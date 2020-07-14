Влиятельный полковник ФСБ занял высокую должность в «Ленэнерго»
Службу безопасности «Ленэнерго» возглавил экс-начальник Службы экономической безопасности регионального ФСБ Андрей Яковлев. Об этом 14 июля сообщает 47news, указывая на то, что на Литейном, 4, за ним остаётся рабочее место.
О конце эпохи одного из самых влиятельных силовиков Петербурга в Госбезопасности «Фонтанка» писала ранее. Предполагалось, что его новым местом службы станет филиал «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Северо-Запада, однако с 14 июля Яковлев работает в «Ленэнерго» начальником службы безопасности.
По данным издания, 57-летний полковник ФСБ Андрей Васильевич Яковлев на прошлой неделе был освобождён от обязанностей начальника Службы экономической безопасности и переведен в аппарат прикомандированного сотрудника. Как отмечает 47news, Яковлев и дальше будет полковником ФСБ, ему оставят сейф и рабочее место на Литейном, 4, но на должности главы СЭБ его сменит полковник Степанец из центрального аппарата Лубянки. Формально Яковлев будет значиться на должности уровня действующего оперативника, но его вес в силовом мире Петербурга и Ленобласти едва ли позволит заниматься рядовой документацией.
Ожидается, что вскоре лицо силовика впервые станет публичным — когда на сайте «Ленэнерго» опубликуют его фото.