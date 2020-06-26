Прыжок в Неву с Литейного моста попал на видео. Купальщика ищут больше 12 часов
В акватории Невы продолжаются работы по поиску мужчины, который накануне вечером оказался в воде, прыгнув с Литейного моста. Купаться он полетел на глазах у публики.
Как следует из оперативных сводок поисково-спасательной службы Петербурга за 26 июня, в настоящее время продолжаются поиски с помощью гидролокатора. С момента исчезновения мужчины с поверхности воды прошло порядка 14 часов.
«Фонтанка.ру»
Момент его падения попал на видео. На кадрах видно, как он раздевается среди группы наблюдателей посреди Литейного моста. Затем залезает на перила и прыгает в воду. По словам очевидцев, он был пьян и захотел освежиться.
Как сообщалось ранее, в воде он оказался около 11 часов вечера 25-го числа, течение его отнесло примерно на сто метров, через несколько минут он скрылся с поверхности реки.