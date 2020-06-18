После жалоб жителей Невского района Петербурга инспекторы Росприроднадзора в очередной раз изучили русло Славянки. На этот раз нашлась грязная канава.

Об этом 18 июня пишет пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Фото из видео реки с белыми пятнами на поверхности были опубликованы накануне в группе «Экология в Рыбацком».