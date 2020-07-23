автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Наружную рекламу так и не включили в перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Единственная мера поддержки, которая пришла от города: отсрочка арендных платежей до конца года. Но операторы уверяют: денег, чтобы заплатить за год вперед, все равно не будет. Половина рекламных площадей все еще простаивают.

Многочисленные пустующие рекламные конструкции в Петербурге за время пандемии стали привычным зрелищем. Однако то, что город наполнен тумбами и лайтпостерами в не самом презентабельном виде (одни разбиты, другие — обклеены рекламой, третьи — разукрашены надписями), людей, знакомых с рынком наружки, удивляет. За внешний вид конструкций отвечают сами операторы. Договор, который они заключают с городом, за ненадлежащее содержание рекламных площадей предусматривает санкции. В случае многократных нарушений контракт могут расторгнуть, а конструкцию — демонтировать.



В комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации отметили, что правила эти остались неизменны. Конструкции, представляющие опасность для окружающих и непригодные для дальнейшей эксплуатации, оператор должен демонтировать в течение 8 часов, незаконно расклеенные на их поверхности объявления — в срок до 7 суток. Городские власти проверяют конструкции ежедневно и, если видят нарушения, выдают операторам предписания их устранить. Председатель комитета по печати Владимир Рябовол отметил, что за ненадлежащую эксплуатацию уже расторгнуты договоры на 41 конструкцию с одним из операторов, а за первую половину 2020 года было выдано 1364 уведомления о нарушениях. Однако с намеком добавил: «Необходимо отметить и тот факт, что содержание рекламных конструкций связано с тяжелейшим финансовым состоянием рынка наружной рекламы, преодолевающим экономические последствия пандемии».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На вопрос о том, почему в городе оказалось так много непрезентабельных рекламных площадей, с разной степенью искренности отвечают игроки рынка.



«За всем, что касается безопасности, мы стараемся следить максимально, — говорит директор петербургского филиала оператора наружной рекламы Gallery Алексей Лебедев. — А если на каком-то месте вы видите оборванный плакат, то, скорее всего, это связано с тем, что туда еще не пришел новый клиент. В таком случае сейчас поехать и «закрыть» такое место экономически сложно».

«Да, сроки монтажей увеличились, и тут все очевидно: на рынке сократилась выручка, некоторые сократили технический персонал, так что теперь реакция на уведомления комитета растягивается», — объясняет руководитель петербургского отделения North Star Media Арсений Ткачев.

Один из игроков рынка, который предпочел остаться неназванным, сказал еще откровеннее: «Президент просил нас сохранить сотрудников по максимуму, мы два-три месяца, сколько могли, держались. Но не так давно сокращения штатов провели все компании без исключения».

Напомним, операторы наружной рекламы просили власти о помощи с апреля. Несмотря на то, что глава торгово-промышленной палаты предложил председателю правительства Михаилу Мишустину включить наружку в список отраслей, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса, а также временно освободить их от платы за размещение рекламных конструкций на муниципальных и городских землях, компании так и остались не услышанными.



Участники петербургского рынка констатируют: состояние городской наружки еще далеко даже от допандемийных февральских показателей — традиционно не самого хлебного времени для этого бизнеса. По словам Лебедева, нагрузка рекламных площадей у его компании в апреле-мае в моменте составляла всего 12–14%. Сейчас этот показатель еле достиг 50%. Ткачев приводит еще более печальные цифры: реклама размещена только на 30–40% площадей North Star. В пандемию среди их клиентов остались в основном те, кто заключал долгосрочные договоры — зачастую они просили скидки. «Сдавали площади за копейки, только для того, чтобы были средства на их обслуживание», — добавляет один из игроков рынка.

О восстановлении оборота говорить тоже рано. Раньше значительную часть доходов приносили заказы от крупных компаний из сферы гостеприимства, фитнеса и отрасли развлечений — тех, кто на рекламных кампаниях сейчас экономит. Их место среди клиентов операторов заняли интернет-ресурсы и сервисы доставки, но, как говорят участники рынка, в этом случае речь идет совсем о других деньгах. К тому же отменилась реклама Петербургского международного экономического форума и городских фестивалей — вместо нее по всему городу теперь социальная антикоронавирусная реклама. «Социальную рекламу мы размещаем за свой счет. Её количество увеличилось, только оплата за её содержание не уменьшилась. Мы платим за нее так же, как за коммерческую, а еще нас просят самих изготовить плакаты и их размещать», — подмечает глава Ассоциации операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга и генеральный директор оператора Poster Кирилл Опарин.



По его словам, доходная часть компаний в мае сократилась на 80%, сейчас эта цифра выровнялась до 70%, если сравнивать с февралем. «Никто не работал два с лишним месяца, доходная часть клиентов тоже сократилась. Но только, в отличие от нас, многие еще попали в число пострадавших, что позволило им получить отмену арендных платежей, субсидии в виде кредитов и так далее. Мы ничего не получили», — говорит он.

По большому счету, единственная помощь, которой добились операторы, — уступки со стороны некоторых ресурсоснабжающих организаций, а также перенос срока платежей городу на конец 2020 года — по прежним правилам, это делали в конце августа — начале сентября. Относительным успехом может похвастаться компания Russ Outdoor, которую включили в перечень системообразующих предприятий. От города операторы получили отсрочку арендных платежей на конец года — раньше эта процедура проходила в конце августа — начале сентября. Но, по мнению участников рынка, денег для оплаты на год вперед не будет даже к декабрю. Во-первых, изменились сроки, на которые заключаются договоры, — до пандемии они в основном составляли от трех до двенадцати месяцев, а теперь едва превышают две недели, так что операторы не понимают, с каким итогом закончат октябрь и ноябрь. Во-вторых, отрасль серьезно закредитована — торги на аренду конструкций проходили в 2017 году, и пока компании не успели накопить запасы. Деньги, которые еле-еле удалось заработать этой весной, ушли на оплату сотрудникам.



«Мы просим город, чтобы нас, помимо отсрочки, перевели на ежеквартальные платежи, чтобы хотя бы снизить уровень финансовой нагрузки на компании. Сейчас есть понимание только того, что этих денег нет. Если не помогать этой отрасли, мы проживем до декабря, а дальше начнутся процедуры банкротства, и конструкции эти будут дальше ржаветь и падать», — говорит Опарин. Глава комитета по печати Владислав Рябовол отметил: возможность замены годового платежа поквартальной оплатой, причем с исполнением финансовых обязательств уже в 2021 году, сейчас обсуждается.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

