«Зенит» - «Оренбург». Джентльмен Азмун и другие моменты разгрома в «газовом» дерби

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Природа противостояния

В 29 туре чемпионата встречались команды, которые связывают три буквы: «г», «а» и «з». «Зенит» уже 15 лет принадлежит «Газпрому», а команда с «Урала» до недавнего времени называлась «Газовик». Ребрендинг начался перед сезоном 2016 года, когда оренбуржцы добились повышения в классе: во избежание конфликта интересов у клуба сменилось название. Злые языки матчи «Зенит»-«Оренбург» называют газовым дерби и всегда намекают на предопределенность результата. Действительно, за короткую историю противостояния бывший «Газовик» не смог ни разу даже сыграть вничью.



Собственные силы

19-летний центральный защитник Данила Прохин второй матч подряд вышел в стартовом составе. На фоне слов, которые произносит высочайшее руководство «Зенита» о важности собственных воспитанников, это решение не выглядело сенсацией. К слову, Прохин остался единственным игроком обороны, который играл и в предыдущем туре — против «Ахмата»: вместе с юношей из Кириш Ленинградской области на последнем рубеже появились Игорь Смольников с Юрием Жирковым по краям, Ярослав Ракицкий — слева в центре обороны.

Всего в матче приняли участие 6 воспитанников петербургского футбола (как и в прошлом туре в Грозном): Александр Васютин, Прохин в старте; на замену вышли Далер Кузяев, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин. Сутормина в целом ждали с первых минут: репутацию одного из самых перспективных полузащитников российского футбола воспитанник Академии «Зенита» заработал как раз в своем лучшем сезоне в «Оренбурге».

К слову после всех замен петербургский клуб заканчивал матч всего с двумя легионерами на поле: Ракицким и Сердаром Азмуном.



Бразильская звезда без блеска

В Петербурге вечером в среду было прохладно: +17, и бразильский полузащитник «Зенита» Малком стал единственным, кто вышел на матч в футболке с длинным рукавом. У Малкома лето — время оценок. Свой стартовый отрезок в «Зените» экс-игрок «Барселоны» скомкал из-за редкой травмы. А вот в первых летних матчах выглядел так, что стало понятно, за что заплачены рекордные по нынешним временам 40 млн евро. В матче против «Оренбурга» бразилец не блеснул. В первом тайме на 23 минуте чуть-чуть не допрыгнул до мяча; давал объем, пытался найти партнеров, но острых решений не принимал.

Пост номер 1

После травмы Андрея Лунева в Грозном место в воротах занял Михаил Кержаков (один породистый сейв на счету). Однако накануне высшей постчемпионской точки сезона 2019-2020 — полуфинала Кубка России против «Спартака» - тренерский штаб «Зенита» решил продолжить поиск, и в воротах петербургского клуба появился Александр Васютин. Это был его первый матч в элитном дивизионе. Скажем так: нет никакого смысла делать далекоидущие выводы по одному матчу, но показалось, что Васютину было непросто. Голкипер терял ворота, в эпизодах с голом не выручил.



Самое важное: голы

Матч начался с быстрого гола: на 90 секунде капитан «Оренубрга» Андрей Малых перевел мяч в собственные ворота после подачи Магомеда Оздоева на Сердара Азмуна. Этот автогол стал третьим для гостей (столько же у «Ростова» и «Спартака»). Социальные сети сразу же вспомнили об углеводородной природе противостояния. К слову, последний раз «Оренбург» в чужие ворота забивал аж в марте. Джоэль Фамейе на 30 минуте выиграл верховую борьбу Ракицкого и четко пробил по воротам Васютина: на счету ганского форварда 3 последних мяча «Оренбурга» в сезоне.

Во втором тайме включилась суперсвязка «Зенита»: Азмун-Артем Дзюба. Все началось с очередного кросса Оздоева на дальнюю штангу. Иранец ловко подстроился под мяч и вывел «Зенит» вперед. Затем — с определенным намеком на положение вне игры — изящно обыграл голкипера «Оренбурга» Андрея Климовича. Ну и уже в компенсированное время Азмун вместо удара по воротам покатил мяч на дальнюю штангу: Дзюба забивал уже в пустые.

Важно понимать: после второго гола в ворота «Оренбурга» Сердар догнал коллегу по количеству забитых мячей — второй гол для иранца стал 16-ым в сезоне. Но вместо хет-трика, вместо выхода на первую строчку в списке бомбардиров, Азмун решил сделать голевую передачу партнеру - сопернику в борьбе за звание лучшего нападающего. Несложно догадаться: это очень важный показатель атмосферы внутри команды. Точно так же во времена «Зенита» Роберто Манчини Александр Кокорин, у которого все получалось, делал в Вардаре голевой пас на Дзюбу, у которого откровенно не шло.



200 матчей за «Зенит»

Отдельные овации человеколюбию тренерского штаба петербургского клуба. В конце второго тайма на поле появился Олег Шатов. У этой замены есть одно объяснение: у полузащитника была историческая возможность оформить удивительную цифру в две сотни игр за «Зенит», и ему позволили этого добиться.

Важные слова

Разгром «Оренбурга» Семак прокомментировал так: «Первый тайм нам не удался. Васютин заслужил право сыграть. Кто сыграет в следующем — посмотрим. Пропущенные мячи — не проблема. Наша главная мотивация — побеждать. Разговоры — не самая главная наша задача».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"