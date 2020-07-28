«Спасла столица, подвела погода». Как городской бизнес прожил месяц «без ограничений»

Предприятия сферы услуг, которым Смольный разрешил работать с конца июня, не смогли вернуться к докризисным показателям. Пока одни ждут помощи от государства, другие вынуждены сокращать бизнес и просят одного: «Не мешайте».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

С 27 июля Смольный ввел третий этап коронавирусных послаблений, освободив от запретов, по собственной оценке, 90% бизнесов. Правда, итоги предыдущего этапа снятия ограничений показывают, что восстановление не будет мгновенным. И без дополнительной помощи государства не обойтись. Предприниматели просят чиновников учесть их мнение при формировании нового пакета мер поддержки, но в Смольном пока взяли паузу — в ожидании второй волны.

Вопросы дальнейшего выживания бизнеса Северной столицы в коронавирусной реальности стали темой совещания видеоконференции с представителями Смольного 28 июля. По данным «Фонтанки», его участники поинтересовались у чиновников, как обстоят дела с третьим пакетом помощи, обещанным еще в середине июля.



Тогда предполагалось, что акцент будет сделан на поддержку занятости. Одна из мер — организация общественных работ, сообщал глава комитета по труду Дмитрий Чернейко, причем помощь будет оказываться «в режиме прямых субсидий гражданам».

Но, по всей вероятности, курс был скорректирован. Заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, державший сегодня ответ перед бизнесом, сообщил, что третий пакет будет включать две части — стимулирование спроса и поддержку отраслям, рассказал «Фонтанке» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский, задавший вопрос на ВКС. Другой конкретики, по словам предпринимателя, не прозвучало. В качестве примерных сроков чиновник назвал «вторую половину августа — начало сентября».

Собеседники «Фонтанки» в экономическом блоке Смольного признают, что пока «третий пакет» находится в подвешенном состоянии, поскольку «как на уровне города, так и Федерации не все тенденции пока понятны». Главный вопрос — придет ли вслед за послаблениями вторая волна. Если вспышки заболевания не случится, в городском правительстве рассчитывают определиться с инструментами в августе. Но речь будет идти уже не о поддержке занятости, а о мерах для восстановления экономики.



Без дополнительной помощи восстановиться действительно будет проблематично, признают владельцы предприятий сферы услуг, которым разрешили работать на втором этапе снятия ограничений — с 27–28 июня. По просьбе «Фонтанки» операторы прогулок по рекам и каналам, салоны красоты и владельцы летних террас подвели итоги месяца работы и оценили свои дальнейшие перспективы.

Оптимистичнее всего настроены судовладельцы. Несмотря на то что иностранных гостей в городе не было совсем, да и жители других регионов не слишком активно ехали в Северную столицу, загрузка оказалась выше ожиданий. Как и рассчитывал Смольный, роль туристов исполнили сами петербуржцы, у которых при закрытых музеях и театрах оказалось не так много вариантов развлечений. Также экскурсии по рекам и каналам активно покупали москвичи, признают операторы.

«Не ожидали такого эффекта. Теплоходы работают полностью загруженные. Конечно, с учетом ограниченной рассадки», — радуется глава «Астра-Марин» Андрей Кузнецов. По его словам, особенный ажиотаж случился на день ВМФ. За 2–3 часа до отправления билетов уже не было, а на время салюта места были распроданы за несколько дней. «Спасла столица», — уточняет предприниматель.



Сейчас у «Астра-Марина» на воду спущены 17 судов из 19. Правда, оценить свой заработок Андрей Кузнецов затруднился, отметив, что в его бизнес-модели большую роль играло питание на борту и живая музыка, а эти услуги стало возможным оказывать лишь с 27 июля.

«Аква-Экскурс» заработал в июне 42% от выручки июля 2019 года, рассказал его руководитель Владимир Филиппов. Причем 10% от суммы принес День ВМФ. Сейчас у компании работает 6–8 судов из 10 для обычных экскурсий и одно из трех судов для корпоративного обслуживания. В августе, когда в Северной столице возобновится организованный туризм, компания рассчитывает на увеличение спроса. Но с учетом простоя в мае и июне по итогам сезона навигации она получит в лучшем случае 25% прошлогоднего заработка.

