«Зона повышенного риска». В Смольном объяснили, почему не готовы открывать магазины в ТЦ

Возобновление работы непродовольственных магазинов в торговых комплексах рассматривается, но не в ближайшее время, рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. «ТЦ, с позиции санитарных властей, — зона повышенного риска. Откроем, когда количество свободных коек будет на уровне 50%, а коэффициент распространения будет меньше 0,5», — отметил он.

По словам вице-губернатора, главную опасность санитарные власти видят в большом скоплении покупателей. Если окажется, что заболевший COVID-19 посещал торговый центр, вычислить всех, кто мог находиться рядом и может являться потенциальным носителем, будет проблематично. «Жесткая позиция санитарного ведомства этим определена», — сказал вице-губернатор.