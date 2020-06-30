Неизвестные хакеры продолжают терроризировать Петербург. Обещали одеться в чёрное, пройтись по ТЦ, заложить бомбы и запустить дроны

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, около полудня в понедельник на почту УФСБ пришло сообщение о том, что некто по имени Герман Ханин собирается «одеться в черное и следить за людьми», а также заминировать «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84. Доносчик умолял специалистов поторопиться и осмотреть центр «ради безопасности человечества». Подписавшись именем «Юрик Лапшин», он заявил, что о планах злоумышленника прочитал в Telegram.

Сразу три предупреждения о вероятных терактах получили сотрудники спецслужб Петербурга. Неизвестные накануне разослали письма с описаниями бомб в нескольких торговых центрах и сообщили, что готовы отправить дроны со взрывчаткой прямо в городской суд.

В это же время с адреса электронной почты, расположенной во Франции, специалистам поступило предупреждение о минировании «Галереи» и «Питерлэнда». «Алоха! На связи Пахан Докс из группировки Asylum», — представился автор второго послания. Тут же заявил, что «через некоторое время после открытия письма, в неизвестное время отправятся дроны со взрывчаткой в городской суд». При проверке ни на одном из объектов опасных устройств не нашлось.



Накануне представитель хакерской группировки Asylum под другим псевдонимом уже говорил о том, что планирует поднять в воздух несколько «Ашанов».



Ещё раз выезжать на проверку специалистам пришлось около шести часов вечера. На этот раз отправитель представился «Маньяком» и заявил, что разложил три бомбы в ТРК «Питер Радуга», ещё несколько — вокруг «Галереи». Ко всему прочему пообещал на следующий день приняться за «Пятёрочку» на Караванной улице, 1. Информация ни в одном из случаев не подтвердилась. На местах работали сотрудники ОВД.

