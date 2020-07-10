Петербургские рыбаки лишились одного из самых живописных и удобных мест для рыбалки — Центрального парка культуры и отдыха на Елагином острове. Вдоль береговой линии работники расставили аккуратные таблички с понятным посылом. Нововведение появилось после открытия парка, 10 июля фотографию с перечёркнутой рыбкой на «Фонтанку» прислал обеспокоенный читатель.

«Сегодня утром был в ЦПКиО имени Кирова. Весь северный берег обставлен вот такими табличками (ловля рыбы запрещена). Складывается впечатление, что дирекция парка превращает место отдыха горожан в свои личные угодья», — пожаловался Владислав, отметив, что местные жители десятилетиями здесь закидывали удочки, а тут такое.

В Центральном парке объяснили, что рыбы для гостей им не жалко. Решение расставить запрещающие таблички мотивировано заботой о птицах.



«Вообще, запрет на рыбалку всегда действовал. Все дело в том, что Елагин остров является особо охраняемой природной территорией. В первую очередь это связано с гнездованием птиц, у нас очень большая популяция птиц. В том числе перелётные используют остров для стоянок. И если изначально мы устанавливали серьезный контроль за внутренними прудами и протоками, то в настоящее время следим и за береговой линией. Это воля дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. Запрет бессрочный», — уточнили в парке.



Не только в ЦПКиО заботятся о птицах. На период гнездования дирекция комплекса защитных сооружений изменила режим работы — прекратила использовать на дамбе тяжёлую технику и стричь траву. Правда, рыбалку тут не запретили — просто попросили рыбаков смотреть под ноги.

