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02.07.2020 15:48
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«Зона повышенного риска». В Смольном объяснили, почему не готовы открывать магазины в ТЦ

Возобновление работы непродовольственных магазинов в торговых комплексах рассматривается, но не в ближайшее время, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. «ТЦ, с позиции санитарных властей, — зона повышенного риска. Откроем, когда количество свободных коек будет на уровне 50%, а коэффициент распространения будет меньше 0,5», — отметил он.

По словам вице-губернатора, главную опасность санитарные власти видят в большом скоплении покупателей. Если окажется, что заболевший COVID-19 посещал торговый центр, вычислить всех, кто мог находиться рядом и может являться потенциальным носителем, будет проблематично. «Жесткая позиция санитарного ведомства этим определена», — сказал вице-губернатор.

Смольный разрешил с 8 июня работу магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом для посетителей. В итоге пообносившиеся за время самоизоляции петербуржцы штурмовали бутик Zara на Невском проспекте и осаждали лотки Апраксина двора. С 6 июня смогут работать любые торговые точки с отдельным входом.

Подробнее о том, на какие еще послабления для бизнеса готов пойти Смольный, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

krasnonosov
В метро толпой можно. В церковь толпой без масок и перчаток, а так же на репетиции парада, на сам парад и на недельное голосование можно. На хождение толпой с дощечками в руках можно.
А в ТРЦ и парки нельзя. Где логика?
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