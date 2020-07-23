В ИТМО разгорелся студенческий бунт из-за «распила» на конкурсе полезных инициатив
Группа студентов петербургского университета ИТМО усомнилась в прозрачности конкурса студенческих инициатив ITMO.Future (IF), обнаружив в числе его победителей фамилию члена экспертного совета конкурса Андрея Суворова. Студентов возмутило, что он одновременно и судил конкурс, и победил в нем.
Сам Суворов утверждает, что самоотстранился от оценки «тендерной» части конкурса, но общественность это не успокоило. Тема стала предметом шуток про «распил» в локальном университетском паблике. В ИТМО 23 июля сообщили «Фонтанке», что в будущем положение о конкурсе будет доработано во избежание таких ситуаций.
ITMO.Future проходит в несколько этапов: сначала студенты заявляют инициативы, которые должны сделать вуз лучше, потом экспертный совет формирует из них шорт-лист на основании актуальности, полезности и других качеств, далее принимаются заявки уже на исполнение избранных проектов и формируются пары «инициатива-исполнитель». Победителем в двух таких позициях на общую сумму 800 тыс. рублей в результате признали Андрея Суворова, который входит в экспертный совет конкурса и возглавляет студобъединение ITMO.STUDENTS (IS). Он будет трудиться над созданием «Сервиса взаимопомощи» и «Оцениванием студентами учебных планов, преподавателей, содержания дисциплин».
Возмущенные студенты потребовали объяснений. Они получили протокол проведения III этапа конкурса, в котором утверждается, что Суворов на нем самоотстранился от оценки в качестве эксперта. «Стоит отметить, что изначально, в первом этапе, Андрей Суворов не заявлял ни одну из указанных выше инициатив», — сказано в другом ответе IS.
Молодые люди потребовали доказательств, что Суворов отстранялся от оценки и предыдущих этапов, попросили обнародовать весь процесс проведения конкурса и призвали к публичному разговору оргкомитет IF и администрацию ИТМО.
Суворов сообщил корреспонденту «Фонтанки», что его мнение по этому вопросу совпадает с официальной позицией вуза. Университет же встал на сторону руководителя IS, подтвердив, что «до начала третьего этапа Андрей Суворов подал заявление с просьбой исключить его из состава экспертного совета, чтобы получить возможность наравне со всеми студентами собрать свою команду и принять участие в отборе исполнителей».
В пресс-службе университета заверили, что в будущем положение о конкурсе будет доработано: ни студенты, ни работники ИТМО, входящие в экспертный совет, не смогут принять участие в конкурсе на любом из этапов.