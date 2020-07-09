Битва Байдена и Трампа как постоянный «чёрный лебедь» России

Рэпер Канье Уэст не сможет спасти США от внутреннего раскола в обществе и власти. Но на выборах президента бороться будут все равно трое: Трамп, Байден и Covid- 19.

За несколько месяцев с начала коронавирусной пандемии и за 4 месяца до финиша демократ Джо Байден сумел в разы увеличить отрыв от республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке за пост президента США. Причем перевес наиболее очевиден в колеблющихся штатах, которые в принципе определяют исход выборов в США. При этом Байдену даже не пришлось сильно напрягаться: поработал вирус, — рассказали «Фонтанке» эксперты по США и оценили, готов ли к поражению Трамп и чем это аукнется простому россиянину.



Коронавирус — за Байдена!

«Разрыв растет, — констатирует руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева. — Если в марте Байден опережал Трампа на 2–3 %, то сейчас разница составляет около 10 %».

«Коронавирус объективно сыграл за Байдена, потому что он выбил главный козырь из рук Трампа — экономический рост, — поясняет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. — Ну и постоянные обличения в том, что Белый дом погрузил страну в хаос, не реагируя на пандемию правильным образом, и виноват в этом лично Трамп. При этом сами демократы ничего внятного про то, что надо делать, произвести не смогли, а Байден тоже выглядит не особенно перспективно, прячась в основном в изоляции. Но Трамп пострадал больше».

«Вирус стал катализатором перемен. Пандемия очень сильно помогла Байдену, — согласился заместитель директора Центра комплексных и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов, выражая уверенность, что без пандемии Байден бы проиграл в принципе. — Пандемия уничтожила самый главный предвыборный козырь Трампа — высокие темпы роста американской экономики, низкий уровень безработицы. Это всё было на начало года. Плюс мы наблюдали крайне неэффективное и бессистемное руководство Трампа в период пандемии, когда он сегодня говорил одно, а завтра другое. Противоречил сам себе, вступал в перепалки с губернаторами. И ситуация сейчас ухудшается с пандемией. Администрация Трампа провалила эту историю, не справилась».



«Плюс кампания сама по себе очень жёсткая, обе стороны ее воспринимают как Сталинград для себя», — приводит свои сравнения Федор Лукьянов.

«Коронавирус убил экономику, — согласна Виктория Журавлева. — И если ситуация будет двигаться в том же направлении, Байдену достаточно просто стоять в сторонке, чтобы получить все лавры». Трамп же, по мнению Виктории Журавлевой, также мало что может сделать для того, чтобы экономика начала восстанавливаться. «Пока весь этот карантинный цикл не завершится, экономика не начнет выдавать положительные цифры. И все, что остается делать Трампу, — сидеть и ждать у моря погоды», — говорит американист Журавлева.

Есть еще порох

По инерции у Трампа пока остается козырь в виде поддержки его ядерного электората. «Порядка 90 % убеждённых республиканцев по-прежнему за Трампа. Это примерно 35–40 % населения США, — говорит Дмитрий Суслов. — В первую очередь это белое население центральных и южных штатов. Как правило, это бизнесмены, но не только. Это люди, которые придерживаются консервативных традиционных правых настроений, которые выступают против большего социального государства, против мультикультурализма, за жёсткую миграционную политику. Но чтобы победить, этого недостаточно, так как это меньшинство в общей пропорции». В колеблющихся штатах, которые в 2016 году подарили Трампу победу над Хиллари Клинтон, Байден до последнего времени не обладал однозначным перевесом. Но теперь «существенно опережает Трампа как по общенациональным опросам, так и, что наиболее важно, по опросам в колеблющихся штатах», — уточняет Дмитрий Суслов.



#BLM в помощь

По мнению Дмитрия Суслова, беспрецедентные протесты #BlackLivesMatter консолидировали антитрамповское большинство. «Байден в качестве политика сам по себе слабый и непопулярный. Он представляет ту же самую старую элиту, как и Хиллари Клинтон. Он стар. Он центрист. А большая часть избирателей Демократической партии склоняются влево, — поясняет Дмитрий Суслов. — Если бы не пандемия и не протесты, он бы оставался непопулярным. Но волна позволила мобилизовать и объединить очень многих центристов и левых против Трампа. Не столько за Байдена, сколько против Трампа».

#BLM еще может породить протесты, которые будут еще больше подогревать предвыборную обстановку. «Республиканцы и демократы договариваться между собой не собираются, и закон о реформировании полицейской работы застрял в Конгрессе, — поясняет Виктория Журавлева. — И это вызывает недовольство у американцев. Достаточно бросить спичку».

Федор Лукьянов считает, что благодаря протестам доминирует повестка против Трампа. «Его выставляют как расиста, реакционера, плюс неспособного справиться с беспорядками. Но накат на правопорядок может обществу надоесть, люди устанут, и тогда у Трампа появятся аргументы», — оставляет эксперт шансы сорок пятому и пока ещё действующему президенту США.

Канье Уэст — вне зачета

Виктория Журавлева считает, что, несмотря на то, что это «выбор без выбора» и для демократов, и для республиканцев, на сегодняшний день вскочить в эту кампанию практически нереально уже ни для кого. Что бы ни говорил муж одной фотомодели, за которого «топит» Илон Маск.

«Шансы независимых кандидатов победить на выборах отсутствуют. Они нулевые, — неутешителен в прогнозе для внезапного «кандидата в президенты США» рэпера Канье Уэста и Дмитрий Суслов. — Они выступают в качестве спойлеров для одного участника схватки, помощником для другого. Если идёт независимый кандидат консерватор, то это оттягивает голоса от республиканцев и помогает демократам получать большинство в ключевых штатах. А если идёт кандидат-либерал, это помогает кандидатам от Республиканской партии. В этом плане на этих выборах ничего нового не будет».

