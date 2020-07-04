Высокие технологии в ОМС не входят. Алисе нужна дорогостоящая операция

«Семь лет назад у нас случилось несчастье: Алиса упала в лестничный пролет с девятого этажа и лишь чудом выжила. В Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург) дочку смогли спасти: врачи провели трепанацию черепа – удалили правую теменную кость, она была полностью раздроблена. Дырку в черепе закрыли пластиной размером почти 10 см. Алиса быстро пошла на поправку.

Но через несколько месяцев начались осложнения. Сначала пластина раскололась на части, и потребовались повторные операции по установке дренажа и закрытию дефекта. Затем уже новая пластина начала смещаться. Но так как дефект на тот момент был косметическим, то больше операций Алисе не делали. О травме напоминал только выступ на черепе.



Раз в год Алиса проходила контрольные обследования. Ухудшений не было. Но сейчас все изменилось: состояние костного лоскута ухудшилось, и начался процесс гибели нейронов, что может привести к необратимым последствиям. Нужна еще одна операция. Врачи Центра имени К.А. Раухфуса готовы установить дочери новый имплантат, выполненный из специального материала, который со временем замещается костной тканью, и значит, больше никаких операций Алисе не потребуется. Но по полису ОМС лечение с использованием таких технологий не проводится.



Пожалуйста, помогите нам собрать нужную сумму. В нашей семье двое детей, муж сейчас без работы». Евгения Траневская, Санкт-Петербург.

