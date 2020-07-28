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28.07.2020 14:14
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Автомобилисты в Петербурге уже поплыли, Водоканал перешёл в авральный режим, а коммунальщики моют центр невзирая на дождь

Пока на Петербург со стороны Новгородской области движется грозовой фронт, на дежурство вышли 53 бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В городе действует штормовое предупреждение. Кое-где улицы уже заливает. Горячая линия Водоканала готова принимать звонки горожан.

Как сообщают пресс-службы предприятия и комитета по энергетике и инженерному обеспечению, специализированные бригады будут вести «профилактику угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации». В случае локальных подтоплений они будут работать дольше положенного. Готова водоотливная техника, в том числе передвижные насосные — для откачки дождевой воды в местах её скопления после ливня, для извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков и дождевых колодцев. Запущены дополнительные насосы на станциях аэрации, снижен уровень стоков в коллекторах.

Во многих районах Петербурга уже идёт сильный дождь. На проспекте Народного Ополчения, 10, появилось новое «море», передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Фото телеграм-канала «Мегаполис»
Фото телеграм-канала «Мегаполис»

Потоки воды с неба не смущают коммунальные службы, работающие в центре Петербурга. Они упорно продолжают трудиться, обмывая дорогу совместно с тучей.

Видео телеграм-канала «Мегаполис»

Канализационные сети в Санкт-Петербурге рассчитаны на осадки не больше 7,2 мм за 20 минут. При более сильных дождях, до 15 мм за 20 минут, возникают локальные подтопления. В этих случаях вода должна уходить через полчаса после дождя. Если за 20 минут выпадает больше 15 мм воды, канализационная система переполняется, и улицы затапливает основательно. Автомобилистам стоит быть внимательными и избегать низких участков дороги, например под мостами и путепроводами. О местах скопления воды сообщайте на горячую линию Водоканала по телефону: 8–812–305–09–09.

За последние пять лет в Петербурге зафиксировано 98 случаев ненормативных дождей (свыше 7,2 мм), а свыше 15 мм (то есть с подтоплением улично-дорожной сети) — 28.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=30.400779_59.699669&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a>
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Фото телеграм-канала «Мегаполис»
Фото телеграм-канала «Мегаполис»

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Комментарии (8)

261998651
Типичный для журналиста-дилетанта прокол с мытьем дорог в дождь. На всех журфаках изучают на первом курсе этот случай, когда журналист из "Правды" написал разгромный фельетон, увидев поливалку в дождь. А потом получил выговор и слетел с работы, а газете пришлось извиняться. Ибо поливать в сухую жаркую погоду - одно, а МЫТЬ гораздо легче в дождливую. Двойка по истории журналистики!
Mukaracha
Какой ужас!
Денис Юсупов
Если бы автор статьи знал, что грязь легче смывать мокрую, чем тратить воду на её смачивание, он бы так не удивлялся поливальным машинам в дождь
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