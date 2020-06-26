В акватории Невы продолжаются работы по поиску мужчины, который накануне вечером оказался в воде, прыгнув с Литейного моста. Купаться он полетел на глазах у публики.



Как следует из оперативных сводок поисково-спасательной службы Петербурга за 26 июня, в настоящее время продолжаются поиски с помощью гидролокатора. С момента исчезновения мужчины с поверхности воды прошло порядка 14 часов.