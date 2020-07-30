Вирус на страже автомобилей. Петербургские угонщики тоже уходили в самоизоляцию

Также «Ингосстрах» отмечает, что в период самоизоляции увеличилось число петербуржцев, которые приобретали полисы и урегулировали убытки онлайн. На сегодня более 10% заявленных страховых случаев по ОСАГО и каско приходится на IngoMobile, собственное мобильное приложение страховщика, который запустил опцию удаленного урегулирования в мае.



Всего же за прошедшее полугодие петербургский филиал «Ингосстраха» собрал 3,47 млрд рублей взносов — на 3,2% больше, чем в 2019 году. Большую часть этой суммы (2,81 млрд рублей) принесло динамично развивавшееся розничное страхование: ОСАГО (прирост составил 29%), страхование имущества физических лиц (22%), специальные виды страхования (27%), обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (23%).

