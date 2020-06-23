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23.06.2020 11:38
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 23 июня

Росстат задним числом корректирует высокую смертность. В Петербурге к открытию готовят летние кафе-конструкторы. Ученые просят повременить с ковид-диссидентством.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Еще один врач умер в Петербурге.

На сайте самого роддома № 9 - благодать.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

На Sports.ru вышел подробный разбор коронавирусного регламента Российской премьер-лиги и полного игнора клубами и функционерами. Нет социальной дистанции, нарушаются элементарные требования к отсутствию контактов с болельщиками и так далее. Да и сам регламент, мягко говоря, не очень.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Беглов считает возможным проведение культурного форума в ноябре 2020 года в обычном формате.

Мнение губернатора, впрочем, не имеет веса. Все полномочия сконцентрированы в Роспотребнадзоре.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

В Петербурге открывают санатории. Чтобы стать постояльцем, нужны справки.

Любопытно, а кто уполномочен выдавать справку о двухнедельном отсутствии контактов с больными?

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Пример общения главы региона с жителями.

Губернатор Курганской области отвечает на вопросы, в том числе в стихах. Маску на улице не носит, потому что это абсурд.

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По теме с коронавирусом. Отвечаю на ваши вопросы. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Почему ходите без маски, какой показываете пример. Отвечаю. Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные. Пример показываю простой - не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда. ⠀ Зачем закрывали и почему открыли область. Уже отвечал. Отдельные ограничения на въезд в область были продиктованы тем, что в регионе большое число пенсионеров (30%) и лиц, имеющих инвалидность (11%). Когда ситуация только разворачивалась, с учётом состояния наших медицинских учреждений, нужно было время, чтобы оценить степень угрозы, сосредоточиться на главном, закупить оборудование и медикаменты, обучить людей и специалистов. Главная цель с такой структурой населения и медициной - сделать всё для снижения количества летальных исходов. Пока на территории нашего транзитного субъекта не зарегистрировано ни одного летального случая по причине коронавирусной инфекции. ⠀ За это я лично благодарен всем - от рядовых сотрудников ДПС, которые работали на трассе, до врачей и медсестёр, которые ухаживали за больными. ⠀ Дай нам Бог и дальше работать согласовано на сохранение вашего здоровья и безопасности. ⠀ Сейчас ввиду роста количества случаев бессимптомного протекания болезни и огромного потока лиц, перемещающихся к месту работы и отдыха, решение принято соответствующее. Дальше будем мониторить ситуацию постоянно. ⠀ Спасибо вам большое, друзья. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Российские моряки завезли коронавирус в Южную Корею.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Путин выступит с телеобращением около 15 часов. В частности, речь пойдет об "итогах борьбы с коронавирусом".

У властей Кызыла есть два с половиной часа для возобновления автобусного сообщения, остановленного сегодня из-за всплеска заболеваемости.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Мэрия Кызыла (Тува) с 23 июня 2020 года остановила пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения.

Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Российской похоронной выставке тоже досталось от эпидемии. Пришлось переносить из Владивостока в Омск соревнования по копке могил.

Зато Владивостоку достался дрифт на катафалках.

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Уважаемые коллеги! В период проведения мероприятия "Некрополь-Приморье" мы обязательно будем учитывать все действующие рекомендации Роспотребнадзора и доведем актуальную информацию до участников и гостей выставки! Во многих регионах поэтапно снимают ограничительные меры, но для каждого региона период выхода из ограничений будет индивидуальным. . Следите за новостями проекта!😎 📌по решению организаторов, соревнование по копке могил на скорость которое планировалось провести во Владивостоке переносится в Омск, на конец августа 2020. #некрополь #приморье #похоронныйсервис #некропольвыставка #necropolisexpo #necropolis #funeralexpo

Публикация от Necropolis Expo (@necropolis_expo)

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Оперный театр в Барселоне провел первый концерт после трехмесячного карантина. Музыканты играли для растений и им же кланялись.

Люди в театре появляются в конце 8-й минуты.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Глава ЦИК Элла Памфилова проявляет чудеса двойственности, комментируя готовность к подсчету голосов 1 июля.

«Никто не отказался из членов комиссий. За малым исключением. В том числе те, кто старше 60 лет. Хорошо поработали с тестированием. Во всех комиссиях есть хороший резерв. Чтобы, если кто-то вышел из строя, у нас были оперативные замены. Самое главное для нас – это люди».

Так что главнее-то?

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Туроператор "Ника" не дождался государственной помощи и объявил 22 июня днем своей скорби.

Фото: http://nikatravel.ru/

"Продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем (фин гарантии заканчиваются 23.06.2020), предоставить сейчас туристам приобретенные путешествия мы тоже не можем (границы закрыты, пандемия продолжается), оформить возвраты из ФПО (согласно Постановления Правительства № 461) тоже не можем, перенести Ваши путешествия на будущее так же не можем (проект постановления уже оглашен, а фин. гарантий на новый срок у нас нет), продолжать формировать группы (что является необходимостью, чтобы путешествия состоялись, так как они групповые) – тоже не возможно по причине отсутствия фин. гарантий.

В результате мы оказались в ловушке, захлопнутой со всех сторон.

До последнего дня мы рассчитывали и надеялись на положительное решение Страховой компании СПАО “Ингосстрах” по пролонгации действующего договора страхования ответственности, прошли большое количество с их стороны проверок и оценок. Но новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов".

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Ну а какие претензии к ковид-диссидентам, если они видят такое:

телеграм-канал РИА "Новости".

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Треть россиян скептически относятся к эпидемии коронавируса, и из-за них она угасает медленнее, чем могла, считает эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки в Петербурге одинаковое количество заболевших и выздоровевших.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще 35 человек. Общее количество - официальное - превысило 900 летальных случаев.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

По данным Росстата, в Петербурге за апрель умерли в 10 раз больше человек, чем сообщалось официально местными властями.

Федеральная служба сколько угодно может оправдывать свои завышения, но нынешняя смертность в Петербурге - когда комздрав отказался от практики медленного подсчета архивных летальных случаев - доказывает его правоту.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

Росстат - как смог - объяснил существенное расхождение своих подсчетов смертности и официальных цифр федерального оперштаба.

Фото: Павел Каравашкин.
Фото: http://www.mkyzyl.ru/
Фото: http://nikatravel.ru/
Фото: стопкоронавирус.рф

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