Рекорды на загородном рынке: спрос на участки и коттеджи вырос на 43% по сравнению с прошлым годом

В Петербурге и области зафиксирован рекордный спрос на загородные участки за всю историю наблюдений. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом полугодии 2020 года на загородном рынке Петербурга и Ленобласти совершили 3,9 тыс. сделок, спрос вырос на 43% относительно того же прошлогоднего периода. Это количество сделок значительно превышает показатели шести месяцев 2015–2019 годов и даже наиболее успешных 2013 и 2014 годов, когда совершили 3,7 и 3,6 тысячи сделок, соответственно.

Наибольшую долю в спросе в первом полугодии традиционно заняли участки без подряда — 90%, 4% продаж пришлись на коттеджи и участки с подрядом, 6% — на таунхаусы. Более половины всех сделок с участками без подряда совершены в северных районах Ленобласти: Всеволожском, Выборгском, Приозерском. Объем сделок на севере увеличился почти в два раза по сравнению с первым полугодием 2019 года. Покупателей привлекают близость к рекреационным зонам, озерам, хорошая транспортная доступность. Среди самых популярных локаций для приобретения коттеджей на севере эксперты называют: высокоценовые сегменты — Репино-Ленинское, Белоостров, Солнечное, Энколово, из масс-маркета — Вартемяги, Агалатово. На юге пользуются спросом коттеджи в Петергофе (высокоценовой сегмент) и масс-маркет в Тайцах и Ропше. — Рост объемов продаж на загородном рынке связан с влиянием эпидемии COVID-19 и длительным режимом самоизоляции, а также падением курса рубля и как следствие — желанием надежно вложить сбережения, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость. — Кроме того, из-за закрытия границ и снижения количества поездок по стране возрос интерес к загородному отдыху внутри региона. Есть и покупатели, которые не планировали приобретать загородный дом, но в условиях карантина задумались о необходимости такой покупки.