«Зона повышенного риска». В Смольном объяснили, почему не готовы открывать магазины в ТЦ
Возобновление работы непродовольственных магазинов в торговых комплексах рассматривается, но не в ближайшее время, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. «ТЦ, с позиции санитарных властей, — зона повышенного риска. Откроем, когда количество свободных коек будет на уровне 50%, а коэффициент распространения будет меньше 0,5», — отметил он.
По словам вице-губернатора, главную опасность санитарные власти видят в большом скоплении покупателей. Если окажется, что заболевший COVID-19 посещал торговый центр, вычислить всех, кто мог находиться рядом и может являться потенциальным носителем, будет проблематично. «Жесткая позиция санитарного ведомства этим определена», — сказал вице-губернатор.
Смольный разрешил с 8 июня работу магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом для посетителей. В итоге пообносившиеся за время самоизоляции петербуржцы штурмовали бутик Zara на Невском проспекте и осаждали лотки Апраксина двора. С 6 июня смогут работать любые торговые точки с отдельным входом.
Подробнее о том, на какие еще послабления для бизнеса готов пойти Смольный, читайте в материале «Фонтанки».