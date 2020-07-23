Может ли виртуальный помощник заменить риелтора при покупке жилья. Объясняем
В июне «Фонтанка» совместно с порталом Living.ru запустила сервис по подбору жилья в новостройках Liv.fontanka.ru. Объясняем, как использование виртуального помощника LIRA сделает процесс выбора простым, а результат — близким к квартире вашей мечты.
Насколько широк выбор? Сколько квартир сейчас в базе?
На 22 июля 2020 в базе сервиса Liv.fontanka.ru в продаже находится 144 659 квартир в 1 258 ЖК от 536 застройщиков в 22 регионах страны. В Петербурге и пригородах Ленобласти всего 42 025 квартир в 328 ЖК, из них в Санкт-Петербурге — 33 084 квартиры в 251 ЖК, в Ленинградской области — 8 941 квартир в 77 ЖК.
Насколько актуальная информация на сайте? Как часто она обновляется информация?
На данный момент информация о наличии и стоимости квартир обновляется 4 раза в сутки — так она остается актуальной практически в любое время. Все остальные данные контролируются и обновляются по мере необходимости, как правило, это ежедневный процесс.
Как искать квартиру с помощью сервиса?
У каждого, кто ищет жилье, есть представления о том, что для него более важно, а что может отойти на второй план. Вначале сервис предлагает вам ввести стандартные параметры: цену, количество комнат, срок сдачи дома и район. Можно сразу смотреть полученную выборку, а можно уточнить пожелания по каким-то конкретным параметрам, например, есть ли рядом школа, сколько этажей в доме, далеко ли остановка общественного транспорта и есть ли в доме помещение для мытья лап любимого питомца. Система показывает подходящие варианты. По каждой квартире виртуальный помощник расскажет о ее плюсах и минусах.
У каждой квартиры в результатах поиска есть оценка в баллах. Что означает это число?
Это комплексная оценка характеристик дома и квартиры, которые заявляет застройщик. Она показывает, насколько комфортно будет покупателю в квартире и в доме в целом. Оценка является экспертной и при ее выставлении исследуется более 100 параметров, включая планировку, дом, придомовую территорию, инфраструктуру и транспортную доступность.
Стоит отметить, что LIRA оценивает именно заявленные застройщиком характеристики. Но не редкость, когда обещания выполняются не до конца. Для того, чтобы избежать разочарования, в описании объектов есть раздел «Ожидание/реальность». В нем сравнивается то, что было заявлено изначально с фактическим состоянием дел, информация подкреплена реальными фотографиями и описанием. Такой анализ проводится как в разрезе работы застройщика в целом, так и в разрезе отдельно взятого жилого комплекса. Если на объект, где вы планируете купить квартиру, еще нельзя посмотреть своими глазами, то такая информация помогает выявить, какие обещания застройщик зачастую не выполняет. Ведь и в новом проекте их может не быть.
Сколько параметров используется для оценки квартир?
Если говорить непосредственно о квартирах, то таких параметров на данный момент 49. Но их список постоянно расширяется. Остальные параметры касаются жилого комплекса, благоустройства, инфраструктуры и т.п.
Влияет ли на оценку квартиры масштаб/известность застройщика?
Нет, никак не влияет. Хорошо могут строить и небольшие застройщики, при этом есть неудачные примеры и у известных девелоперов.
Какие параметры дают больше баллов, какие меньше?
Есть основные параметры, которые напрямую влияют на комфорт проживания, такие как площадь квартиры и кухни, высота потолков, тип санузла и т.д. Оценка по этим характеристикам может быть и отрицательной, если потолки — низкие, площадь кухни — маленькая. Например, за высоту потолков до 2,69 метра и кухню до 8 кв. м квартира получит отрицательную оценку по этим параметрам. Но если высота потолков имеет значение абсолютно в любой квартире, то размер кухни не актуален для студий. Студия имеет кухонную зону, размеры которой не так важны, в оценке преобладает размер жилой площади.
