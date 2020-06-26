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26.06.2020 17:42
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В Петербурге появились шесть новых улиц. Их назвали именами погибших в Арктике подводников

В Петербурге появились Гранитный мост, Ленинградский сквер и шесть улиц, названных в честь погибших в Баренцевом море военных моряков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного 26 июня, названия обрели 11 элементов улично-дорожной сети. В частности, в Выборгском районе города проезд от Крутой улицы до Внутреннего кольца стал Внешним переулком, сквер на проспекте Стачек, 114, в Кировском районе — Ленинградским, а мост через реку Оккервиль по Гранитной улице — Гранитным.

Путепроводу через Пискарёвский проспект в створе Шафировского и проспекта Непокорённых присвоили имя Ново-Шафировский, тоннелю под Морским каналом в створе Двинской — Канонерский.

В Петергофе названия получили сразу шесть безымянных проездов. Так, участок дороги от Заячьего проспекта за Садовую стал улицей Андрея Воскресенского. Неподалёку от неё от Шахматова теперь начинается улица Дениса Опарина. Также от Шахматова проходит улица Николая Филина.

До неё от Бабигонского шоссе — улица Дениса Долонского, рядом — Дмитрия Соловьёва. Проезд от Университетского до Заячьего проспекта получил имя Константина Сомова. Это шестеро из 14 членов экипажа, погибшего в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 в 2019 году. Воскресенскому, Сомову, Опарину и Соловьеву посмертно присвоены звания Героев России. Долонский и Филин награждены орденом Мужества. Воинская часть, к которой был приписан Филин, находится в нескольких километрах от названной в честь него улицы.

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Комментарии (2)

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