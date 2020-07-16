Алгоритм дорожной смерти. Все тонкости законов о ДТП вобрала одна петербургская авария
Мчать напролом через перекресток, сбить пешехода на переходе и скрыться, оставив его истекать кровью, — все это можно сделать без серьезных последствий для себя. Таковы правила.
Полиция Петербурга отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Даниила Базанова, насмерть сбившего женщину в Купчино и уехавшего с места ДТП. В анамнезе молодого водителя — лишение водительских прав, но сегодня, 16 июля, он может снова ездить по городу.
Авария на углу улиц Ярослава Гашека и Купчинской случилась вечером 28 января 2020 года. Водитель «Нексии» на высокой скорости выехал на перекресток под желтый сигнал светофора, не пропустив поворачивающий встречный трамвай, и сбил ступившую на проезжую часть женщину. Ей горел красный. При ударе пострадавшей оторвало ногу. Причиной смерти эксперты назвали сочетанную травму головы, живота, таза с полным отрывом суставов, соединяющих череп и шейный отдел позвоночника.
За рулем «Нексии» сидел Даниил Базанов, в салоне находились две его подруги. Водитель скрылся с места ДТП и бросил машину в 200 метрах от перекрестка. Задержали его в квартире родителей через 4,5 часа после столкновения.
С возбуждением уголовного дела в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области не торопились. Автотехническая экспертиза установила, что «Нексия» двигалась со скоростью 74 километра в час. Водитель не имел возможности остановиться или предотвратить наезд на пешехода «даже путем экстренного торможения». Перед тем как машина выскочила на перекресток, желтый сигнал светофора горел 1,92 секунды. А расстояние от светофора до жертвы он преодолел за 1,2 секунды.
Некоторое несоответствие поведения Базанова правилам дорожного движения эксперты усмотрели — в частности, пункта 10.1, по которому водитель должен вести машину со скоростью, не превышающую ограничений, учитывая при этом интенсивность движения, видимость, дорожные и метеорологические условия. Но с «технической точки зрения несоответствия не находятся в причинной связи с фактом ДТП», решили эксперты. Старший следователь по особо важным делам Ларионова с ними согласилась и отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Рассуждения о том, что бы случилось, веди Базанов машину с меньшей скоростью или уступи он дорогу трамваю, следователь убрала за скобки. Единственное нарушение, которое она нашла в действиях водителя, — оставление места ДТП. Но с гибелью женщины оно причинно не связано.
Адвокат Дмитрий Герасимов по просьбе «Фонтанки» ознакомился с отказным постановлением следователя.
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«У меня каких-либо нареканий к нему нет, — прокомментировал адвокат. — Имеются видеозаписи, и проведена автотехническая экспертиза, согласно которой водитель не имел технической возможности предотвратить ДТП. В постановлении я не увидел вывода экспертов о том, мог ли водитель избежать наезда при скорости 60 километров в час. Но, судя по указанным техническим параметрам, не имел».
По словам Герасимова, теоретически можно квалифицировать дорожную смерть не только по статье 264 УК — «Нарушение правил дорожного движения», но не в этом случае.
«Например, если бы водитель сбил пешехода не в людном месте, уехал бы и заведомо понимал, что пешеходу не будет в ближайшее время оказана медицинская помощь, то его действия можно было бы квалифицировать по статье 125 УК — «Оставление в опасности» — независимо от виновности в ДТП.
Непредоставление преимущества в движении трамваю, считает Герасимов, не состоит в причинной связи с аварией. И даже к административной ответственности Базанова за это не привлечь. Двухмесячный срок давности прошел.
Опрошенные «Фонтанкой» автоюристы согласились с позицией следствия. Если обобщенно сформулировать их позицию, то она такая:
«Пешеход не должен выходить на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Совсем не редкость, когда водитель освобождается от уголовной или административной ответственности за наезд и причинение травм или смерти пешеходу. Это не освобождает его от гражданской ответственности, так как он управляет источником повышенной опасности и несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими даже без наличия вины. Водитель повел себя непорядочно, но в таких делах морально-этическая сторона не имеет решающего значения. Вопрос в том, мог ли водитель избежать наезда при соблюдении им относящихся к нему требований правил. Если следствие приходит к выводу о том, что не мог, то перед законом отвечать ему не за что».
За десять дней до наезда на женщину, 18 января 2020 года, Даниил Базанов на «Жигулях» проехал на красный свет. Его остановили, составили протокол по статье 12.12 КоАП. Это было повторное в течение года нарушение Базанова. Материалы передали мировому судье, и формально Даниил еще имел право управлять автомобилем.
В суде Базанов вину не признал. Заявил, цитируем:
«Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора произошел не по моей вине, а так как была скользкая дорога, тормоза не очень хорошие, и я был после ночной смены, не выспавшийся».
Судья по крупицам разложила пункты ПДД и сочла все доводы водителя ничтожными.
«Из распечатки результатов поиска правонарушений следует, что Базанов регулярно совершает нарушения ПДД РФ, назначенные ему штрафы не оплачивает, что является обстоятельствами, отягчающим ответственность», — написала судья в постановлении и лишила его прав на 4 месяца. Решение это вынесено 16 марта 2020 года.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»