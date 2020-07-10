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10.07.2020 13:33
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Запах от Славянки дойдёт до прокуратуры. Росприроднадзор видит в грязной воде преступление

Росприроднадзор просит природоохранную прокуратуру Петербурга проверить реку Славянку, которая почти месяц периодически меняет цвет и источает запах то бензина, то краски. Спрашивать за сброс хотят по уголовной статье.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, 10 июля материалы о загрязнении Славянки направлены в прокуратуру, откуда могут уйти в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении дела по статье 250 УК — «Загрязнение вод».

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Сами инспекторы в рамках оперативного ночного выезда уже оценили состояние реки, в которую попали сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску. Установлено, что грязь льётся из выпуска ФГУП СКТБ «Технолог». В отношении предприятия уже возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники управления готовятся ещё раз провести отбор сточных и природных вод с привлечением экспертной лаборатории.

«Одновременно управление направило в комитет по природопользованию информацию о двух предприятиях, расположенных вблизи реки Славянка, для проверки соблюдения требований законодательства, а также в региональное управление Росрыболовства по факту замора рыбы, который был зафиксирован в реке в июне», — добавляют в Росприроднадзоре.

На изменившую цвет Славянку жители обратили внимание 6 июля. Вода стала неестественно синей и отдавала химией, запах чувствовали в том числе ночью. Двумя неделями ранее горожане жаловались на белые пятна на поверхности. К вечеру 7 июля водоём снова побелел. Источником мути и белёсых хлопьев оказалась «Теплосеть».

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

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