Оператор «Нева Тревел» в июле заработал лишь треть прошлогодней выручки. Причем если доход от экскурсионных прогулок достиг 35–40%, то от скоростных судов — лишь 25%.

«Пассажиры — в основном Петербург и Москва, из других регионов есть, но далеко не в тех объемах, что раньше», — комментирует руководитель компании Юрий Набатов.



Воспользоваться мерами поддержки судовладельцам пока не удается. К тому моменту, как их внесли в список пострадавших отраслей, сроки подачи заявок на субсидии для выплат персоналу уже прошли, говорит Юрий Набатов. Получить освобождение или отсрочку платы за аренду городских набережных тоже не выходит — договор заключен с «Мостотрестом», а не напрямую с КИО. Необходимые изменения, которые урегулировали бы это противоречия, пока не внесены.

Менее позитивно настроены рестораторы, которые месяц отработали с летними верандами. «Это провал», — заявил Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра». Формально показатели общепита выше, чем у операторов круизов, — 60% выручки от прошлого июля. Но, по словам ресторатора, в основном продажи генерировала доставка. «Погода была разная», — комментирует предприниматель. Да и столики смогли обеспечить лишь 15% посадочных мест. Запуск залов обслуживания не вызвал ажиотажа. «Люди уже перегорели, да и в августе многие пытаются уехать из города», — отмечает он. Перезапуск общепита в Москве, когда одновременно заработали веранды и залы, дал куда больший эффект.



С получением поддержки тоже не все гладко. «Мы месяц получали беспроцентный кредит — бюрократическая волокита сильная», — комментирует Эльдар Кабиров. В итоге, чтобы погасить текущие операционные долги и найти деньги на новый проект, предприниматель и его партнеры решили расстаться с одним из своих проектов — стейк-хаусом Red. Steak & Wine. Сейчас он выставлен на продажу. «Предложения есть, ведем переговоры», — говорит ресторатор. На дополнительную помощь от властей Эльдар Кабиров не рассчитывает. «Пусть просто пока не трогают», — говорит он. Также было бы неплохо, если бы упрощенное согласование летних террас продлили на следующий год, добавляет он. «Затраты на летние кафе не оправдались», — говорит совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. «Пока закупили, поставили, прошло полмесяца. Потом подвела погода, а большинство веранд без зонтов из-за узких тротуаров», — говорит он. В итоге оборот сети оказался на 40% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Одновременно с запуском залов обслуживания «Теремок» лишился возможности торговать в ТЦ: магазины в моллах открыли с условием закрытия фуд-кортов. «То есть мы говорим не о послаблениях, а об ухудшении ситуации», — сообщил он.

Зато у группы «Русская рыбалка» («Карл и Фридрих», «Альпенхаус»), бизнес которой рассчитан как раз на работу в формате летних веранд, выручка в июле сравнялась с прошлогодней. «Но сейчас погода испортилась и открылись залы ресторанов. Наверное, будем падать», — говорит совладелец проекта Михаил Фейгельман.

Салоны красоты также пока не в восторге от перспектив. «Первые две недели было хорошо, но потом отложенный спрос иссяк», — говорит Лялья Садыкова, омбудсмен ассоциации и руководитель сети эконом-парикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк». В итоге снижение оборотов составило от 30 до 50% к прошлому году.

По ее словам, участники отрасли испытывают сложности с оформлением льготных кредитов от банков. На 40% заявок пришли отказы без объяснения причин. Те, кому одобрили заявку, из-за долгого рассмотрения получили заём не на полгода, а на пять месяцев или даже четыре, говорит омбудсмен. По ее словам, отрасль рассчитывает на третий пакет мер поддержки бизнеса, но конкретики от чиновников пока нет.

Предприниматели, в свою очередь, в ходе ВКС выступили с пожеланием участвовать в разработке новых инструментов. «Часто в Смольном принимают решения, которые не так нужны для бизнеса, а формально деньги потрачены. Мы хотим, чтобы помощь была максимально эффективной», — подчеркнул Виталий Свидовский.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру

