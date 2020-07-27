«Фонтанка» составила рейтинг крупнейших налогоплательщиков Петербурга: топ-25 компаний в этом году принесут в бюджет до 10 % от всех его доходов.

автор фото Антон Вергун/ТАСС

Лидеры рейтинга за последние пять лет вложили в казну Петербурга до 178 млрд рублей. При этом крупнейшие по выручке городские фирмы не обязательно оказываются и крупнейшими донорами бюджета. «Фонтанка» нашла тех, кто за минувшие годы не заплатил вообще ничего или отдал городу лишь сущие копейки, если сравнивать с их оборотом.

Наблюдая за динамикой роста отчислений в казну Петербурга, можно заметить, как постепенно поднимаются вверх в рейтинге компании, созданные с нуля и зарабатывающие на науке и новых технологиях: «ВКонтакте», «Нексайн», «Биокад». Вряд ли стоит говорить, что они в обозримом будущем смогут затмить нынешних лидеров, работающих в сырьевом секторе, строительстве и тяжелой промышленности. Однако акценты действительно меняются.



Круг крупнейших плательщиков налога на прибыль — клуб элитарный: всего сто компаний Петербурга обеспечили в прошлом году городу 83 % поступлений по статье «Налог на прибыль» — 156 млрд рублей, свидетельствуют данные комитета финансов. Остальные 270 754 юридических лица, выходит, порадовали бюджет куда меньше — всего 33 миллиарда на всех.

Методика подсчета общей суммы выплаченного участниками рейтинга «Фонтанки» налога на прибыль очень проста. В открытых данных публикуется бухгалтерская отчетность фирм. В числе прочих форм — отчет о движении денежных средств. В нем — строчка 4124, «Налог на прибыль». Чтобы исключить неизбежные ежегодные флуктуации — доначисления и возвраты, — берется «длинный», пятилетний период.

Если речь идет о группах компаний с несколькими юридическими лицами, имеет смысл обращаться к консолидированной отчетности. Многие компании и сами шли навстречу редакции, сообщая точную или примерную сумму выплаченного в бюджет города налога. Если политика компании исключала такую возможность, «Фонтанка» подходила формально: 85 % от суммы за пять лет. Дело в том, что согласно налоговому законодательству сейчас именно такая часть налога на прибыль идет в региональный бюджет. Оставшиеся 15 % — в федеральный.



Разумеется, в таком случае речь идет о приблизительной и предельной сумме, то есть с формулировкой «не более чем». Для некоторых компаний сумма близка к истине, как заверили редакцию, к примеру, в группе Globaltrans, владельце петербургского железнодорожного оператора ООО «Балттранссервис». Когда речь идет о полном сосредоточении бизнеса в городе, как, к примеру, у владельца торгового комплекса «Галерея» ООО «Строительная компания Бриз», особых сомнений на этот счет и не должно быть.

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Главный источник наполнения бюджета Петербурга — это сами петербуржцы. Налог на их доходы (те самые 13 % с зарплат) дает около 45 % всех бюджетных поступлений. Бизнес, который платит «белую» зарплату, также может гордиться своим вкладом в городскую казну.

Те средства, что остаются в руках предпринимателей в виде прибыли, облагаются налогом по ставке 20 % (за некоторыми исключениями). Местные власти имеют право снижать свою часть для поощрения определенных отраслей или конкретных инвесторов.



Но с налогом на прибыль все не так просто. Он далеко не всегда равен обозначенным в законе 20 % от прибыли. Ведь понятие облагаемой базы не тождественно бухгалтерской прибыли. Из нее вычитаются неналоговые доходы, засчитываются убытки прошлых лет и учитываются многие другие факторы.

Например, у половины крупнейших по выручке компаний, зарегистрированных в Петербурге, объем выплаченного налога меньше или даже намного меньше 20 % от чистой прибыли. Далеко не все они, как следствие, оказываются в списке крупнейших городских налогоплательщиков. Есть и такие, у кого — при декларируемой в отчетности выручке в сотни миллиардов, а прибыли в десятки миллиардов рублей — платежи по налогу на прибыль стремятся к нулю или даже вообще равны нулю.

Так, у хронически убыточных завода Nissan (выручка за пять лет — 527 млрд рублей), финансовой компании «Кит Финанс» (более 1,3 трлн рублей на два юрлица), а также у вполне финансово успешного АО «Объединенная судостроительная корпорация» (246 млрд рублей выручки и 3,6 млрд рублей совокупной чистой прибыли) в графе «Налог на прибыль» нули стоят все пять лет. А авиакомпания «Россия» при выручке 447 млрд рублей и 9,6 млрд рублей чистой прибыли в отчете о движении денежных средств может похвастаться налогом на прибыль лишь на 110 млн рублей. «Кит финанс» и материнская компания «России» ПАО «Аэрофлот» не сочли необходимым ответить на вопросы «Фонтанки», почему так происходит.

«АО «ОСК» действительно определенное количество лет не платило налог на прибыль. Связано это с тем, что в налоговом учете общества в эти годы формировался убыток, налог к уплате в бюджет соответственно не начислялся, — пояснили в компании в ответ на вопрос «Фонтанки». — По данным декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 г. АО «ОСК» налог начислен к уплате в бюджет, уплачивается в установленные сроки в полном объеме».

