В ИТМО разгорелся студенческий бунт из-за «распила» на конкурсе полезных инициатив

Группа студентов петербургского университета ИТМО усомнилась в прозрачности конкурса студенческих инициатив ITMO.Future (IF), обнаружив в числе его победителей фамилию члена экспертного совета конкурса Андрея Суворова. Студентов возмутило, что он одновременно и судил конкурс, и победил в нем.

Сам Суворов утверждает, что самоотстранился от оценки «тендерной» части конкурса, но общественность это не успокоило. Тема стала предметом шуток про «распил» в локальном университетском паблике. В ИТМО 23 июля сообщили «Фонтанке», что в будущем положение о конкурсе будет доработано во избежание таких ситуаций.



ITMO.Future проходит в несколько этапов: сначала студенты заявляют инициативы, которые должны сделать вуз лучше, потом экспертный совет формирует из них шорт-лист на основании актуальности, полезности и других качеств, далее принимаются заявки уже на исполнение избранных проектов и формируются пары «инициатива-исполнитель». Победителем в двух таких позициях на общую сумму 800 тыс. рублей в результате признали Андрея Суворова, который входит в экспертный совет конкурса и возглавляет студобъединение ITMO.STUDENTS (IS). Он будет трудиться над созданием «Сервиса взаимопомощи» и «Оцениванием студентами учебных планов, преподавателей, содержания дисциплин».

Возмущенные студенты потребовали объяснений. Они получили протокол проведения III этапа конкурса, в котором утверждается, что Суворов на нем самоотстранился от оценки в качестве эксперта. «Стоит отметить, что изначально, в первом этапе, Андрей Суворов не заявлял ни одну из указанных выше инициатив», — сказано в другом ответе IS.

Молодые люди потребовали доказательств, что Суворов отстранялся от оценки и предыдущих этапов, попросили обнародовать весь процесс проведения конкурса и призвали к публичному разговору оргкомитет IF и администрацию ИТМО.

