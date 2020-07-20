комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

“Фонтанка” ознакомилась с проектом кластера “Северное побережье Невской губы”. Смольный подал его всероссийский конкурс “Агентства стратегических инициатив”, но дело не в наградах и премиях. Чиновники, экологи, урбанисты и инвесторы бьют тревогу. Если территорией не начнет управлять единый центр, зеленые участки площадью в сотни гектаров могут просто вытоптать.

Границы будущего кластера вышли далеко за пределы заказника “Северное побережье Невской губы”, занимающего 330 га. В заявке, которая отправилась на конкурс, речь идет об участке вдоль побережья Финского залива, с севера ограниченного Приморским шоссе и Лахтинским проспектом. На западе территория будущего кластера частично захватит “зеленую” часть Лисьего носа, а на востоке крайней ее точкой станет намыв с Лахта центром. Общая площадь - 603 га. Миссия, которую заявляют авторы проекта: сохранить биоразнообразие особо охраняемой природной территории (ООПТ). Угроза - возрастающая антропогенная нагрузка мегаполиса. Проще говоря, город пожирает природу.



Природный заказник регионального значения «Северное побережье Невской губы» был образован постановлением правительства Санкт-Петербурга с целью сохранения приморских ландшафтов, участков широколиственных лесов, мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных птиц в 2009 году. На территории заказника обнаружены виды животных и растений, занесенные в Красную книгу. В границах заказника запрещено вести любую деятельность, не связанную с функционированием особо охраняемой территории.

Команда проекта соответствует миссии. От городских властей в ней оказались проектный офис губернатора, комитет по туризму, комитет по природопользованию и охране окружающей среды и ГКУ “Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга”. От общества - “Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга” и представители платформы Best.Petersburg - агрегатора культурных и туристических мероприятий. Впрочем, надо учитывать, что проекта как такового еще нет, только идея. И “разработка комплексной согласованной программы действий” в соответствии с дорожной картой - это и есть заявленная цель.



Суть пояснил “Фонтанке” директор Центра “ЭКОМ” и партнер проекта Александр Карпов. Территорию у северного побережья Невской губы когда-то проектировали так, чтобы устроить там большой пригородный парк. Существовала концепция, по которой рассчитывалась доступность таких парков от центра и жилых массивов, однако петербуржцы этой территорией не заинтересовались. На этом месте сформировался ценный природный геотоп, который позже преобразовался в заказник. “Теперь Приморский район движется на запад, численность населения растет, мобильность тоже, пригодность места для рекреации уменьшается, и возникает опасность, что все это будет просто вытоптано”, - продолжает эксперт.



Виновников роста антропогенной нагрузки в заявке тоже перечислили: находящийся всего в 4,35 км от природного заказника небоскреб Лахта Центра, ввод которого запланирован на 2021 год, строящиеся в районе Ольгино жилые комплексы, планы по реализации инвестиционных проектов в Лисьем Носу и “Горской” : последний несколько раз менялся, но масштаб в любом случае впечатляет.

Если случится по написанному, то на территории бывшей стройплощадки КЗС появится рекреационный кластер с яхт-клубом, круглогодичным горнолыжным спуском, историческим парком, офисами и гостиницами.



Территория проекта. Фрагмент заявки

Авторы проекта напоминают, что заповедной эту территорию сделал еще Петр I. В будущее они тоже смотрят далеко: в идеале, вся флора и фауна, имеющаяся в наличии, должна к 2070 году никуда не исчезнуть. Но дело не только в экологии, у проекта есть и туристическая часть. За пределами природного заказника у побережья Невской губы уже есть, куда отправиться путешественникам. Среди таких мест в заявке указаны конно-спортивные клубы - “Факт” в Ольгино и “Манеж” в Конной Лахте, яхт-клуб “Геркулес”, торговые центры, гостиницы и кафе. В том же Лахта Центре появится пешеходная набережная, открытая площадка, концертный зал, планетарий и галереи. У территории неплохая транспортная доступность: вдоль Приморского шоссе расставлены автобусные остановки и станции электрички. Готовится строительство причала в Лисьем Носу - к территории заказника можно будет проложить водный маршрут. По словам председателя комитета по туризму Сергея Корнеева, создание кластера вписывается в разработанный комитетом проект “Новой туристской географии”. “Мы бы хотели добиться распределения нагрузок. К примеру, у нас хорошо развивается деловой туризм, но проседает туризм семейный. Мы видим кластеры вроде “Новой Голландии” и “Севкабель-порта”, кластер Курортного района - это санаторно-курортный и медицинский туризм””, - перечисляет Корнеев.

Территория проекта. Фрагмент заявки Территория проекта. Фрагмент заявки Территория проекта. Фрагмент заявки

Если сейчас заказник посещают, в основном, жители Приморского района и туристы, отправившиеся к Лахта Центру и в северную часть города, то в будущем он также может быть интересен экскурсионным группам и транзитным пользователям. Но о том, как этот кластер мог бы выглядеть, авторы идеи пока говорят неохотно. В конкурсе предусмотрен образовательный модуль, на котором они смогут разработать концепцию того же архитектурно-планировочного решения вместе с экспертами. Из заявки пока ясно только то, что на территории заказника ничего строить не планируется, но для создания кластера необходим некий визит-центр, маршруты и навигация. “То есть, существует территория и ее границы, рядом на соседней территории есть нечто вроде визит-центра, обслуживающего организации, которые находятся за пределами охраняемой природной территории и работают с ней в связке. Смысл в том, чтобы создать некое интегральное управление, для начала, недвижимостью”, - объясняет Карпов.

Кроме того, в заявке отмечается запрос потенциальных посетителей кластера на сервисы и локации для фотографий, места отдыха, парковки, веломаршруты, отели и кафе. Однако авторы проекта указывают: сейчас созданию кластера мешает недостаток ресурсов и финансовых средств. Так что глобальная цель участия в конкурсе не только в том, чтобы “засветить” проект на всероссийском уровне, но и получить возможность привлечь для его реализации федеральные средства. В качестве возможной формы финансирования проекта названо государственно-частное партнерство.



По словам Корнеева, потенциальными инвесторами могут стать уже указанные в заявке партнеры проекта. Кто именно - можно не гадать. Дело в том, что в списке в основном, организации уважаемые, но не слишком состоятельные.

Институт о земле СПбГУ, центр экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей “ЭКОМ”. В перечне значится и Надежда Коротовских, гендиректор компании “Интерсервис”, а по совместительству - директор некоммерческого центра развития научно-технического образования "Кванториум”. В общем, если бы в этой команде не было Лахта Центра, на деньги заповеднику можно было бы не надеяться.



Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”