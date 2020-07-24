Просите номер без кондиционера: новые правила посещения Турции для российских туристов

Шведский стол остается, но накладывать еду вам теперь будут официанты Фото: Галина Селенская

Россия открывает международное сообщение. Плохая новость: стран пока всего три, хорошая — среди них есть любимая нашими соотечественниками Турция. Мы поговорили с экспертами туристического рынка, которые рассказали, какие ограничения действуют в этой стране, что нужно сделать туристу, чтобы попасть туда, и — самое главное — какие развлечения готова предложить Турция. Как прилетают туристы Курортный сезон в Турции уже начался для трех десятков стран, в том числе Украины, Германии, Белоруссии, Великобритании, пишет РИА «Новости». Российские туристы прежде могли добираться до курорта через Минск.



— Сейчас в Турции действует циркуляр, согласно которому все въезжающие в страну должны проходить медосмотр. Например, им измеряют температуру в аэропорту, и если она превышает 37,5 °С либо если у туриста есть другие симптомы (кашель и т. д.), то ему делают ПЦР-тест и отправляют в изоляцию в отель дожидаться результатов. Обсуждается вопрос, чтобы включить в страховку лечение от коронавируса, — объясняет Антон Тримайлов, редактор портала ProfiTravel. Автобусы после трансфера обрабатываются, в них работают в паре водитель и трансферный гид. Посменно меняются и не пересекаются между собой. — То, что будет чисто в аэропорту и автобусах, сомневаться не приходится. В Турции всегда было чисто. Водитель всегда в накрахмаленной рубашке. Пока ты ходишь по экскурсиям, он перемывает все окна, — добавляет директор турагентства «Корас» Наталья Сахнова. Соблюдения масочно-перчаточного режима от туристов не требуют. Как работают отели Турция составила список из 132 требований к отелям, только после соблюдения их всех можно получить сертификат. Отели должны обрабатывать номера, шведский стол теперь — только на раздаче и под защитным стеклом, то есть турист не сам накладывает себе еду, а просит официанта.

— Пища всегда закрывается. Сейчас новое правило: вы не можете подойти к шведскому столу и накидывать себе всё горой. Мы можете стоять в отдалении от еды и попросить положить вам что-нибудь. То есть нет доступа распространения инфекции. Стоит официант за каждым блюдом и накладывает, — рассказывает Наталья Сахнова.

Ограничений по загрузке отелей нет, единственное — в них должны быть несколько изолированных помещений, где размещать туристов на случай заражения.

— В Турции соблюдаются все нормы, даже дистанция на пляже. Отели полностью готовы, там регулярно проводят дезинфекцию. Не сравнить, конечно, с тем, что творится сейчас на пляжах в Сочи. У отелей в Турции есть собственные пляжи, которые рассчитаны на определенное количество гостей. Больше на этот пляж никто не зайдет. Там априори не может быть столпотворения, — отмечает директор турагентства «Элиз» Татьяна Семикина. — К тому же отели в Турции сокращают максимальную вместительность. Кто уже был там (например, из Казахстана люди ездят), они скидывали видео, где действительно полностью готовые отели к приему туристов. Соблюдаются и дистанция, и количество гостей в отеле. И на кухне стоят все эти рециркуляторы. Полностью всё готово.

В ресторанах столики на расстоянии 1,5 метра, лежаки — на расстоянии 2 метров. В отелях главное требование — соблюдение социальной дистанции. При входе измеряют температуру — как у туристов, так и у персонала. — Очень важны кондиционеры. Я скажу так: масло не меняют, решетки не чистят. Это, в принципе, норма, — предупреждает Наталья Сахнова. — Кондиционеры разносят заразу, самые настоящие инфекции. Я туристам говорю: вам дали номер с видом на соседнюю стеночку — это самый лучший номер. Потому что в него не будет светить солнце и у вас не будет необходимости включать кондиционер. Это значит, вы будете избегать риска попадания инфекции.

Турецкие власти не запрещают отелям заселять туристов под завязку, но просят, чтобы все соблюдали социальную дистанцию Фото: Галина Селенская

Анимация и пляжи Массовых развлечений нет, отели выкручиваются в силу своих фантазий и возможностей. Для детских клубов есть отдельный циркуляр — ограничения по количеству детей в зависимости от площади самого детского клуба. Пляжи работают с соблюдением дистанции: лежаки на расстоянии двух метров. Но если семья сдвигает шезлонги, им в этом никто не мешает.

— Важно понимать, что открыты далеко не все отели. На текущий момент в Анталье работают не более 20% — как правило, это объекты категории выше среднего, которые могут вложить в это все необходимые меры безопасности, — объясняет Антон Тримайлов. — На 1 июля были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды. Совсем бюджетные закрыты, и они не откроются, пока туристы из России не полетят. Пока что турецкие курорты выглядят одиноко. Вот, например, видео, снятое неделю назад.