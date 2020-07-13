Как записать ребенка в детский сад с минимумом усилий. «Фонтанка» советует
В 2020 году запись ребенка в детский сад — и так напряженный период в жизни многих семей — кажется нам еще сложнее. Из-за противоэпидемических мер было не ясно, удастся ли вовремя подать заявление и получить место в садике. Традиционно срок окончания комплектования детских садов на текущий год выпадал на 30 июня, но в этом году подачу заявлений продлили до 1 августа. Однако вопросы у родителей еще остались.
Какие нужны документы? Как составить заявление? Примут или не примут? А какие есть льготы? «Фонтанка» рассказывает, как легче и быстрее всего записаться в садик.
Когда записывать в детский сад или ясли? Ребенок родится через три месяца, не опоздали ли мы?
Заявление в детский сад можно подать в любое время после получения свидетельства о рождении. Так что не спешите, пусть сперва родится!
Хорошо, а в каком возрасте зачислят в садик?
Сад могут посещать дети от 2 месяцев до 8 лет. Так что родители сами могут выбрать любой год зачисления с учетом возраста ребенка. Однако все же большинство родителей отдают детей в сад не раньше 1,5 лет, поэтому ясельных групп не так уж много.
А какие сроки подачи в течение года? Когда формируются детсадовские группы?
Подать заявление можно когда угодно без привязки к какой-либо дате. Однако учебный год, как и в школах, начинается с 1 сентября. Списки детей, которые пойдут в детские сады осенью этого года, будут составлены до 1 августа — в связи с противоэпидемическими мерами, действующими в Петербурге. А в будущем, надеемся, вернется прежний порядок: группы будут формироваться до 30 июня.
Можно ли подать заявления в несколько детских садов?
При подаче заявления обязательно нужно выбрать 3 сада. А вот больше одного заявления на каждого ребенка подать нельзя — неважно, в один садик вы его записываете или в три. Важно помнить, что все сады должны быть в одном районе города.
А если бабушка согласна возить — может, все-таки можно, чтобы один сад был в другом районе?
Нет, еще раз повторим: все три садика должны быть в одном районе города. Однако при выборе можно не учитывать, где именно ребенок прописан. Поэтому перед подачей заявления сначала нужно определиться с районом, а уж потом понять, какие детские сады в нем вам больше всего нравятся.
Кстати, можно, чтобы бабушка и записала? Родители так заняты…
Нет, ни бабушка, ни дедушка, ни тетя, ни соседка не могут подать заявление о зачислении в детский сад, если они не являются опекунами или усыновителями. Это могут сделать только родители ребенка или его законные представители.
Хорошо, сейчас займемся сами. Кстати, какие есть льготы для зачисления в детский сад?
Льготники бывают двух категорий: с внеочередным зачислением или с первоочередным. Внеочередное — это для тех, кто получает место в садиках самыми первыми. Это дети сотрудников подразделений особого риска (в том числе в случае их гибели); людей, пострадавших в Чернобыле; прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РФ, а также погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций.
Первоочередное зачисление — для детей военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, лиц со специальным званием, которые работают в ряде государственных учреждений — например, на таможне или в противопожарной службе.
Также эта льгота распространяется на детей из многодетных семей; из семей, где один из родителей или детей, в том числе и тот ребенок, на которого подают заявление, — инвалид. Ребенок из неполной семьи в трудных жизненных условиях тоже вправе рассчитывать на присутствие в таком списке.
И, конечно, чтобы не нужно было утром бежать в разные детские сады, можно использовать право на первоочередное зачисление, если тот же садик уже посещают братья и сестры ребенка или кто-то из родителей там работает.
Полный список тех, кто имеет преимущество при зачислении, и порядок зачисления по категориям можно изучить в разделе «Заявители» описания услуги на портале gu.spb.ru
А какие документы надо предоставить для записи и подтверждения льгот?
Обязательно нужны:
1. Паспорт родителя или опекуна или другой удостоверяющий личность документ.
Если заявление подается в электронном виде, паспорт прикладывать не надо — его заменяет регистрация и авторизация на портале.
2. Документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком или законность представления прав ребенка.
Остальные документы зависят от конкретного случая:
1. Документ, который подтверждает законность пребывания в России: миграционная карта, вид на жительство или разрешение на временное проживание. Это требование распространяется только на иностранцев. Кстати, все иностранные документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2. Удостоверяющий личность ребенка документ, если он выдан не в Санкт-Петербурге. Обычно это свидетельство о рождении.
3. Документ о постоянной/временной регистрации ребенка в Санкт-Петербурге. Он понадобится, если ваш дом не относится к тем адресам, по которым ведением регистрационного учета граждан по месту жительства занимаются Жилищные агентства.
4. Заключение психолого‑медико‑педагогической комиссии, если ребенок должен пойти в группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности.
5. Документ, который дает право представлять интересы заявителя, если сам он по какой-то причине подать заявление не может. Например, доверенность или решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства.
6. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка.
7. Если ребенок переводится из другого сада — документ об обучении там.
Все эти документы нужны при подаче заявления через портал или МФЦ. После получения направления на зачисление непосредственно в детский сад нужно принести медицинскую справку по форме 026/у 2000 и уже на месте заполнить заявление о зачислении ребенка и оформить договор.
Мы все приготовили. Как нам подать заявление?
Это можно сделать онлайн на портале gu.spb.ru. В этом случае понадобятся сканы документов. Если у вас нет сканера, можно воспользоваться любым бесплатным приложением для мобильных телефонов, позволяющим сделать цифровую копию нужной бумаги. Вы также можете подать заявление в МФЦ, и вот тут обязательно взять с собой оригиналы.
Заявление подано, чего ждать дальше?
На следующем этапе — в течение 10 рабочих дней после подачи заявления — в личный кабинет на портале gu.spb.ru должно прийти уведомление о постановке ребенка на учет (или об отказе). После этого можно отслеживать номер в очереди по этой ссылке.
Мы все сделали! А номер в очереди почему-то не уменьшается, а растет… Что происходит?
Номер в очереди зависит от возраста ребенка, наличия льготы и даты подачи заявления.
Со временем он, конечно, будет меняться. Если он меняется в меньшую сторону — это понятно, очередь движется. Например, подавшие заявление раньше получили место в садике. Или отказались от услуги — мало ли, как бывает.
Но иногда очередь перед вами может расти, если подали заявление льготники или из другого района или детсада в ваш перевели заявление с сохранением первоначальной даты.
Все эти изменения происходят автоматически.
А если нам надо в другой садик по семейным обстоятельствам — неужели все надо начинать заново?
Если в жизни произошли изменения, не надо повторять всю процедуру подачи заявления с первого шага. После того, как вы получите уведомление о постановке ребенка на учет, данные заявления можно скорректировать.
Можно поменять:
- год поступления ребенка в детский сад;
- район Санкт-Петербурга (с обязательным изменением детского сада);
- детские сады в выбранном районе города;
- направленность группы;
- сведения о преимущественном праве зачисления в детский сад;
- сведения о месте регистрации и месте жительства ребенка.
Сделать это можно на портале gu.spb.ru в разделе «Проверка статуса заявления».
Учтите, пожалуйста, что в связи с внесенными изменениями номер в очереди, скорее всего, тоже поменяется.
У ребенка сменилась фамилия. Подавать документы снова или вносить изменения в заявление?
Менять фамилию, имя, отчество родителя или ребенка, дату рождения ребенка, реквизиты документов в заявлении не нужно. Эти изменения подтверждаются уже при обращении в сам детский сад, когда получено направление и нужно принести оригиналы документов.
Как понять, что очередь подошла и направление в детский сад получено? Когда идти в садик и с чем?
Когда подойдет очередь, в личный кабинет на портале gu.spb.ru придет направление в детский сад. На текущий год оно обычно выдается не позже 30 июня (в этом году до 1 августа), а в период доукомплектования — при наличии вакантного места в детском саду.
С этим направлением, оригиналами документов и медицинской справкой по форме 026/у 2000 надо прийти в детский сад, чтобы уже там написать заявление о зачислении. Важно помнить, что направление действительно 30 календарных дней.
Всего 30 дней? А вдруг меня в это время нет в городе и я не смогу прийти?
Обязательно нужно успеть подать документы в детский сад. Иначе вам придет уведомление о неявке. В этом случае придется лично обратиться в Комиссию по комплектованию детских садов вашего района с заявлением о восстановлении ребенка в очереди. Тогда ваше заявление будет снова учитываться в очереди по дате его изначальной подачи.
Что делать, если ребенку в этом году не досталось места в детском саду? Переподавать на следующий?
Если места в выбранных садиках на этот год кончились, вам могут предложить другой детский сад при наличии там свободных мест. В личном кабинете на портале gu.spb.ru вы можете согласиться с этим предложением или отказаться от него.
Если и другие сады полностью укомплектованы или вы отказались от временного зачисления, то ребенка могут зачислить в выбранный сад позднее, когда там освободится место. Если этого не произойдет до 1 февраля, ребенка включат в список очередников.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи и на основе предоставленных им данных при участии Комитета по образованию.