За тесную поддержку приговорённых по делу «Сети» в Петербурге наказывают штрафами

В Петербурге конвертировали в рубли акцию поддержки на пороге суда, где оглашали обвинительный приговор по делу террористического и запрещенного в РФ сообщества «Сеть». Нарушение коронавирусных запретов пошло по цене митинга.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 июля, Октябрьский райсуд привлёк к административной ответственности Софию Баженову, Алексея Елагина и Александру Попову, которые 22 июня требовали «Отпускай!» и «Свободу политзаключенным!» на Кирочной улице.

В протоколах отмечено, что активисты скандировали лозунги в толпе из ста человек, забыв про коронавирус и социальную дистанцию, тем самым устроив несогласованный митинг.