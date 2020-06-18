FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 15:54
1
Печать

Инспекторы нашли грязную канаву, из которой нечто белое течет в Славянку

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

После жалоб жителей Невского района Петербурга инспекторы Росприроднадзора в очередной раз изучили русло Славянки. На этот раз нашлась грязная канава.

Об этом 18 июня пишет пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Фото из видео реки с белыми пятнами на поверхности были опубликованы накануне в группе «Экология в Рыбацком».

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

На месте выяснилось, что три официальных выпуска с предприятий на берегу Славянки ничего подобного не сливают, выше по течению экологи нашли трубу с характерным белесым налетом. «Данная труба выведена в канаву, имеющую гидрологическую связь с ручьем, который впадает в реку Славянку. Вода в канаве стоячая, со специфическим химическим запахом, белого цвета с осадком», — добавили в ведомстве и отметили, что пока владелец трубы не установлен.

Ранее Росприродназор через суд добился запрета для Водоканала на использование общесплавного выпуска «ОбщМет» в Славянке. Удовлетворенный иск передали приставам, которые должны проследить за исполнением решения суда.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Awkward
Так что за дрянь сливают и главное, кто это делает?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний