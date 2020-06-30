Фотофиксация собственного отношения к редактированию Конституции стала причиной вызова полиции на избирательный участок в Невском районе Петербурга. Сотрудники приехали на заявку о бюллетенях без гарантированных законом подписей. Свой бюллетень избиратель с активной позицией Андрей Шувалов сфотографировал на участке №1605, где голосовал 29 июня. Молодой человек опустил голос в урну, вышел из детского сада на Советском проспекте и только тогда рассмотрел фотографию. На документе не было предписанных законом подписей членов комиссии. Шувалов вернулся в УИК и вызвал полицию. По данным «Фонтанки», дежурный зафиксировал время звонка - 19.44.



«Приехала оперативная группа, я написал заявление, взяли объяснения со всех членов УИК, которые были на тот момент на месте. Составили протокол осмотра. Вся участковая комиссия была напугана: они не думали, что приедет оперативная группа, и что это будет рассматриваться как уголовная статья», - рассказал «Фонтанке» Андрей Шувалов.

Фото: Андрей Шувалов, член Гражданского Общества, кандидат в члены ЛПР

По его словам, полицейские сообщили, что материалы направят по подследственности в Следственный комитет. В ночь на 30 июня «Фонтанке» не удалось получить оперативный комментарий от пресс-службы ведомства.

В Горизбиркоме на вопрос «Фонтанки» ответили, что вышестоящий теризбирком №24 оперативно провел проверку на участке №1605 и выяснил — все неиспользованные (не опущенные в урну) бюллетени имеют признаки легальности, то есть на них проставлены подписи членов комиссии. Сама урна не вскрывалась, это право теперь принадлежит правоохранителям.

Но внешняя проверка позволила горизбиркому утверждать: «Заявление о том, что гражданину был выдан бюллетень неустановленной формы, опровергается членами УИК. Тем не менее, если в момент подсчета голосов будут обнаружены не должным образом оформленные бюллетени, это будет основанием для служебной проверки».



Между тем, это не первый сигнал о том, что на УИК 1605 выдают девственно чистые бюллетени. 26 июня движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало на карте нарушений сообщение от избирательницы, которая рассказала, что ей также выдали бюллетень без подписей и без печатей.

В теории при подсчете голосов такой бюллетень можно либо подписать постфактум, либо признать недействительным, если волеизъявление идет вразрез с позицией членов УИК.