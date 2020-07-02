«Почта России» не доставляет. Оператор задним числом меняет статус зарубежных посылок

Угроза массовых исков вынудила «Почту России» задним числом менять статус зарубежных отправлений. Государственный оператор после статьи «Фонтанки» признал, что посылки не идут на экспорт, а лежат мертвым грузом на российской территории.

Об измененной политике «Почты России» рассказали ее клиенты. «Оператор поворачивает события вспять, меняя статус посылок, бандеролей и посылок с «Отправлено из России» на «Подготовлено к отправке», - говорят они.



В качестве примера «Фонтанка» приводит историю 41-граммовой бандероли. Ее владельцы оплатили «Почте России пересылку в США три месяца назад. 15 июня она значилась как экспортированная, а 23-го оператор «вернул» ее обратно.

Фото: скриншоты уведомлений предоставлены читателем "Фонтанки"

«Фонтанка» 9 июня рассказала о проблемах клиентов «Почты России», погруженной в состояние коллапса из-за пандемии. Отсутствие запрета на грузоперевозки не спасло монополиста. Собственного авиапарка у него почти нет, а наладить отношения с другими перевозчиками он не смог. Основную часть посылок «Почта России» перевозит пассажирскими самолетами и по-прежнему ждет открытия границ. После статьи «Фонтанки» оператор заявил, что с проблемой удалось справиться «довольно быстро», но многочисленные клиенты не разделяют оптимизм. Предприниматели, бизнес которых основан на онлайн-торговле, обещают «Почте России» судебные иски за несвоевременное оказание услуг.

«Мы искренне мечтаем, чтобы вашей монополии пришел конец, - говорится в одном из обращений бизнесменов. - Чтобы ваше место поскорее заняли компании, которые точно и качественно оказывают услуги по доставке корреспонденции частным и юридическим лицам. Те, кто умеют работать, не скрываются от клиентов за сайтами и неработающими приложениями и подотчетен акционерам. Совершенно напрасно выплачиваются бонусы вашим менеджерам, которые тратят время и наносят колоссальные ущерб клиентам и никогда ни за что не отвечают. Такая компания — это пережиток прошлого, и не должна существовать в 21-м веке».



Оператор продолжает собирать заказы и задержки объясняет прежними причинами: «Отправка и получение международной почты сильно затруднены из-за карантинных мероприятий и ограничений по транспортным перевозкам. Точные сроки доставки неизвестны, так как все зависит от ситуации в мире».

