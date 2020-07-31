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31.07.2020 17:12
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На «Авито» на продажу выставлен проходческий комплекс для тоннелей диаметром 3,7 метра. В Петербурге работы для него нет

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже тоннелепроходческого комплекса Herrenknecht. Такое оборудование крайне специфично, изготавливается под конкретные задачи и в открытой продаже практически не появляется. Его владелец говорит, что с момента изготовления в 2009 году щит прошел всего один километр и с тех пор был не нужен в Петербурге.

Продавец — ООО «Специализированное тоннельное строительство». В недавнем прошлом это один из крупнейших подрядчиков ГУП «Водоканал СПб». В 2000-х был занят на строительстве Главного канализационного коллектора, стоимость которого исчислялась десятками миллиардов рублей. В ту пору СТС контролировался ныне покойным предпринимателем Владимиром Агияном.

Именно в ходе строительства Главного коллектора выставленный сейчас на продажу проходческий комплекс Herrenknecht AVN-3700AH и применялся. Правда, по словам нынешнего владельца СТС Евгения Еселева (он получил контроль над компанией в июне 2019 года), этому щиту удалось пройти всего 1 км. С тех пор он был невостребован. О том, что его оборудование продается на «Авито», Евгений Еселев узнал от корреспондента «Фонтанки». Предложенная на сайте объявлений цена составляет, по его словам, примерно 40% от того, за сколько щит покупался в 2009 году.

Судя по всему, объем работ СТС за последние годы, по крайней мере в части тоннельного строительства, сильно сократился. «Лишние» для компании проходческие щиты самых разных размеров сейчас предлагаются в аренду — на сайте компании в ассортименте сразу восемь подобных комплексов, размерами от 1200 мм в диаметре до 10 000 мм. Выручка за 2019 год — 453 млн рублей (минус 40% к уровню предыдущего года). Из крупных госзаказов за последние пару лет — глобальная реконструкция очистных сооружений в Подпорожье за 335 млн рублей в 2019 году, в этом году компания стала одним из победителей конкурса на реконструкцию Северной станции аэрации.

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Комментарии (7)

260569221
“ На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось сообщение»

Эммм... как бэ «условно бесплатных объявлений», т.к. там тупо коммерция, хочешь поднять объявление-плати, хочешь вип- плати, хочешь выделить объявление- плат, хочешь больше просмотров - плати. Короче, плати, плати, плати....
Причем ценник конский....

Пы.сы. Предвижу хейтеров и ватников, которые сейчас напишут что мол: «да бесплатный сыр только в мышеловке», да, да, знаем, знаем....

Я к тому, что ценик там до беспредела конский... какое-то сра...е объявление поднять- 300 р.. да на кой оно мне об..сь....

Зажрались товарищи. Ценники умерьте и пыл.
krasnonosov
Предлагаю бизнес. Скинуться, прикупить щит и прорыть под границей с Финляндией тоннель и на коронавирусное закрытие границы можно больше не обращать внимание.
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