Главное, не толпитесь. Смольный подчищает свои запреты, но не велит массово собираться

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Очередные изменения в 121-е постановление Смольного губернатор Александр Беглов подписал вечером 24 июля, действующая редакция работает до воскресенья включительно. В обновлениях как ожидаемое — рестораны и ТЦ, так и приятные неожиданности — вроде аквапарков и частных музеев. Чиновники больше не боятся сводить бизнес и клиентов лицом к лицу, но не хотят массовых мероприятий, хотя парад ВМФ легализуют. Действовать новые правила будут до 16 августа.



Интриги с открытием торговых центров и помещений общепита к пятнице не осталось. Еще в понедельник собеседники «Фонтанки» в Смольном анонсировали такой вариант. На следующий день публичная дискуссия о том, хватит ли у губернатора мужества позволить бизнесу работать, достигла пика. Беглов на заседании правительства ответил олигархам, которые «отлеживались на виллах», а те и не обиделись: главное, что губернатор дал поручение сделать все возможное, чтобы ТЦ и рестораны заработали к понедельнику. После этого было проведено несколько ритуальных телодвижений: в частности, операторы встретились с Роспотребнадзором и взяли на себя повышенные социалистические обязательства, вроде регулярной дезинфекции, соблюдения социальной дистанции и масочного режима. В общем было понятно, что никуда уже ТЦ и общепит не денутся.



Они и не делись. На выходе торговые и торгово-развлекательные центры с 27 июля открываются не в полной мере: никакой торговли за пределами обособленных помещений, никаких фуд-кортов, никаких развлечений и досуга кроме детских комнат (в ресторанах их, кстати, тоже открывают).



Кафе должны будут соблюдать в залах полутораметровую дистанцию между столиками. Одновременно снят запрет на общепит на территориях парков, садов, скверов.



Что важно: практически полностью выкорчеван пункт 2.1.10. Именно он запрещал оказание услуг с очным присутствием гражданина и с каждой редакций раздувался от исключений. На данный момент в этих исключениях чего только нет — от бани и химчистки до соцобслуживания и автомастерских. В новой же редакции запрет как таковой распространяется только на услуги, оказываемые в ТЦ вне обособленных помещений.



Кроме ресторанов и ТЦ, источники «Фонтанки» анонсировали открытие турфирм. Это совпало по времени с озвученными намерениями правительства поддерживать путешествия россиян по стране. А непосредственно 24 июля стало известно, что Россия открывает международное сообщение с 1 августа и Петербург в числе избранных городов. Правда, на первом этапе для заграничной поездки можно будет выбрать лишь три варианта: Великобритания, Турция или Танзания. В итоге в новой редакции туристские и экскурсионные услуги можно осуществлять по предварительной записи, наравне с нотариальными, операциями по недвижимости, услугами парикмахерских, библиотек, а также в области физкультуры и спорта.



Открываются обособленные бассейны и фитнес-центры в торгово-развлекательных центрах, а с ними — и аквапарки. Здесь все по канону: предварительная запись, социальная дистанция, использование персоналом СИЗ. Кроме того, есть ограничения по заполняемости, для аквапарка она не может превышать половину от максимальной. В водной зоне должно быть не больше одного человека на 10 квадратных метров, в других помещениях — на 4 квадратных метра.



Наконец, могут готовиться частные музеи и галереи: 121-е постановление больше не видит разницы между ними и государственными, разрешая с понедельника работать всем. Еще в мае Смольный стал собирать информацию от негосударственных организаций культуры о понесенных ими убытках; о том, как они встретили пандемию, читайте в материале «Фонтанки».



Кроме того, молодоженам последовательно разрешают приглашать все больше людей в ЗАГСы. Теперь на торжественной церемонии можно будет увидеть до 30 человек. В автосалонах теперь можно будет порулить понравившейся машиной.



Большая часть вообще отмененных пунктов относится к обеспечению работы дежурных детских садов. С понедельника дошкольные учреждения начинают работать в полном объеме; напомним, с конца марта функционировали лишь несколько десятков таких групп, с ограничением по числу детей.



«Фонтанка» уже писала, что если раньше из-под тотальных запретов 121-го постановления высовывались отдельные послабления, то теперь уже проще сказать, что в действительности запрещено. Из главного — сохраняется никем не соблюдаемый масочный режим в организациях и на общественном транспорте, а также под запретом остаются пресловутые досуговые, спортивные, культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия, а также — публичные. Однако и здесь не без

изменений: из-под запрета вслед за парадом Победы из-под ограничений выводят главный военно-морской парад и прочие официальные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

