Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 23 июня
Росстат задним числом корректирует высокую смертность. В Петербурге к открытию готовят летние кафе-конструкторы. Ученые просят повременить с ковид-диссидентством.
Еще один врач умер в Петербурге.
На сайте самого роддома № 9 - благодать.
На Sports.ru вышел подробный разбор коронавирусного регламента Российской премьер-лиги и полного игнора клубами и функционерами. Нет социальной дистанции, нарушаются элементарные требования к отсутствию контактов с болельщиками и так далее. Да и сам регламент, мягко говоря, не очень.
Беглов считает возможным проведение культурного форума в ноябре 2020 года в обычном формате.
Мнение губернатора, впрочем, не имеет веса. Все полномочия сконцентрированы в Роспотребнадзоре.
В Петербурге открывают санатории. Чтобы стать постояльцем, нужны справки.
Любопытно, а кто уполномочен выдавать справку о двухнедельном отсутствии контактов с больными?
Пример общения главы региона с жителями.
Губернатор Курганской области отвечает на вопросы, в том числе в стихах. Маску на улице не носит, потому что это абсурд.
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По теме с коронавирусом. Отвечаю на ваши вопросы. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Почему ходите без маски, какой показываете пример. Отвечаю. Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные. Пример показываю простой - не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда. ⠀ Зачем закрывали и почему открыли область. Уже отвечал. Отдельные ограничения на въезд в область были продиктованы тем, что в регионе большое число пенсионеров (30%) и лиц, имеющих инвалидность (11%). Когда ситуация только разворачивалась, с учётом состояния наших медицинских учреждений, нужно было время, чтобы оценить степень угрозы, сосредоточиться на главном, закупить оборудование и медикаменты, обучить людей и специалистов. Главная цель с такой структурой населения и медициной - сделать всё для снижения количества летальных исходов. Пока на территории нашего транзитного субъекта не зарегистрировано ни одного летального случая по причине коронавирусной инфекции. ⠀ За это я лично благодарен всем - от рядовых сотрудников ДПС, которые работали на трассе, до врачей и медсестёр, которые ухаживали за больными. ⠀ Дай нам Бог и дальше работать согласовано на сохранение вашего здоровья и безопасности. ⠀ Сейчас ввиду роста количества случаев бессимптомного протекания болезни и огромного потока лиц, перемещающихся к месту работы и отдыха, решение принято соответствующее. Дальше будем мониторить ситуацию постоянно. ⠀ Спасибо вам большое, друзья. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми.
Российские моряки завезли коронавирус в Южную Корею.
Путин выступит с телеобращением около 15 часов. В частности, речь пойдет об "итогах борьбы с коронавирусом".
У властей Кызыла есть два с половиной часа для возобновления автобусного сообщения, остановленного сегодня из-за всплеска заболеваемости.
Мэрия Кызыла (Тува) с 23 июня 2020 года остановила пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения.
Российской похоронной выставке тоже досталось от эпидемии. Пришлось переносить из Владивостока в Омск соревнования по копке могил.
Зато Владивостоку достался дрифт на катафалках.
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Уважаемые коллеги! В период проведения мероприятия "Некрополь-Приморье" мы обязательно будем учитывать все действующие рекомендации Роспотребнадзора и доведем актуальную информацию до участников и гостей выставки! Во многих регионах поэтапно снимают ограничительные меры, но для каждого региона период выхода из ограничений будет индивидуальным. . Следите за новостями проекта!😎 📌по решению организаторов, соревнование по копке могил на скорость которое планировалось провести во Владивостоке переносится в Омск, на конец августа 2020. #некрополь #приморье #похоронныйсервис #некропольвыставка #necropolisexpo #necropolis #funeralexpo
Оперный театр в Барселоне провел первый концерт после трехмесячного карантина. Музыканты играли для растений и им же кланялись.
Люди в театре появляются в конце 8-й минуты.
Глава ЦИК Элла Памфилова проявляет чудеса двойственности, комментируя готовность к подсчету голосов 1 июля.
«Никто не отказался из членов комиссий. За малым исключением. В том числе те, кто старше 60 лет. Хорошо поработали с тестированием. Во всех комиссиях есть хороший резерв. Чтобы, если кто-то вышел из строя, у нас были оперативные замены. Самое главное для нас – это люди».
Так что главнее-то?
Туроператор "Ника" не дождался государственной помощи и объявил 22 июня днем своей скорби.
"Продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем (фин гарантии заканчиваются 23.06.2020), предоставить сейчас туристам приобретенные путешествия мы тоже не можем (границы закрыты, пандемия продолжается), оформить возвраты из ФПО (согласно Постановления Правительства № 461) тоже не можем, перенести Ваши путешествия на будущее так же не можем (проект постановления уже оглашен, а фин. гарантий на новый срок у нас нет), продолжать формировать группы (что является необходимостью, чтобы путешествия состоялись, так как они групповые) – тоже не возможно по причине отсутствия фин. гарантий.
В результате мы оказались в ловушке, захлопнутой со всех сторон.
До последнего дня мы рассчитывали и надеялись на положительное решение Страховой компании СПАО “Ингосстрах” по пролонгации действующего договора страхования ответственности, прошли большое количество с их стороны проверок и оценок. Но новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов".
Ну а какие претензии к ковид-диссидентам, если они видят такое:
телеграм-канал РИА "Новости".
Треть россиян скептически относятся к эпидемии коронавируса, и из-за них она угасает медленнее, чем могла, считает эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян.
За сутки в Петербурге одинаковое количество заболевших и выздоровевших.
В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще 35 человек. Общее количество - официальное - превысило 900 летальных случаев.
По данным Росстата, в Петербурге за апрель умерли в 10 раз больше человек, чем сообщалось официально местными властями.
Федеральная служба сколько угодно может оправдывать свои завышения, но нынешняя смертность в Петербурге - когда комздрав отказался от практики медленного подсчета архивных летальных случаев - доказывает его правоту.
Росстат - как смог - объяснил существенное расхождение своих подсчетов смертности и официальных цифр федерального оперштаба.