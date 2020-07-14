Влиятельный полковник ФСБ занял высокую должность в «Ленэнерго»

Службу безопасности «Ленэнерго» возглавил экс-начальник Службы экономической безопасности регионального ФСБ Андрей Яковлев. Об этом 14 июля сообщает 47news, указывая на то, что на Литейном, 4, за ним остаётся рабочее место.

О конце эпохи одного из самых влиятельных силовиков Петербурга в Госбезопасности «Фонтанка» писала ранее. Предполагалось, что его новым местом службы станет филиал «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Северо-Запада, однако с 14 июля Яковлев работает в «Ленэнерго» начальником службы безопасности.