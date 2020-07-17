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17.07.2020 17:19
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Рекорды на загородном рынке: спрос на участки и коттеджи вырос на 43% по сравнению с прошлым годом

В Петербурге и области зафиксирован рекордный спрос на загородные участки за всю историю наблюдений. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом полугодии 2020 года на загородном рынке Петербурга и Ленобласти совершили 3,9 тыс. сделок, спрос вырос на 43% относительно того же прошлогоднего периода.

Это количество сделок значительно превышает показатели шести месяцев 2015–2019 годов и даже наиболее успешных 2013 и 2014 годов, когда совершили 3,7 и 3,6 тысячи сделок, соответственно.

Наибольшую долю в спросе в первом полугодии традиционно заняли участки без подряда — 90%, 4% продаж пришлись на коттеджи и участки с подрядом, 6% — на таунхаусы. Более половины всех сделок с участками без подряда совершены в северных районах Ленобласти: Всеволожском, Выборгском, Приозерском. Объем сделок на севере увеличился почти в два раза по сравнению с первым полугодием 2019 года. Покупателей привлекают близость к рекреационным зонам, озерам, хорошая транспортная доступность. Среди самых популярных локаций для приобретения коттеджей на севере эксперты называют: высокоценовые сегменты — Репино-Ленинское, Белоостров, Солнечное, Энколово, из масс-маркета — Вартемяги, Агалатово. На юге пользуются спросом коттеджи в Петергофе (высокоценовой сегмент) и масс-маркет в Тайцах и Ропше.

— Рост объемов продаж на загородном рынке связан с влиянием эпидемии COVID-19 и длительным режимом самоизоляции, а также падением курса рубля и как следствие — желанием надежно вложить сбережения, — пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость. — Кроме того, из-за закрытия границ и снижения количества поездок по стране возрос интерес к загородному отдыху внутри региона. Есть и покупатели, которые не планировали приобретать загородный дом, но в условиях карантина задумались о необходимости такой покупки.

Эксперты отмечают, что в первом полугодии увеличилась доля продаж участков без подряда средней ценовой категории (от 100 до 300 тыс. руб. за сотку — средний бюджет 2,2 млн рублей) за счет снижения доли низкобюджетных покупок (средний бюджет — 0,7 млн рублей). В случае с коттеджами и участками с подрядом наибольший объем сделок зафиксирован с объектами в классе «бизнес» (35% — средний бюджет покупки 19,9 млн рублей), при этом отмечается снижение доли «эконома» (25% — 4,6 млн рублей) и «комфорта» (26% — 9,8 млн рублей). Также отмечается прирост сделок и в классе «элита» (14%).

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Комментарии (1)

Piter Pen
По московскому шоссе куча предложений коттеджей - которые годами продают.. Их как продавали, так и продают, покупателей нет.
Весной и в начале лета раскупали коттеджи площадью 100-130 кв. с 10-15 сотками земли, да и то рост не такой большой - ранее продавали в среднем 12-15 штук в месяц, а тут стали 19-22 продавать. С открытием перелетов - и этот рост обратно уйдет.
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