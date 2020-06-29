Более 70 регионов России включаются с 1 июля в глобальный налоговый эксперимент: теперь их жители смогут получать статус самозанятых. Населению дан шанс легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в максимально необременительном режиме. Так ли это — изучим личный опыт.

Вышли из тени: фрилансеры рассказали, как стали самозанятыми и в чем выиграли

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«Конверты и серые схемы — это не мое»



В 2019 году зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход можно было только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Иван работает водителем такси в Калуге. Уже второй год он сотрудничает с агрегатором такси.

— Конверты и серые схемы — это не мое. Таким, как я, выгодно регистрироваться, потому что так точно не придется переплачивать. Налог нужно платить только с фактически полученного заработка — новый режим не предполагает регулярных взносов, как, например, у ИП. Плюс, в любой момент я могу отменить регистрацию, а потом при желании зарегистрироваться снова. Это удобно, даже если ты выполняешь заказ не каждый день или не каждый месяц. Еще плюсы: теперь у меня повышенный приоритет на заказы. Я получаю больше объем работы как самозанятый водитель-партнер. У меня нет комиссии парка, могу сотрудничать с агрегатором напрямую. Перевод денег с баланса приходит на мою карту без посредников. Еще мне важно, что могу совмещать эту работу с основной — быть самозанятым водителем и при этом официально работать в другом месте по скользящему графику.



У самозанятых пониженная налоговая ставка — 4% за заказы от физических лиц, 6% за заказы от юридических лиц. Это меньше, чем размер комиссии, которую платят многие водители парку. Если таксист не совершаете поездки — налог не начисляется.

Работать на себя самого выгоднее, чем на дядю

Александр из Казани начал развозить еду на заказ в прошлом году и сразу решил выйти из тени.

— Я могу самостоятельно регулировать рабочее время и объем работы, при это не рискую получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, — говорит Александр. — У меня официальный доход, и я могу заказать справку с подтверждением дохода в приложении «Мой Налог», если понадобится взять кредит.

Действительно никакой бумажной волокиты

Получить статус самозанятого можно за считанные минуты с помощью нескольких инструментов: специального мобильного приложения «Мой налог», кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС или на портале Госуслуги.

Для вновь зарегистрировавшихся самозанятых предусмотрен разовый налоговый вычет 10 000 рублей. Первое время налог будет меньше — 3% за заказы от физических лиц и 4% — от юридических лиц. Вместо 4% и 6%. Расчет происходит автоматически — налогоплательщик получит уведомление в приложении «Мой налог».



— В пандемию самозанятым положен «коронавирусный бонус», — рассказывает Александр. — С 1 июля я могу получить «налоговый капитал», который будет прибавлен к разовому налоговому вычету. Получить его могут все самозанятые, вставшие на учет до 1 января 2021 года. У меня есть неиспользованный вычет, так что «бонус» будет добавлен к нему.

Еще одним весомым плюсом является отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность и подавать декларации о доходах. То есть никакой бухгалтерии — все происходит в автоматическом режиме, достаточно раз в месяц оплачивать с карточки счет, приходящий от ФНС. При этом, если дохода в течение налогового периода нет, то нет никаких обязательных платежей. Нет прибыли — нет налогов.

Как отметила Ирина Рукавишникова, первый зампред конституционного комитета Совета Федерации, налоговый эксперимент оказался успешным: на сегодняшний день зарегистрировалось уже около 700 тыс. самозанятых россиян. В дальнейшем, по инициативе президента, стать самозанятым можно будет и с 16 лет. Государство готово создавать условия для комфортного труда граждан, поэтому оно регулярно предлагает различные меры по поддержке самозанятых: упрощение доступа к госзакупкам, ипотечные каникулы, возможность отчислять пенсионные накопления прямо из приложения «Мой налог».

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