Больше сотни россиян обратились в МИД РФ с просьбой упростить въезд и выезд за границу из-за любви. Они готовы предоставить все справки и сесть на изоляцию, лишь бы та проходила с милым рядом.

Находящиеся в отношениях с иностранцами россияне на исходе четвертого месяца разлуки решили: «Так больше продолжаться не может». Хоть расстоянием их не испугаешь, но без поддержки и личных встреч совсем тяжко. Пока неспокойно на сердце, все валится из рук, а в голове так и крутится мысль «нужно обновить новости, вдруг там что-то про границы», самые активные влюбленные подключились к международному движению #LoveisnotTourism (российский аналог #Любовьбезграниц) и отправили коллективное обращение в министерство иностранных дел РФ.



В письме они попросили разрешить гражданам России пересекать границы для воссоединения со своими партнерами-иностранцами. Взамен россияне обещают следовать всем санитарным требованиям, пройти тестирование на коронавирус и сидеть на самоизоляции, сколько того потребуют власти принимающей страны. Скриншоты подачи заявления в электронную приемную МИДа пользователи разместили в закрытой группе в соцсети. «Фонтанка» направила в дипломатическое ведомство запрос с просьбой подтвердить получение письма, ответа пока не получила.

Российских активистов вдохновили успехи зарубежных товарищей по несчастью. Добиться послаблений для неженатых пар удалось в Дании, Норвегии, Исландии, с оговорками на уступки пошла Чехия, ее примеру хочет последовать Австрия, а в Нидерландах правом въезда можно будет воспользоваться с 27 июля.

«Нужно вылетать на самолете, потому что на обычных пунктах пропуска вас не пропустят», — сказали корреспонденту «Фонтанки» в голландском консульстве. Это не единственный нюанс. Помимо стандартного набора «виза+страховка» партнерам нужно будет предоставить заявления об отношениях между ними, указать все свои контактные данные, копии паспортов, подтвердить наличие денежных средств и билетов в обратную сторону. Но даже внушительный пакет документов не дает 100-процентной гарантии, предупредили в консульстве.



Под коллективным обращением российскому МИД подписалось более десятка петербуржцев. «Фонтанка» публикует истории некоторых из них.

Ева и Йоханнес. (Россия-Финляндия) Мы познакомились в апреле 2019 года в петербургском метро. Через неделю я вместе с бабушкой уже приехала к нему в гости. Это была поездка на несколько часов. Мы познакомились с его бабушкой и дедушкой, вместе пили чай, гуляли по Хельсинки. К концу дня поняли, что расстаться не сможем, и назначили следующую встречу. Через месяц он приехал ко мне, познакомился с моей семьей. Потом мы договорились о совместных встречах, как будем останавливаться друг у друга. Каждый месяц удавалось на несколько дней вырываться.

Мы до сих пор разговариваем на английском, но параллельно я учу его язык, а он — мой. За год мне пришлось подтянуть английский до максимального уровня.

Последний раз мы встречались в феврале. Я приехала в Хельсинки на несколько дней. Он должен был приехать ко мне 20 марта, после сдачи экзаменов. Но 19 марта Финляндия закрыла границы. В июне у нас был запланирован первый совместный отпуск в Италии, который тоже, разумеется, накрылся медным тазом.



С самого начала отношений в нас верила только моя мама. Все остальные были уверены, что это не продлится и трех месяцев, потому что у нас существует стереотип, что отношения на расстоянии — это не отношения вовсе. Но нет, спустя время, и особенно сейчас, все мои друзья меня поддерживают. Говорят, если мы не расстались за этот год, то наши отношения и пандемию выдержат.

Первые месяцы мы с пониманием относились к тому, что весь мир в панике из-за пандемии, сидели тихо, ждали, когда границы откроют. Сначала их обещали открыть в июне, потом перенесли на июль, но, когда перенесли на август, стало очевидно, что надо что-то делать. Поэтому все группы и движения появились сравнительно недавно, когда люди отчаялись.