При этом представители корпорации уточнили, что речь идет об отчетности по РСБУ АО «ОСК» как холдинговой компании, а не о консолидированных показателях Группы ОСК, которые готовятся по МСФО и отражают результаты производственной деятельности группы.

Разделяй и властвуй

Из не менее чем 542 млрд рублей налога на прибыль, которые за минувшие пять лет выплатили топ-25 налогоплательщиков города, примерно 465 миллиардов должны были уйти в региональные бюджеты. Но фискальный процесс — материя темная. Далеко не все эти деньги оказались в казне Петербурга. И причин тому масса.



К примеру, существует положение о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) — крупнейших корпорациях, которые ведут бизнес по всей стране. Хотя головная структура зарегистрирована в Петербурге, львиная часть их налога на прибыль уходит, в таком случае, в другие регионы.

К числу налоговых преференций относится возможность консолидации убытков внутри КГН, — объясняли «Фонтанке» финансисты Смольного. Финансовые результаты компаний учитываются совокупно, и их внутренние расчеты взаимозачитываются. Таким образом, объемы экономии отдельных участников КГН, возникающей в результате такого взаимозачета, могут быть весьма существенны.

Так, к примеру, сумма выплаченного в Петербурге налога на прибыль всех компаний группы «Газпром нефть» (входит в группу «Газпром»), зарегистрированных в городе, по подсчётам «Фонтанки», составила 25–28 млрд рублей. Петербургское ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка», X5 Retail Group) при пятилетней чистой прибыли в 38,5 млрд рублей смогло в отчетах похвастаться налогом на прибыль всего в 46 миллионов. Так что в рейтинг крупнейших плательщиков налога на прибыль эта компания по формальному признаку не включена. Но речь лишь об одном юрлице (хотя и с огромной выручкой), да к тому же об участнике КГН, подчеркивают в X5.



Но в комитете финансов Петербурга с пониманием относятся к вкладу «Пятерочек» в экономику города: «ООО «Агроторг» входит в консолидированную группу налогоплательщиков, ответственным участником которой является ООО «Агроаспект». За 5 месяцев 2020 года объем поступлений по налогу на прибыль организаций от ООО «Агроаспект» увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,0 %», — подсчитали в комитете.

Согласно данным в отчетности X5 Retail Group, в 2016–2019 гг. расходы по налогу на прибыль составили более 45 млрд рублей. «При этом сумма налога на прибыль, уплаченная в бюджет Санкт-Петербурга за 2015–2019 гг., составила более 10 млрд руб.», — сообщили «Фонтанке» в компании. Если бы X5 оказался в рейтинге крупнейших плательщиков налога на прибыль, он был бы на шестом месте.

Все очень сложно с банками. У них, как таковой, нет понятия выручки, и налоговая база рассчитывается куда сложнее, чем у предприятий других отраслей. Зато есть форма отчетности 102, в которой в строчках 51101, 51201 и 51202 описывается, как рассчитывался налог на прибыль. Но опрошенные «Фонтанкой» специалисты по банкам и финансам затруднились сказать, как из этих данных составить мнение, сколько именно банк реально заплатил налога.

Единственный участник рейтинга из банковской отрасли — ВТБ. Его представители раскритиковали все предложенные редакцией методики определения объема выплат в бюджет и прислали свою цифру, обратив внимание на то, что еще три года назад в сумме налога не учитывались показатели «ВТБ Северо-Запад», так что считать надо только за два года. При этом доля налога на прибыль, приходящаяся на бюджет Петербурга, в общем объеме выплат составила примерно 8–9 %: у ВТБ по итогам 2019 года общий объем выплат по налогу на прибыль — 35,9 млрд рублей, но Петербургу достается из них лишь 3 млрд рублей, сообщили «Фонтанке» в самом банке.

Сразу несколько компаний, входящих в группу «Газпром» (крупнейшая — ООО «Газпром Межрегионгаз»), хоть и зарегистрированы в Петербурге, но налоги платятся по московской материнской компании, объединяющей консолидированную группу налогоплательщиков. Поэтому их нет в рейтинге.

По сравнению с прошлым годом рейтинг крупнейших компаний (по выручке) покинули сразу два крупных подрядчика «Газпрома»: «Стройгазконсалтинг» и «Стройтранснефтегаз». По объемам выручки на пятилетнем отрезке они все еще попадают в число крупнейших, но система заказа строительных услуг газового монополиста меняется. Стоит подождать, когда в число лидеров выйдет ООО «Газстройпром», которое приходит на смену прежним подрядчикам. По итогам 2019 года эта компания уже показала выручку в 106 млрд рублей и заплатила налог на прибыль в 950 млн рублей.

Пока это 18-е и 21-е места соответственно среди юрлиц, зарегистрированных в Петербурге. Однако участники рынка газовых подрядов ждут, что в обозримом будущем масштаб бизнеса «Газстройпрома» многократно вырастет — в прогнозах экспертов фигурирует слово «триллион». А значит, в новом офисе компании на Ташкентской улице «подрастает», возможно, новый лидер будущих рейтингов петербургских налогоплательщиков.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

