Инспекторы нашли грязную канаву, из которой нечто белое течет в Славянку
После жалоб жителей Невского района Петербурга инспекторы Росприроднадзора в очередной раз изучили русло Славянки. На этот раз нашлась грязная канава.
Об этом 18 июня пишет пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Фото из видео реки с белыми пятнами на поверхности были опубликованы накануне в группе «Экология в Рыбацком».
На месте выяснилось, что три официальных выпуска с предприятий на берегу Славянки ничего подобного не сливают, выше по течению экологи нашли трубу с характерным белесым налетом. «Данная труба выведена в канаву, имеющую гидрологическую связь с ручьем, который впадает в реку Славянку. Вода в канаве стоячая, со специфическим химическим запахом, белого цвета с осадком», — добавили в ведомстве и отметили, что пока владелец трубы не установлен.
Ранее Росприродназор через суд добился запрета для Водоканала на использование общесплавного выпуска «ОбщМет» в Славянке. Удовлетворенный иск передали приставам, которые должны проследить за исполнением решения суда.