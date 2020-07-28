FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 16:26
4
Печать

«Вода бьёт из подземного паркинга». Петербуржцы показывают потоп в соцсетях, городские службы принимают жалобы

Петербуржцы в соцсетях 28 июля делятся фото- и видеорепортажами с затопленных улиц. Сообщения с адресами затопленных участков принимают городские службы:

  • горячая линия Водоканала 8-812-305-09-09;
  • дежурная служба комитета по благоустройству 8-812-314-60-13.

Работники дорожных специализированных предприятий оперативно проверяют дождеприёмные устройства. Особое внимание уделяется ликвидации застоев воды в зонах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, включая станции метро, отчитывается пресс-служба комитета. За состояние канализационной системы города отвечает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», поэтому вся информация о колодцах, не принимающих воду, передаётся его специалистам.

На новом ЖК «Ленинград» на пересечении проспектов Энгельса и Тореза «затоплено всё полностью», «вода бьёт из подземного паркинга», рассказывают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Затопило улицу Маршала Казакова у пересечения с проспектом Стачек.

Машины «плывут» и по Ленинскому проспекту около Петергофского шоссе.

Потоп на Финляндской улице в Колпино, пишут в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте».

Ливень провоцирует аварии. «УАЗ грузового «Яндекс.Такси» поймал аквапланирование на внешней стороне КАД перед Таллинским шоссе», — сообщают в «ДТП и ЧП».

Сильные ливни с грозами, а по области и с градом, напомним, ожидаются сегодня до вечера, а также завтра днём. Затем в Петербурге станет прохладнее и будут идти небольшие дожди.

Фото: Автолюбители Колпино / vk.com/avto.kolpino
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Nafanka
Смотрю, у нас Колпино становится приморским городом... Всё-то его затопляет последнее время, причём, топит конкретно... как и Анапу с Туапсе... Как там "Красный Бор" ещё не весь растворился без остатка в выпавших осадках? Скоро на его месте будет бело-красно-чёрно-жёлтое море, где и будут все купаться))) Ну и эти... товарищи Ленинцы тоже постоянно плавают... на своём ЮгУ... )))
Агроном аэродрома
Зато ясен масштаб ремонта дорожной сети города..
муматор
"На новом ЖК «Ленинград»2 - колхозники, млин!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний