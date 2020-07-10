Неподконтрольность вызывает вопросы». Зачем Павел Дуров ищет в России «план Б» для Telegram

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Непокорённый российскими чиновниками мессенджер Telegram, на войну с которым за два года российское государство истратило сотни миллионов рублей, обсуждает будущее с премьером Михаилом Мишустиным. Павел Дуров критикует американские власти и монополию магазинов приложений AppStore и Google Play, а представители «защищённого мессенджера» выступают в России на одной сцене с первыми лицами российской IT-отрасли всего через пару недель после отмены блокировок Роскомнадзора. Телеком-эксперты постарались найти для «Фонтанки» ответы на неудобные вопросы, которые сам Павел Дуров пока не комментирует.



Все идет по плану

Несколько лет у Telegram была четкая стратегия развития компании – мессенджер с созданием платежной системы. И блокировка в России в 2018 году, после отказа компании предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей, никак не рушила эти планы.

Однако после закрытия краха TON и, как следствие, закрытия для Дурова мировых рынков, компания явно оказалась на распутье. «Мы все еще зависим от Соединенных Штатов, когда речь заходит о финансах и технологиях, США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из AppStore и GooglePlay. Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории. К сожалению, мы - 96% населения мира, проживающего в других местах - зависим от лиц, принимающих решения, избираемых 4%, проживающих в США», - прокомментировал финиш TON Павел Дуров.



18 июня 2020 года Telegram одним днем был разблокирован на территории России, и сразу получил много лестных отзывов от чиновников разных уровней. По словам сооснователя «Общества защиты интернета», айтишника Леонида Волкова, как финансируется Telegram, у которого нет рекламной и другой монетизации, было понятно ровно до этой весны.



«Мы видели, что Дуров привлек $1.7 миллиардов на создание платформы TON, и тратил эти деньги в том числе на развитие и поддержание Telegram, на очень недешевую инфраструктуру этого сервиса. За несколько лет, как мы понимаем, Дуров, грубо говоря, потратил $400 миллионов — а в прошлом месяце вынужден был оставшиеся $1.3 миллиарда вернуть инвесторам (Суд Южного округа штата Нью-Йорк 25 июня обязал Telegram Group Inc. вернуть 1,22 млрд долларов покупателям токенов криптовалюты Gram и выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов. - Прим. ред.)», - говорит Волков в своём Facebook. И задается вопросом: на какие деньги Telegram существует теперь.



«Мне кажется, пользователи вправе задавать такой вопрос сервису, особенно сервису, который на первое место декларативно ставит защиту безопасности коммуникаций. Бесплатный сыр бывает известно где, - считает Волков. - То, что Дуров не дает (пока) ответа на этот вопрос и в то же время демонстративно сближается с российским государством — очень и очень напрягает и настораживает».



Постоянные переменные



Неожиданная и пока последняя деловая встреча Telegram и высокопоставленных руководителей РФ случилась 9 июля 2020 года под Казанью. В русском аналоге Кремниевой долины состоялась панельная дискуссия с участием председателя правительства Михаила Мишустина.



На сцене, кроме премьера, появились генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, шеф «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие тяжеловесы отрасли. Компанию Дурова на встрече представлял вице-президент Telegram Илья Перекопский, который, в частности, сравнил платежи в адрес Apple и Google с данью «золотой орде».



«Во всей Восточной Европе и в России есть целая армия талантливых программистов. Однако есть несколько вещей, которые мешают им раскрыть потенциал. Основная причина, с нашей точки зрения, заключается в том, что есть другой налог, который платит весь мир, и который составляет 30%. Платится он американским компаниям Apple и Google. Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога и прибыль до 3%. Конечно, в пределах России разработчики будут платить 3%, но еще 30% они будут отдавать частным американским компаниям. Наверное, вы знаете, что в Европе идут активные обсуждения на этот счет. И мы, в свою очередь, хотели бы призвать Россию принять участие в этом прогрессивном движении, поскольку нам кажется, что это серьезный сдерживающий фактор для всей мировой ИТ-индустрии», - цитирует выступление Перекопского официальный сайт Ассоциации электронных коммуникаций.



«Перекопский, когда Дуров продавал «ВКонтакте», играл немаловажную роль. Они ругались, он уходил, возвращался, а сейчас вот вице-президент Telegram», - напомнил небезоблачное прошлое союза двух независимых IT-менеджеров и скорость перемен исполнительный директор ОЗИ, автор телеграмм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.



И действительно, если через неделю после блокировки сервиса в России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил «умерла, так умерла» - блокировку надо оценивать «де-юре», то сегодня он поделился радостью. «Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, - сказал представитель Владимира Путина журналистам на следующий день после свидания Мишустина с Перекопским. - Мы рады этому». Кремль также позитивно относится к участию Telegram в дискуссиях на правительственном уровне. Неделей ранее министр связи Максут Шадаев заявил, что власти не против открытия офиса Telegram в России.

И все таки «план Б»





В свою очередь, все высказывания и решения Павла Дурова в последнее время – это активный поиск «плана Б», сходятся во мнении эксперты. После неудачи в США у Павла Дурова могло не остаться средств на поддержание, собственно, Telegram. Стандартные каналы монетизации мессенджеров и соцсетей - рекламные интеграции, платные услуги, боты, премиум-функционал, услуги для B2B. «Я бы платил 5-10 долларов в месяц, если бы в Telegram был настроенный поиск», - говорит Михаил Климарев.



Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, член правления регионального общественного центра интернет технологий Сергей Плуготаренко не исключает, что Telegram может стать аналогом известных магазинов приложений AppStore и Google Play.



«Супераппом по примеру китайского Wechat— это логичное направление, и TON из той же оперы», - отметил Плуготаренко, добавив, что не все и не у всех получается с первого раза. Михаил Климарёв напомнил, что ещё до экспериментов с криптовалютой Telegram пытался запустить свой магазин игр, но вынужден был отказаться из-за запрета Apple.



Однако основные предположения о потеплении отношений с Россией строятся на продаже бизнеса. «Говорить, что Россия – большой рынок для Telegram, сложно. В стране 90 млн пользователей интернет. А вот в той же Нигерии больше. Круто! Павел может ехать не в Казань, а в Абуджу (столица Нигерии. – Прим. ред.)», - предлагает Михаил Климарев.

Монетизация мессенджера, по мнению бывшего технического директора «ВКонтакте», экс-директора особых направлений Telegram Антон Розенберга, – вряд ли рабочий проект на территории РФ.



«Платная подписка, пожертвования, реклама (хотя её Дуров когда-то обещал не делать) - вряд ли дадут достаточное даже для поддержания работы мессенджера количество денег», - рассуждает бывший соратник шефа Telegram.

Телеком-эксперт, автор профильного телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин предполагает, что на фоне потепления отношений с Россией Дуров мог начать пиариться, чтобы продать долю или весь бизнес. Причем, не обязательно в Россию. «А мог развить какую-нибудь монетизацию. Это всё одинаковые предположения, - говорит специалист по контролю за блокировками Роскомнадзора. - И финансовый рынок (а Павел игрок финансового рынка) не ведет себя «сделал гайку - продал - получил прибыль». Все эти финансовые послания всегда многогранны, надо хорошо ориентироваться в «погоде».



«Единственный способ получить деньги в достаточном количестве - продать Telegram кому-то, полностью или частично, - уверен Антон Розенберг. - А учитывая известную нелюбовь Дурова к инвесторам: сооснователей «ВКонтакте» он оттуда попросту удалил, других акционеров обвинял в попытке рейдерского захвата и т.д., - покупать долю в Telegram меньше контрольного пакета точно не стоит».

Антон Розенберг считает, что покупатель, по всей видимости, будет из России. «Тут, правда, есть ещё вопрос: зачем кому-то надо покупать мессенджер, который никогда ничего не зарабатывал? Я могу только предположить, что в качестве аргументов могли быть и такие, как присутствие на площадке политиков, чиновников, оппозиции, крупных каналов, ставших, по сути, новой формой СМИ. Причём аргументы могли быть и вида «не купите вы - купит кто-нибудь из-за границы», - говорит «Фонтанке» Розенберг.

Автор канала «Digital Доктор», резидент Кремниевой долины Игорь Доронин предполагает, что Telegram уже продан «одному из российских олигархов». Не стоит забывать, что среди тех, кто в свое время вложился в Telegram, называли имена миллиардера Романа Абрамовича, а также гендиректора QIWI Сергея Солонина и сооснователя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. К слову, в середине мая Сергей Солонин переоформил свои инвестиции в TON Дурову в кредит. «Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — заявил тогда Солонин. При этом и сам Павел Дуров заявлял, что возвращать деньги инвесторам в случае проигрыша в американском суде собирается за счет собственных акций. После разблокировки в России, в конце июня, Дуров сообщил, что уже выплатил $1,2 млрд покупателям криптовалюты Gram в соответствии с решением американского суда.

Вопросы доверия

«Российские власти вдруг резко пошли навстречу Telegram, будто это какая-нибудь «Роснефть» или «Газпром», - удивляется при этом Игорь Доронин. - Надеюсь, теперь всем понятно, кому Дуров продал контрольный пакет акций Telegram. Про теперешнюю приватность мессенджера можете сделать вывод сами».

«Считать Дурова бессребреником я не могу. И вопрос неподконтрольности встает», - согласен Михаил Климарев.

«С учётом того, как стремительно и красиво развивалась история противостояния Telegram и Роскомнадзора с ФСБ, как красиво обходились блокировки, и сколько политических очков перетекло Дурову от российских властей, а также с учётом того, что ничего подобного в других странах не происходило - эта самая «неподконтрольность» вызывает вопросы, - уверен экс-директор особых направлений Telegram. - В основном всё базируется на заверениях самого Дурова. Но к его заявлениям стоит относиться исключительно как к политике и пиару. Скажем, он долго обещал, что не будет выдавать «ни байта информации о пользователях ни одному государству». А потом молча отредактировал пользовательское соглашение, допустив в нём возможность выдачи номеров телефонов и IP-адресов пользователей по запросу. Вопросы остались, ответа не последовало».

«Право на конфиденциальность остается фундаментальным принципом», - заявил Павел Дуров в середине июня в день снятия претензий Роскомнадзора к мессенджеру. В конце июня стало известно об утечке данных миллионов пользователей Telegram из двух государств-партнёров России и Ирана.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

