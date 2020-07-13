Как записать ребенка в детский сад с минимумом усилий. «Фонтанка» советует

Обязательно нужны:



1. Паспорт родителя или опекуна или другой удостоверяющий личность документ.



Если заявление подается в электронном виде, паспорт прикладывать не надо — его заменяет регистрация и авторизация на портале.



2. Документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком или законность представления прав ребенка.



Остальные документы зависят от конкретного случая:



1. Документ, который подтверждает законность пребывания в России: миграционная карта, вид на жительство или разрешение на временное проживание. Это требование распространяется только на иностранцев. Кстати, все иностранные документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.



2. Удостоверяющий личность ребенка документ, если он выдан не в Санкт-Петербурге. Обычно это свидетельство о рождении.



3. Документ о постоянной/временной регистрации ребенка в Санкт-Петербурге. Он понадобится, если ваш дом не относится к тем адресам, по которым ведением регистрационного учета граждан по месту жительства занимаются Жилищные агентства.



4. Заключение психолого‑медико‑педагогической комиссии, если ребенок должен пойти в группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности.



5. Документ, который дает право представлять интересы заявителя, если сам он по какой-то причине подать заявление не может. Например, доверенность или решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства.



6. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка.



7. Если ребенок переводится из другого сада — документ об обучении там.



Все эти документы нужны при подаче заявления через портал или МФЦ. После получения направления на зачисление непосредственно в детский сад нужно принести медицинскую справку по форме 026/у 2000 и уже на месте заполнить заявление о зачислении ребенка и оформить договор.

