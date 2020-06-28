В этом году организаторы петербургского праздника выпускников «Алые паруса» решились на «перезагрузку» главной героини повести Александра Грина. Об этом с места событий 28 июня передаёт корреспондент «Фонтанки».



В финальной части шоу Ассоль сошла с брига «Россия» и, рассекая волны акватории Финского залива, по воде добралась до одной из съемочных площадок.