«Это все белый шум, шоу-бизнес ради саморекламы», — еще более лаконичен Федор Лукьянов.



Сегодня Канье Уэст сообщил, что заболел коронавирусом. Так что предвыборная гонка пока, видимо, откладывается в любом случае.



Если рассуждать о шансах возвращения в Белый дом темнокожего президента в принципе, как ранее уже напророчил «Фонтанке» аналитик и экономист Андрей Илларионов, то эксперты не видят такого запроса у американского общества.



«Пока Обамы достаточно американцам. Нужно время, чтобы они смогли эмоционально это пережить и рационально подойти к тому, что это норма. Так что это может быть даже не в следующие выборы. Возможно, начнут с вице-президента», — прогнозирует Виктория Журавлева.

«Если у Байдена будет чёрный кандидат в вице-президенты, Байден выигрывает выборы и скончается после, то вице-президент автоматически возглавит страну, — рисует пост апокалиптические картины Дмитрий Суслов. — Но пока ещё нет кандидата в вице-президенты. Не исключаю, что это будет представитель афроамериканцев. Может быть, женщина. Было бы логично брать на этот пост более левого представителя демократов. А чтобы не оттолкнуть протестующий и условный электорат Берни Сандерса, был бы удобен представитель афроамериканцев. Но в этой схеме много «если».



Кого ждет мир

«Мировой экономике однозначно выгоднее Байден, — однозначен преподаватель Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. — Он сгладит торговые конфликты: между США и ЕС, США и Японией, США и Южной Кореей». Кроме того, по мнению Суслова, Байден будет проводить другую политику сдерживания Китая, в меньшей степени делая упор на торговые войны, а больший — а технологические ограничения и санкции.

«Байден будет стараться вернуться к более глобалистской повестке, — поясняет Виктория Журавлева. — Хотя, скорее всего, не далеко отойдет от соглашения с Китаем. Судя по всему, демократы вполне согласны с тем, что делают республиканцы относительно сдерживания Китая. Даже при смене власти торговое бодание с Китаем продолжится. Насколько это будет соответствовать волне выхода экономики из пандемического кризиса, пока вопрос».

«Китай воспринимается как основной конкурент на предстоящую эпоху, которого надо сдерживать, это общая позиция, обе партии поддерживают», — согласен с отсутствием причин верить в пользу «восточной медицины» для мировых рынков и Федор Лукьянов.

В целом же, по мнению Виктории Журавлевой, протекционистская политика США не вызывает большого удовольствия у других стран. И рынки на это реагируют. «Плюс то, что делает Трамп в энергетической политике — активно перетягивая одеяло на США, влияет на цены на энергоресурсы, — поясняет Виктория Журавлева. — И возможно, демократы будут пытаться как-то по-другому действовать в этой сфере. Но наверняка сказать сложно. Энергетические компании США очень серьезно пострадали от нынешнего падения цен, и как долго будут из этого выбираться, сейчас тоже пока не понятно».



Кремль на распутье

Однако если для большинства стран мира, по оценкам экспертов, может быть ближе Байден, то для России все не так однозначно.



«России выгодно углубление раздрая между США и союзниками. В этом смысле гораздо более эффективен Трамп, вне зависимости от того, что он делает в российско-американских отношениях, — отводит американскому президенту особую роль Дмитрий Суслов. — То, что делает Трамп в трансантлантических отношениях, в отношениях с Европой, Ближним Востоком, азиатскими странами, России приносит очень большие выгоды. Не было бы инициативы Макрона о новом диалоге и сближении с РФ, если бы не Трамп. Не было заявлений Ангелы Меркель о том, что Европе надо думать о мире без американского лидерства, если бы не Трамп. Позиции РФ на Ближнем Востоке не укрепились бы так, как они укрепились сейчас, если бы не Трамп. Поскольку мы находимся в ситуации жёсткой конфронтации с США и не выйдем из неё в ближайшие годы, а то и десятилетия, то ослабление международных позиций США — прямо выгодно РФ».

Дмитрий Суслов считает, что в случае прихода Байдена США будут «официально говорить о России как о преступном коррумпированном режиме, нелегитимном и так далее».

«Цитируя товарища Сталина: «Оба хуже», — лаконичен в оценках разницы выгод Кремля Федор Лукьянов.

«Нам и то, и другое плохо, — считает и Виктория Журавлева. — Наши отношения сейчас в совсем плохом состоянии». Однако, напоминает эксперт, Трамп собрался выходить из СНВ-3 (договор был подписан президентами Медведевым и Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года, он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон. — Прим. ред.).



«У Байдена есть одно большое преимущество — демократы в принципе считают, что договор нужно продлевать, — отмечает Виктория Журавлева. — И если это будет Байден, хотя бы в этом направлении мы сможем договориться, и это уже серьезное достижение. Во всем остальном с ним будет так же тяжело договориться, как и с Трампом. Двухпартийный консенсус относительно того, что Россия — враг, уже вполне себе уложился в Вашингтоне».

Эксперты точно знают одно. «Если кто-то ждет, что с нас снимут санкции, кто бы ни выбрался — не снимут», — говорит Виктория Журавлева. «При сохранении Трампа, можно надеяться на то, что, если американские санкции сохранятся, то европейские начнут постепенно смягчаться вследствие ухудшения трансатлантических отношений, — снова напоминает про «подземные течения» Дмитрий Суслов. — При Байдене этого не будет точно».