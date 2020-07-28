Пока на Петербург со стороны Новгородской области движется грозовой фронт , на дежурство вышли 53 бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В городе действует штормовое предупреждение. Кое-где улицы уже заливает. Горячая линия Водоканала готова принимать звонки горожан.

Как сообщают пресс-службы предприятия и комитета по энергетике и инженерному обеспечению, специализированные бригады будут вести «профилактику угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации». В случае локальных подтоплений они будут работать дольше положенного. Готова водоотливная техника, в том числе передвижные насосные — для откачки дождевой воды в местах её скопления после ливня, для извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков и дождевых колодцев. Запущены дополнительные насосы на станциях аэрации, снижен уровень стоков в коллекторах.

Потоки воды с неба не смущают коммунальные службы, работающие в центре Петербурга. Они упорно продолжают трудиться, обмывая дорогу совместно с тучей.

Канализационные сети в Санкт-Петербурге рассчитаны на осадки не больше 7,2 мм за 20 минут. При более сильных дождях, до 15 мм за 20 минут, возникают локальные подтопления. В этих случаях вода должна уходить через полчаса после дождя. Если за 20 минут выпадает больше 15 мм воды, канализационная система переполняется, и улицы затапливает основательно. Автомобилистам стоит быть внимательными и избегать низких участков дороги, например под мостами и путепроводами. О местах скопления воды сообщайте на горячую линию Водоканала по телефону: 8–812–305–09–09.

За последние пять лет в Петербурге зафиксировано 98 случаев ненормативных дождей (свыше 7,2 мм), а свыше 15 мм (то есть с подтоплением улично-дорожной сети) — 28.