Выбери «Мисс SUP — 2020» — голосуй за самую прекрасную с веслом
Завершился прием заявок на конкурс «Мисс SUP — 2020». Сейчас начинается второй отборочный этап конкурса. Читателям «Фонтанки» предстоит выбрать десять красавиц, которые примут участие в финальном дефиле в день фестиваля «Фонтанка-SUP» 8 августа.
26 участниц пятого юбилейного международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» претендуют на звание самой прекрасной девушки с веслом.
По условиям конкурса, барышни должны были до 26 июля прислать свои фотографии в соцсети события и зарегистрироваться для участия в SUP фесте.
Напоминаем, что проголосовать за одну из конкурсанток можно один раз. Голосование продлится до полудня 6 августа включительно.
Голосуй за «Мисс SUP - 2020»
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 6 августа.
Кретова Ксения
Наченская Анастасия
Семенищева Ксения
Комарова Юлия
Лекомцева Александра
Рамкова Анна
Дианова Елена
Кунич Инга
Гладун Юлия
Крылова Ирина
Скрябина Анна
Максюта Вера
Михеева Екатерина
Соколова Татьяна
Павлова Елена
Королева Дина
Новикова Александра
Киселева Юлия
Киселева Светлана
Айвазова Алиса
Галеева Венера
Панасюк Юлия
Алешина Юлия
Бережкова Елена
Воробьева Анна
Стрижнева Анастасия
Все финалистки конкурса получат подарки от компании «Леврана», бренда спортивной одежды EMDI и других партнеров фестиваля. А главный приз — доска для сапсёрфинга — достанется победительнице конкурса!
«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.
Партнеры:
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ»
Командный партнер — Setl Group
Партнер фестиваля — компания «Леврана»
Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI
Партнер фестиваля — компания LUCKROUTE