допросу экспертов. Они установили, что скорость автомобиля актера до момента столкновения составляла 85 километров в час, джип врезался в грузовик доставки под углом в 160 градусов. Подушки безопасности сработали и на водительском, и на пассажирском месте, но это не значит, что в салоне находился кто-то, кроме водителя. Дело в том, подушка никак не связана с датчиком на кресле пассажира.

Суд объявил перерыв на час. За это время в зале трансляции для журналистов произошло что-то вроде женской потасовки. Туда проникли две пожилые сторонницы Ефремова, которые начали шуметь. Одна из журналисток сделала им замечание. Тогда активная защитница актера попросту упала на девушку. Разбираться, кто прав, кто виноват, пришлось приставам. Громких старушек выдворили из здания.



После перерыва суд приступил к просмотру видеоматериалов — записей с камеры наблюдения с одного из зданий на Садовом кольце и сториз, которые Владислав Женжебир снимал для своего Instagram. На одной из записей видно, как Ефремов ходит и машет руками, явно говоря что-то. Но звук, как назло, не воспроизводится. Колонки, которые кто-то оперативно нашел, подключили к телевизору только затем, чтобы услышать за кадром мат очевидца, наблюдающего за эволюциями Ефремова.

Еще один ролик — с видеорегистратора проезжавшего мимо такси. Пашаев попытался рассмотреть в машине Ефремова загадочного второго человека, но никто, кроме адвоката актера, этого человека не увидел. Следующее видео - с камеры автобуса. Наконец-то Пашаев видит, что его подзащитный сидит на пассажирском сидении. «Видео «зеркальное», это место водителя», - говорит ему прокурор. Аппаратура не выдерживает и судье приходится делать перерыв, чтобы настроить телевизор.

В зале присутствуют вполне исправные ноутбуки журналистов, но использовать стороннюю технику суду нельзя. Видео с нагрудного регистратора инспектора ДПС показывают с компьютера секретаря суда. Картинку теперь видно только судье и защитникам, но все присутствующие в зале слышат диалог инспектора и актера:

- Что употребляли, Михаил Олегович?

- Всё!

Затем Ефремов предлагает выпить и спеть хором. «Давай я уйду, а потом заплачу вам деньги?» - звучит на следующей записи, но инспектор на месте происшествия явно делает вид, что ничего не услышал.

Наконец, адвокат потерпевшей стороны Добровинский задает вопрос Ефремову — узнает ли он себя в человеке на видео. «С трудом», - лаконично отвечает обвиняемый. Это были его первые слова за день. И добавил, что на записи некий «мистер Хайд», очевидно, намекая на бессмертное произведение Роберта Стивенсона.

Во время очередного перерыва ни Ефремов, ни Пашаев с журналистами общаться не стали. Адвокат Добровинский рассказал прессе, что его «важнейший» крымский свидетель, который видел, как Ефремов выходил из машины, даст показания 7 августа. О компенсации, которую требует потерпевшая сторона, адвокат расскажет 10 августа.

«Важный день будет, когда я буду зачитывать гражданский иск», - сказал Добровинский, а когда его настойчиво спросили о размере компенсации, пошутил, что не может «смотреть на декольте» журналистки, задавшей вопрос, и предложил сказать ей это «на ушко». Добровинский также отметил, что практически весь день в суде Михаил Ефремов вел себя «активно молча». «Мне не видно, что происходит в грудной клетке и в мозгу. Но он молчит, рисует что-то, - добродушно сказал Добровинский. - Судья несколько раз обрывала господина Пашаева и защиту. Было интересно за этим наблюдать. Это несколько другой человек, чем был вчера».

К финалу второго дня суд изучил видеозапись с камеры наблюдения на здании на Садовом кольце, ролики из Instagram свидетеля Женжебира, видеоролики с регистраторов проезжавшего мимо такси и автобуса. Все это время Ефремов сохранял спокойствие, ничем не выдавая своих эмоций. Не дрогнул актер даже когда дело дошло до нагрудных видеорегистраторов инспекторов ДПС, которые приехали зафиксировать ДТП и имели сочные диалоги с обвиняемым.

Адвокаты потерпевшей стороны дважды с интервалом в пару часов спрашивали Ефремова, узнает ли он себя в главной роли в этих захватывающих короткометражках. «Я ничего не помню», - настаивал актер.

Заседание по делу Михаила Ефремова отложено на 7 августа и продолжится в 10 утра.

Венера Галеева, Инна Метелькова, «Фонтанка.ру»