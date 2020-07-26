Выбери «Мисс SUP — 2020» — голосуй за самую прекрасную с веслом

26 участниц пятого юбилейного международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» претендуют на звание самой прекрасной девушки с веслом.

По условиям конкурса, барышни должны были до 26 июля прислать свои фотографии в соцсети события и зарегистрироваться для участия в SUP фесте.

Напоминаем, что проголосовать за одну из конкурсанток можно один раз. Голосование продлится до полудня 6 августа включительно.

