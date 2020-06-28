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28.06.2020 02:08
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Ассоль - феминистка. Главная героиня «Алых парусов» пересекла залив на загадочном плавсредстве

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В этом году организаторы петербургского праздника выпускников «Алые паруса» решились на «перезагрузку» главной героини повести Александра Грина. Об этом с места событий 28 июня передаёт корреспондент «Фонтанки».

В финальной части шоу Ассоль сошла с брига «Россия» и, рассекая волны акватории Финского залива, по воде добралась до одной из съемочных площадок.

Инна Метелькова/"Фонтанка.ру"

«Наша Ассоль сама устремилась навстречу своей мечте. А правсредство, на котором она это сделала, тот самый сюрприз, который мы готовили для зрителей. Что это, мы бы хотели оставить в тайне», — уже после шоу внесли ясность организаторы «Алых парусов».

Судя по внешнему виду «загадочного» плавсредства, главная героиня знаменитой повести и сегодняшнего шоу преодолела водное пространства на sup-доске с мотором. В пути для безопасности ее сопровождал гидроцикл.

О том, как прошел праздник выпускников и как непослушных горожан журила полиция, читайте и смотрите в материалах «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

krasnonosov
"С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
а Спаситель - погибших людей.
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