«Вода бьёт из подземного паркинга». Петербуржцы показывают потоп в соцсетях, городские службы принимают жалобы
Петербуржцы в соцсетях 28 июля делятся фото- и видеорепортажами с затопленных улиц. Сообщения с адресами затопленных участков принимают городские службы:
- горячая линия Водоканала 8-812-305-09-09;
- дежурная служба комитета по благоустройству 8-812-314-60-13.
Работники дорожных специализированных предприятий оперативно проверяют дождеприёмные устройства. Особое внимание уделяется ликвидации застоев воды в зонах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, включая станции метро, отчитывается пресс-служба комитета. За состояние канализационной системы города отвечает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», поэтому вся информация о колодцах, не принимающих воду, передаётся его специалистам.
На новом ЖК «Ленинград» на пересечении проспектов Энгельса и Тореза «затоплено всё полностью», «вода бьёт из подземного паркинга», рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Затопило улицу Маршала Казакова у пересечения с проспектом Стачек.
Машины «плывут» и по Ленинскому проспекту около Петергофского шоссе.
Потоп на Финляндской улице в Колпино, пишут в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте».
Ливень провоцирует аварии. «УАЗ грузового «Яндекс.Такси» поймал аквапланирование на внешней стороне КАД перед Таллинским шоссе», — сообщают в «ДТП и ЧП».
Сильные ливни с грозами, а по области и с градом, напомним, ожидаются сегодня до вечера, а также завтра днём. Затем в Петербурге станет прохладнее и будут идти небольшие дожди.