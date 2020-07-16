Учителя 100-балльников на ЕГЭ в Подмосковье получат по 100 тысяч рублей
Учителя школ Московской области, чьи выпускники получили 100 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), получат по 100 тысяч рублей, сообщила 16 июля министр образования региона Ирина Каклюгина.
«В Подмосковье каждому учителю, выпускник которого получил 100-балльный результат по ЕГЭ, выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей», — сообщила она.
«По поручению губернатора Московской области с прошлого года денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники — ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум и более предметам. Это серьезная мотивация для наставников и выпускников. Экзаменационная кампания в самом разгаре, мы подвели лишь первые итоги, ждем прибавления в рядах стобалльников», — отметила Каклюгина.
Добавим, что в 2019 году школы Московской области выпустили 486 стобалльников, среди них 33 человека получили 100 баллов сразу по нескольким предметам. По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ в 2020 году 234 школьника из Московской области получили максимальную оценку 100 баллов.