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30.07.2020 13:56
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Вирус на страже автомобилей. Петербургские угонщики тоже уходили в самоизоляцию

По данным филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге, за 6 месяцев 2020 года количество заявленных угонов сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря ограничительным мерам среднее число утраченных машин уменьшилось с 20 до 10 в месяц, что отразилось на убыточности сегмента автокаско.

Из бесплатного фотобанка pixabay.com
Из бесплатного фотобанка pixabay.com

Также «Ингосстрах» отмечает, что в период самоизоляции увеличилось число петербуржцев, которые приобретали полисы и урегулировали убытки онлайн. На сегодня более 10% заявленных страховых случаев по ОСАГО и каско приходится на IngoMobile, собственное мобильное приложение страховщика, который запустил опцию удаленного урегулирования в мае.

Всего же за прошедшее полугодие петербургский филиал «Ингосстраха» собрал 3,47 млрд рублей взносов — на 3,2% больше, чем в 2019 году. Большую часть этой суммы (2,81 млрд рублей) принесло динамично развивавшееся розничное страхование: ОСАГО (прирост составил 29%), страхование имущества физических лиц (22%), специальные виды страхования (27%), обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (23%).

«Подводя итоги нашей деятельности за первое полугодие 2020 года, хотелось бы отметить высокую устойчивость бизнеса «Ингосстраха»: команда филиала в краткие сроки наладила бесперебойную работу отделов, применяя цифровые инструменты на всех этапах взаимодействия с клиентом. Даже в самые сложные моменты мы оставались на связи и организовывали урегулирование убытков. В результате совокупные выплаты возмещения за полугодие превысили 1,6 млрд рублей», — заявил директор филиала компании «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.

Во время пандемии доходы горожан и петербургских компаний снизились, поэтому многие из них были вынуждены отказываться от полисов. «Ингосстрах», со своей стороны, шел навстречу клиентам, подбирая индивидуальные условия обслуживания и пролонгируя действие полисов на период ограничений. Благодаря этому, в частности, уровень продления договоров автокаско в компании составил 67% — на фоне отказа четверти страхователей от оформления полиса из-за снижения личных доходов.

Материал подготовлен специально для СПАО «Ингосстрах»

Из бесплатного фотобанка pixabay.com
Из бесплатного фотобанка pixabay.com

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