У нас формат общения был такой: мы каждый день пишем бумажные письма, все переживания, мысли и чувства на лист бумаги выплескиваем, фотографируем и отправляем. Кроме этого, ежедневно общаемся по видеосвязи. Когда уже стало невмоготу — звонки участились. Это отнимает время и у него, и у меня. Мы не можем ни на чем сосредоточиться. Ищем любой маленький повод, чтобы созвониться.



Несмотря на расстояние, мы стали гораздо ближе. Помимо того, что я люблю этого человека, он стал мне самым близким другом. После тяжелых потрясений в личной жизни, я в первую очередь обратилась не к семье, а к нему, засыпала под его слова поддержки. Если бы его не было хотя бы на телефоне, я не знаю, что бы со мной произошло.

Когда мы встретимся после долгой разлуки, я его крепко-крепко обниму и не отпущу. В ближайшем будущем каждый из нас закончит свой университет, я выучу язык и перееду к нему. После этого мы собираемся пожениться.

Анна и Марко (Россия — ЕС) Я — океанолог, он — специалист в области гидродинамики. Мы познакомились в июле 2018 года на борту научно-исследовательского судна в Арктике. За время экспедиции, работая вместе круглые сутки, успели влюбиться. Сначала я не верила в отношения на расстоянии. Мы сошлись на том, что нам это не подойдет. Когда прощались, не планировали продолжения, но прошло время, мы поняли, что переписываемся каждый день и через месяц договорились о встрече в Париже.



Он — итальянец, вырос во Франции, учился в Швейцарии, в общем — гражданин Европы. Мы встречались с ним то тут, то там. Проводили вместе так много времени, как позволяли визы, а с каждой новой встречей быть вместе хотелось всё больше.

Фото: читательница «Фонтанки» Анна

Я заканчиваю аспирантуру, а он — магистратуру. Перед пандемией мы запланировали к сентябрю подыскать место в Европе, где вместе смогли бы жить и работать после учебы. Переехать в Россию он не может, к сожалению, потому что здесь трудно найти работу по его специальности, и он пока не выучил язык.

Вынужденная изоляция нас очень сильно сплотила. Мы влюбляемся друг в друга всё сильнее, поддерживаем друг друга и верим, что скоро сможем встретиться. Мы готовы делать тесты, проходить карантин, подтверждать нашу историю на границе. Уже просто устали быть далеко друг от друга.

Он переживает коронавирус в США, в Массачусетском технологическом институте. В самый разгар пандемии он беспокоился за своих пожилых родственников, которые живут на севере Италии, где как раз был эпицентр заражения. Друг за друга мы переживали меньше. Все-таки не в группе риска.



Турция — для нас [как место встречи] самый последний вариант. Не хочется рисковать. Основная цель сообщества все-таки — это не любыми путями выехать за границу на отдых, а иметь возможность официально поехать куда-нибудь.

Наталья и Карло (Россия — Италия) Познакомились мы в августе 2018 года. Он приезжал в Петербург отдыхать. Это была случайная встреча, специально я не искала иностранцев. Скоро будет уже два года, как мы вместе. Последний раз он приезжал ко мне на 14 февраля, с тех пор мы не встречались. До пандемии мы приезжали друг к другу каждый месяц, бывало и по два раза. В марте мы планировали, что я приеду к нему и мы начнем жить вместе.

Поэтому я отработала до конца февраля и уволилась с работы. Переехала к тете и оставила свою квартиру, которую я снимала в Петербурге, но тут пришла корона и все испортила. Теперь я в подвешенном состоянии и до сих пор без работы. Сама не хочу подставлять работодателя, потому что как только откроется граница и появится возможность выехать куда-то, я сразу же все брошу.

У меня была небольшая подработка на апрель-май, я работала из дома. А последние два месяца не работаю вообще. Мы созваниваемся с Карло по несколько раз в день по видеосвязи, переписываемся каждый час. Он более оптимистичен, чем я, но иногда его тоже накрывает. Следит за новостями и очень сильно переживает, говорит, что мы увидимся только в декабре. На меня пандемия очень сильно повлияла: я уже была в предвкушении, что вот-вот уеду, и тут двери закрылись перед моим лицом.

