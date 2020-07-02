У военной контрразведки закончился гуманизм: за побег в Сочи петербурженку ввели в преступное сообщество

Военный следственный комитет задержал представителя петербургской строительной компании по ставшему известным делу о преступном сообществе в Госстройнадзоре Минобороны. За дамой, как и за остальными взяткодателями, следили, а она решила улететь из Петербурга. В ФСБ уже угрожают: мол, они гуманно предлагали бизнесменам выстроиться в очередь на Невском.

По информации «Фонтанки», к вечеру 1 июля оперативники Управления ФСБ по Западному военному округу встретили в Пулково 35-летнюю петербурженку Екатерину Коробенко. Так, она не могла сесть на самолет и улететь в Сочи. Более того, ночь со 1 на 2 июля женщина провела в камере, будучи задержанной Следственным комитетом по Западному военному округу. В отношении нее быстро была возбуждена часть четвертая статьи 291 УК — «дача взятки», а дело автоматически вошло в материалы накануне нашумевшей истории о преступном сообществе в отделе Госстройнадзора Минобороны.



Заметим, ранее «Фонтанка» шутливо сообщала о предложении петербургским строителям зайти в здание военного СК на Невский проспект, 4. Не всем, конечно, а тем, кто с лета 2019 года бывал в качестве подрядчиков в кабинете руководителя 103-го отдела Госстройнадзора Минобороны Дениса Монджиевского и передавал ему конверты с деньгами. Ирония же заключалась в том, что офис ГАСН был оборудован спецтехникой и все подобные встречи записывались. Заметим, что до задержания Екатерины хлопоты постигли лишь две петербургские компании — «Деметра» и «Пожарный регистр». Что касается сегодняшнего ньюсмейкера, то дама является представителем ООО «Архитектурно-строительная группа компаний».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Архитектурно-строительная группа компаний» (АСГК) зарегистрировано в декабре 2011 года на улице Центральной в деревне Низино Ломоносовского района. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Оборот за прошлый год — 804,4 млн рублей при чистой прибыли 2,6 млн. Руководит «Архитектурно-строительной группой компаний» 42-летний Максим Платонов. Владеет АСГК бизнесмен Роман Киселев. В его орбите также строительная группа компаний «Цеппелин» и медицинское научно-диагностическое предприятие «Сокол».

