За тесную поддержку приговорённых по делу «Сети» в Петербурге наказывают штрафами
В Петербурге конвертировали в рубли акцию поддержки на пороге суда, где оглашали обвинительный приговор по делу террористического и запрещенного в РФ сообщества «Сеть». Нарушение коронавирусных запретов пошло по цене митинга.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 июля, Октябрьский райсуд привлёк к административной ответственности Софию Баженову, Алексея Елагина и Александру Попову, которые 22 июня требовали «Отпускай!» и «Свободу политзаключенным!» на Кирочной улице.
В протоколах отмечено, что активисты скандировали лозунги в толпе из ста человек, забыв про коронавирус и социальную дистанцию, тем самым устроив несогласованный митинг.
Им вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП, нижняя планка наказания по ней — штраф в 10 тысяч рублей. Суд сменил квалификацию на более привычное в последнее время нарушение коронавирусных запретов. По части 1 статьи 20.6.1 КоАП можно получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей или отделаться предупреждением. Активистам назначили заплатить по 10 тысяч каждому.
Антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов 22 июня приговорены к реальным срокам по делу террористического сообщества «Сеть». Обвинение строило свою версию на начальных показаниях фигурантов, которые они сами называли «выбитыми» и от которых дружно отказывались. После приговора полицейские задержали почти 30 человек. Ответственным за сбор у суда на Кирочной считают 19-летнего петербуржца, который приковал себя наручниками к забору.