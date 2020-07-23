Может ли виртуальный помощник заменить риелтора при покупке жилья. Объясняем

Это комплексная оценка характеристик дома и квартиры, которые заявляет застройщик. Она показывает, насколько комфортно будет покупателю в квартире и в доме в целом. Оценка является экспертной и при ее выставлении исследуется более 100 параметров, включая планировку, дом, придомовую территорию, инфраструктуру и транспортную доступность.

Стоит отметить, что LIRA оценивает именно заявленные застройщиком характеристики. Но не редкость, когда обещания выполняются не до конца. Для того, чтобы избежать разочарования, в описании объектов есть раздел «Ожидание/реальность». В нем сравнивается то, что было заявлено изначально с фактическим состоянием дел, информация подкреплена реальными фотографиями и описанием. Такой анализ проводится как в разрезе работы застройщика в целом, так и в разрезе отдельно взятого жилого комплекса. Если на объект, где вы планируете купить квартиру, еще нельзя посмотреть своими глазами, то такая информация помогает выявить, какие обещания застройщик зачастую не выполняет. Ведь и в новом проекте их может не быть.