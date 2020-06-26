На Энергетиков из окна выпала девушка

Полиция Красногвардейского района устанавливает обстоятельства гибели женщины, тело которой около 9 утра 26 июня нашли у жилого комплекса на Энергетиков.



О ЧП ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили читатели. По их словам, инцидент произошел на Энергетиков, 9, корпус 1. Там у первой парадной нашли тело женщины.



По данным ГУ МВД, полиция предварительно установила квартиру, из окна которой выпала девушка. Она заперта.



На месте работают сотрудники полиции.