Есть вторичные параметры, которые можно назвать «фишками» проектов. Без них вроде бы можно и обойтись, но именно они придают индивидуальность жилью, например, сауна или помещение для прачечной. Такие параметры дают дополнительные баллы и повышают рейтинг объекта.
Застройщики часто предлагают какие-то акции, отражается ли эта информация в базе?
Конечно, вся информация о действующих скидках есть в базе и отображается в каждой квартире/ЖК. Сами акции делятся на несколько основных типов: реальная скидка, бонус/подарок при покупке, скидка на паркинг/машиноместо. Реальные скидки на квартиру могут быть как при первой покупке, так и только при повторной. Бонусы/подарки тоже бывают разные — это может быть как отделка квартиры, так и IPhone 11 при покупке квартиры, но бывает и отделка в подарок.
Что сегодня важно для покупателя, помимо количества комнат, района и стоимости жилья?
Покупатели чаще стали обращать внимание на комфорт. Растет спрос на функциональные квартиры, где вся площадь используется по максимуму — нет, например, огромных бессмысленных коридоров. Особенно ярко выражено такое поведение при средних и высоких базовых параметрах (стоимость, количество комнат), когда первоначальная выборка дает достаточно большое количество вариантов.
Также в запросах появляется гардеробная комната и гостевой туалет для 3-комнатных квартир, мастер-спальня – спальная комната с отдельным санузлом и гардеробной. Покупатели часто проявляют озабоченность сторонами света, на которые выходят окна квартиры. Причем запросы бывают связаны как тем, чтобы квартира выходила на разные стороны, так и с конкретным направлением (север, юг, запад, восток).
Все больше значения покупатели придают придомовой территории — наличию детских и игровых площадок, парковочных мест во дворе (или наоборот, их отсутствию и «дворам без машин»), зеленых зон рядом. И конечно, развитость инфраструктуры: транспорт, школы и сады, поликлиники.
Чем отличается LIRA от других поисковых систем и каталогов квартир?
Простой поисковик, как у других сервисов, — это только часть функционала Liv.fontanka.ru. К этому добавляется возможность выбрать действительно лучшее жилье за имеющиеся деньги, поскольку учитываются все индивидуальные пожелания при заполнении анкеты: пользователь указывает, кто будет жить в квартире, например молодая пара, взрослые родители, один человек и т.п., планируются ли дети, есть ли пожелания к планировке (большая кухня, гардероб и т.д.), куда должны выходить окна, обязателен ли балкон и еще множество параметров. Сервис помогает максимально комфортно выбрать лучшее из возможного, за те деньги, на которые рассчитывает покупатель. Его очень просто использовать самостоятельно, он на 100% заменяет риелтора и поможет провести сделку до самого конца. Можно изучить скидочные программы, получить доступ к эксклюзивным скидкам. В общем, виртуальный помощник организует весь цикл покупки квартиры: выбор, просмотры, бронирование, покупку и оформление документов.
Если квартира выбрана, что делать дальше?
Выбор на сайте — это только часть процесса покупки. Определившись с предпочтениями и составив список понравившихся вариантов, можно оставить заявку, чтобы посетить эти квартиры вместе со специалистом и увидеть все своими глазами.
Кроме того, не так давно появилась возможность посетить объекты онлайн, не выходя из дома. В этом случае экскурсия проводится по видеосвязи, а после завершения вы получите запись видеотура, чтобы еще раз пересмотреть видео или показать квартиру родственникам и друзьям. Все это абсолютно бесплатно!
После того как клиент определился с объектом для покупки, он может забронировать его. После бронирования специалисты Living.ru согласовывают дату и время подписания договора у застройщика.
И даже после покупки покупатель не останется брошенным – процесс регистрации сделки также под контролем, а когда клиент получает ключи, то специалисты помогают принять квартиру у застройщика.