ВЦИОМ: 6 % россиян не знают, что Земля круглая, а каждый третий верит в инопланетян

Каждый шестнадцатый гражданин РФ (6 %) не знает, что планета Земля имеет шарообразную форму, причём 2 % россиян полагают, что Земля плоская. Об этом сообщает сайт государственной службы социологии ВЦИОМ, который в среду, 29 июля, публикует данные исследования отношения россиян к популярным «теориям заговоров».

94 % собеседников ведомства Валерия Фёдорова с учёными не спорят и признают, что Земля всё-таки круглая. Наименьший процент этого знания демонстрируют люди с неполным средним образованием. В этой группе о круглой Земле знают 82 % респондентов.

Каждый третий россиянин (36 %) уверен, что представители внеземных цивилизаций посещают Землю, как круглую, так и плоскую. Причём 13 % граждан РФ уверены, что власти скрывают информацию о таких контактах, а 23 % считают, что скрываются от нас сами инопланетяне. Меньше половины респондентов ВЦИОМ говорят, что инопланетян нет, — 48 %. Ещё 16 % россиян затруднились с ответом о реальности «зелёных человечков из космоса».

Фото: ВЦИОМ

Половина граждан России уверены, что неоднократные высадки астронавтов США на Луну — это блеф. «Правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну», считает 49 % россиян. Каждый пятый (20 %) не знает чему верить, и только 31 % не сомневаются в успехе Нила Армстронга и других 18 астронавтов, побывавших на спутнике Земли.

4 % россиян уверены, что ВИЧ не существует, 66 % полагают, что ГМО-продукты крайне опасны для человека, 9 % не сомневаются, что прививки приносят вред здоровью.

Отдельно ВЦИОМ спросил сограждан о «суверенных» теориях заговоров.



«Существует группа лиц, которые стремятся переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие». С этим утверждением сегодня согласны 60 % жителей России. Только 28 % считают, что «если отдельные историки и пересматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины».

Примерно такая же доля россиян верит в заговор против «традиционных ценностей», который якобы реализуется «с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». В этом не сомневаются 54 % граждан. «Люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей», — говорит почти треть граждан РФ (30 %). В 2018 году так думал лишь каждый четвёртый — 24 %.

Фото: с сайта wciom.ru

«Среди различных теорий заговора сегодня наиболее чувствительным для россиян является идеологический контур. Именно здесь концентрируются ощущения обеспокоенности, связанные с желанием отдельных групп интересов переписать историю или подорвать традиционный уклад духовных ценностей. Безотносительно к основаниям и происхождению этих теорий, для общества важна дискуссия в отношении данных тем», — комментирует данные директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.



Опрос был проведён 6 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