Я сейчас не живу, а существую. У меня, конечно, нет психического расстройства, но я не могу ничего делать, ни о чем думать, кроме этого. Не могу ни на чем сосредоточиться. Просыпаюсь и просто туплю, смотрю в одну точку и думаю только об одном.

В июне еще все было закрыто и только сейчас наше правительство стало делать какие-то послабления для россиян, чтобы они смогли уехать за рубеж, но это касается только родственников и супругов, а мы просто встречаемся, не состоим в браке и не помолвлены.

Оба не хотим, чтобы сложившиеся обстоятельства вынуждали нас вступать в брак. Мы взрослые люди, нам по 30 лет, и мы сначала хотим пожить вместе. Я не хочу делать необдуманных поступков, не хочу, чтобы кто-то или что-то заставило нас это сделать.

Разлука толкает нас на вынужденные огромные траты и риски. Мы постараемся сделать все абсолютно легально: не хочу быть каким-то [нелегальным] иммигрантом, чтоб меня потом выслали и запретили въезжать в страны Европы или еще куда-либо. Соответственно, мы готовы на всевозможные карантины и тесты. Я сейчас свободна от работы, но мой молодой человек не может позволить себе сейчас сидеть на изоляции две недели, поэтому этот путь должна пройти я.

Анастасия и Андерс (Россия — Финляндия)

Фото: читательница «Фонтанки» Анастасия

Мы встречаемся с начала 2019 года. Так как мы живем довольно близко друг от друга по меркам России и мне позволяла работа, я часто оставалась надолго в Хельсинки, а когда надо было вернуться, Андерс приезжал в Петербург. У нас были куплены билеты друг к другу и запланированы поездки на ближайшие два месяца. Как только грянул коронавирус, отменились все планы.

Мы стараемся поддерживать друг друга, общаемся каждый день по паре часов, постоянно переписываемся. Это, конечно, немного выматывающе, потому что хочется физического присутствия. Все-таки изначально отношения были в реальном формате и переключиться на постоянный онлайн тяжело. Но мы чуть-чуть схитрили и встретились в июне в Беларуси. Отдельная история, как я туда проехала, потому что без причины Россия не выпускает своих граждан. И наша встреча — это пока самое впечатляющее событие этого лета и весны.

В меня вселяет надежду поддержка друзей, партнера и родителей. У меня есть хорошая подруга, которая тоже не может встретиться со своим парнем из Германии, то есть даже в близком окружении есть люди в схожей ситуации.

Еще силы придает пример других стран. Думаю, что Финляндия тоже к ним скоро присоединится. Конечно, мы писали запросы и в финское правительство, и в русское, помимо коллективного запроса от группы. Все пройдет и это тоже, будем вспоминать как самый трудный и испытательный год. Еще, скорее всего, придется задуматься об узаконивании отношений, хоть это и не было приоритетом, но не хочется, чтобы такая ситуация повторилась.

Анна и Рутгер (Россия — Нидерланды)

Фото: читательница «Фонтанки» Анна

Мы познакомились в конце 2019 года, и так печально, что большую часть наших отношений провели врозь. В конце апреля я планировала поехать в Нидерланды на полтора месяца. Мы бронировали множество билетов в надежде встретиться, но все рейсы были отменены. Сначала я думала, что это негативно отразится на нас и новые отношения не выдержат такое испытание, но мы, наоборот, привязались друг к другу еще больше.

Мы решили оформить наши отношения официально. Не потому, что действительно стремимся вступить в брак, а потому, что это нам даст хоть малую гарантию, что нас не разлучат опять так надолго.

Нидерланды объявили, что готовы принимать партнеров своих граждан с 27 июля. На границе попросят письменное подтверждение отношений, но, насколько я знаю, формы для заполнения пока как таковой нет. Когда мы увидимся, кажется, первым делом сядем на карантин, но мне все равно, просто хочется видеть его рядом.

Пока писался этот материал, правительство РФ объявило о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Пока россияне смогут улететь только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию. Возможно, возлюбленным удастся встретиться друг с другом в этих странах или сделать в них пересадку.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»