Мчать напролом через перекресток, сбить пешехода на переходе и скрыться, оставив его истекать кровью, — все это можно сделать без серьезных последствий для себя. Таковы правила.

Полиция Петербурга отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Даниила Базанова, насмерть сбившего женщину в Купчино и уехавшего с места ДТП. В анамнезе молодого водителя — лишение водительских прав, но сегодня, 16 июля, он может снова ездить по городу.

Авария на углу улиц Ярослава Гашека и Купчинской случилась вечером 28 января 2020 года. Водитель «Нексии» на высокой скорости выехал на перекресток под желтый сигнал светофора, не пропустив поворачивающий встречный трамвай, и сбил ступившую на проезжую часть женщину. Ей горел красный. При ударе пострадавшей оторвало ногу. Причиной смерти эксперты назвали сочетанную травму головы, живота, таза с полным отрывом суставов, соединяющих череп и шейный отдел позвоночника.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

За рулем «Нексии» сидел Даниил Базанов, в салоне находились две его подруги. Водитель скрылся с места ДТП и бросил машину в 200 метрах от перекрестка. Задержали его в квартире родителей через 4,5 часа после столкновения.

С возбуждением уголовного дела в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области не торопились. Автотехническая экспертиза установила, что «Нексия» двигалась со скоростью 74 километра в час. Водитель не имел возможности остановиться или предотвратить наезд на пешехода «даже путем экстренного торможения». Перед тем как машина выскочила на перекресток, желтый сигнал светофора горел 1,92 секунды. А расстояние от светофора до жертвы он преодолел за 1,2 секунды.

Некоторое несоответствие поведения Базанова правилам дорожного движения эксперты усмотрели — в частности, пункта 10.1, по которому водитель должен вести машину со скоростью, не превышающую ограничений, учитывая при этом интенсивность движения, видимость, дорожные и метеорологические условия. Но с «технической точки зрения несоответствия не находятся в причинной связи с фактом ДТП», решили эксперты. Старший следователь по особо важным делам Ларионова с ними согласилась и отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.



Рассуждения о том, что бы случилось, веди Базанов машину с меньшей скоростью или уступи он дорогу трамваю, следователь убрала за скобки. Единственное нарушение, которое она нашла в действиях водителя, — оставление места ДТП. Но с гибелью женщины оно причинно не связано.

Адвокат Дмитрий Герасимов по просьбе «Фонтанки» ознакомился с отказным постановлением следователя.

. «У меня каких-либо нареканий к нему нет, — прокомментировал адвокат. — Имеются видеозаписи, и проведена автотехническая экспертиза, согласно которой водитель не имел технической возможности предотвратить ДТП. В постановлении я не увидел вывода экспертов о том, мог ли водитель избежать наезда при скорости 60 километров в час. Но, судя по указанным техническим параметрам, не имел».

По словам Герасимова, теоретически можно квалифицировать дорожную смерть не только по статье 264 УК — «Нарушение правил дорожного движения», но не в этом случае.

«Например, если бы водитель сбил пешехода не в людном месте, уехал бы и заведомо понимал, что пешеходу не будет в ближайшее время оказана медицинская помощь, то его действия можно было бы квалифицировать по статье 125 УК — «Оставление в опасности» — независимо от виновности в ДТП.



Непредоставление преимущества в движении трамваю, считает Герасимов, не состоит в причинной связи с аварией. И даже к административной ответственности Базанова за это не привлечь. Двухмесячный срок давности прошел.

Опрошенные «Фонтанкой» автоюристы согласились с позицией следствия. Если обобщенно сформулировать их позицию, то она такая:

«Пешеход не должен выходить на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Совсем не редкость, когда водитель освобождается от уголовной или административной ответственности за наезд и причинение травм или смерти пешеходу. Это не освобождает его от гражданской ответственности, так как он управляет источником повышенной опасности и несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими даже без наличия вины. Водитель повел себя непорядочно, но в таких делах морально-этическая сторона не имеет решающего значения. Вопрос в том, мог ли водитель избежать наезда при соблюдении им относящихся к нему требований правил. Если следствие приходит к выводу о том, что не мог, то перед законом отвечать ему не за что».

