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10.07.2020 13:28
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Рыбакам запретили кидать удочки с берегов ЦПКиО. В администрации парка объяснили решение

Петербургские рыбаки лишились одного из самых живописных и удобных мест для рыбалки — Центрального парка культуры и отдыха на Елагином острове. Вдоль береговой линии работники расставили аккуратные таблички с понятным посылом. Нововведение появилось после открытия парка, 10 июля фотографию с перечёркнутой рыбкой на «Фонтанку» прислал обеспокоенный читатель.

автор фото читатель «Фонтанки» Владислав
автор фото читатель «Фонтанки» Владислав

«Сегодня утром был в ЦПКиО имени Кирова. Весь северный берег обставлен вот такими табличками (ловля рыбы запрещена). Складывается впечатление, что дирекция парка превращает место отдыха горожан в свои личные угодья», — пожаловался Владислав, отметив, что местные жители десятилетиями здесь закидывали удочки, а тут такое.

В Центральном парке объяснили, что рыбы для гостей им не жалко. Решение расставить запрещающие таблички мотивировано заботой о птицах.

«Вообще, запрет на рыбалку всегда действовал. Все дело в том, что Елагин остров является особо охраняемой природной территорией. В первую очередь это связано с гнездованием птиц, у нас очень большая популяция птиц. В том числе перелётные используют остров для стоянок. И если изначально мы устанавливали серьезный контроль за внутренними прудами и протоками, то в настоящее время следим и за береговой линией. Это воля дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. Запрет бессрочный», — уточнили в парке.

Не только в ЦПКиО заботятся о птицах. На период гнездования дирекция комплекса защитных сооружений изменила режим работы — прекратила использовать на дамбе тяжёлую технику и стричь траву. Правда, рыбалку тут не запретили — просто попросили рыбаков смотреть под ноги.

автор фото читатель «Фонтанки» Владислав
автор фото читатель «Фонтанки» Владислав

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Комментарии (7)

f0ntan
Да ладно. Следующий шаг парка культуры будет такой - запрещен вход в парк со своими собственными удочками и въезд в парк со своими велосипедами. Установят на входе турникеты, как установили на вход в Летний сад. В парке будет работать платный прокат удочек и велосипедов, Продажа еще много чего. Может, и сам вход сделают платным. Коммерциализация.
hedgehog_
яб посмотрел на ту утку, что будет гнездиться на берегу большой невки.
Агроном аэродрома
"мотивировано заботой о птицах" - бакланов, надо полагать...
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