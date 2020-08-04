С открытым лицом. По Сети гуляет база селфи с паспортами, сделанными для получения микрокредитов

Ваше фото в профиль рядом с разворотом паспорта и скан страницы с пропиской — вам это нужно, чтобы купить в кредит iPhone, а мошенникам — чтобы воровать деньги от вашего имени. Теперь эти фотографии стали товаром и продаются практически свободно.

Расценки на снимки людей с открытым паспортом невысоки — от пары сотен рублей. За дополнительную плату — фото второго документа, как правило, водительских прав, ИНН или загранпаспорта. Если брать фотографии сразу нескольких людей, дают скидку.

Люди на снимках делают такие снимки добровольно — это обычная практика в кредитных организациях, которые согласовывают выдачу денег или покупку в рассрочку товаров в удаленном режиме. Это могут быть и микрофинансовые организации, и крупные банки. Так называемые скоринговые системы позволяют быстро идентифицировать владельца паспорта и подтвердить, что это именно он, а не кто-то за него пытается получить кредит. Однако, судя по всему, эти снимки в дальнейшем хранятся не слишком надежно.



Фото: скриншот страницы сайта по продаже фотографий с документами

Судя по данным на специализированных сайтах (все они зарегистрированы не в российской доменной зоне), в наличии у продавцов такого товара десятки и сотни снимков. Отдельно — женские, отдельно мужские комплекты. Особняком — в несколько раз дороже — стоят комплекты с пометкой «Не использованные ранее, в первые руки!».

«Фонтанке» удалось пообщаться с петербуржцем, чье фото с паспортом попало в базу данных на продажу. Он рассказал, что действительно несколько лет назад пытался получить кредит в одном из крупных федеральных банков. Для этого и фотографировался. Сперва дома, но там все время получались блики, так что пришлось идти в фотоателье. Все эти снимки — и с бликами, и сделанные профессионалами, оказались сперва в банке, а потом в базе злоумышленников.

И хотя банк тогда отказал ему, не назвав причину, спустя несколько месяцев к нему пришли из полиции: на имя петербуржца, использовав его паспортные данные, оформили сим-карту одного из операторов. И с её помощью неизвестные пытались своровать деньги через приложения в онлайн-банке. Попытка оказалась неудачной, и, на счастье, полицейские поверили петербуржцу, что это не он промышляет кибермошенничеством. Отделался тем, что написал объяснительную.



пример фотографии (с закрытыми данными) пример фотографии (с закрытыми данными)

Среди тех, кто оказывается в базе злоумышленников, самые разные люди. И молодые, и не очень. Из тех, о ком стало известно «Фонтанке», все носители славянских фамилий. У некоторых заведомо не было шансов получить кредит — они имеют в анамнезе судимость, что почти на 100% лишает их шанса на одобрение кредита. Даже если статья была пустячной, вроде неуплаты алиментов, а наказание условным, скоринговые системы зачастую заносят таких людей в черные списки. Денег им не дадут, но фотографии с разворотом паспорта примут.

«Появление таких снимков в открытом доступе указывает на то, что произошел слив в одном из банков. Видимо, их службы безопасности работают так, что хакеры получают доступ к их базам данных», — говорит глава юридической компании «Беспалов, Стогов и партнеры» Тимур Беспалов. В самой по себе практике одобрения кредитов по такой схеме он не видит ничего криминального, однако ответственность тех, кто по долгу службы должен хранить персональные данные, видимо, недостаточна.



«Если вы обнаружили, что попали в такую базу, в первую очередь необходимо поменять паспорт. Можно не объяснять, почему вы так решили, ведь он может быть и случайно испорчен или даже потерян — для полиции это не важно. Главное, что «засвеченный» паспорт почти мгновенно станет недействительным и получить по нему кредит уже никто не сможет», — рекомендует юрист. Ведь зачастую слитые таким образом базы паспортов «ходят по кругу» и могут использоваться даже через полгода после продажи.

Особенно обострилась активность мошенников в разгар пандемии. К примеру, по данным Генпрокуратуры, в первом полугодии 2020 года число киберпреступлений в стране выросло на 92%. А разница с показателем пятилетней давности составляет 25 раз. Прокуроры подсчитали, что безнаказанными остаются три четверти таких преступлений.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

