Высокие технологии в ОМС не входят. Алисе нужна дорогостоящая операция
В результате несчастного случая, будучи ещё совсем аленькой, Алиса получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Врачи спасли девочку. Сейчас ей необходима операция с использованием индивидуального аллотрансплантата. Однако такое лечение не входит в полис ОМС, а у родителей нет денег на высокие технологии.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Алиса Иванова, 8 лет.
Последствия черепно-мозговой травмы.
Спасёт операция, требуется имплантат. Не хватает 787 216 руб.
«Семь лет назад у нас случилось несчастье: Алиса упала в лестничный пролет с девятого этажа и лишь чудом выжила. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург) дочку смогли спасти: врачи провели трепанацию черепа – удалили правую теменную кость, она была полностью раздроблена. Дырку в черепе закрыли пластиной размером почти 10 см. Алиса быстро пошла на поправку.
Но через несколько месяцев начались осложнения. Сначала пластина раскололась на части, и потребовались повторные операции по установке дренажа и закрытию дефекта. Затем уже новая пластина начала смещаться. Но так как дефект на тот момент был косметическим, то больше операций Алисе не делали. О травме напоминал только выступ на черепе.
Раз в год Алиса проходила контрольные обследования. Ухудшений не было. Но сейчас все изменилось: состояние костного лоскута ухудшилось, и начался процесс гибели нейронов, что может привести к необратимым последствиям. Нужна еще одна операция. Врачи Центра имени К.А. Раухфуса готовы установить дочери новый имплантат, выполненный из специального материала, который со временем замещается костной тканью, и значит, больше никаких операций Алисе не потребуется. Но по полису ОМС лечение с использованием таких технологий не проводится.
Пожалуйста, помогите нам собрать нужную сумму. В нашей семье двое детей, муж сейчас без работы». Евгения Траневская, Санкт-Петербург.
Диана Тер-Абрамова, заведующая отделением нейрохирургии Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург):
«Учитывая сложную конфигурацию дефекта, состояние и возраст Алисы, ей необходима операция с использованием индивидуального аллотрансплантата, выполненного по 3D-технологии с применением биодеградируемого материала Custombone».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».