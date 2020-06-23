Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 23 июня

"Продолжать работу в области международного выездного туризма мы не можем (фин гарантии заканчиваются 23.06.2020), предоставить сейчас туристам приобретенные путешествия мы тоже не можем (границы закрыты, пандемия продолжается), оформить возвраты из ФПО (согласно Постановления Правительства № 461) тоже не можем, перенести Ваши путешествия на будущее так же не можем (проект постановления уже оглашен, а фин. гарантий на новый срок у нас нет), продолжать формировать группы (что является необходимостью, чтобы путешествия состоялись, так как они групповые) – тоже не возможно по причине отсутствия фин. гарантий.

В результате мы оказались в ловушке, захлопнутой со всех сторон.



До последнего дня мы рассчитывали и надеялись на положительное решение Страховой компании СПАО “Ингосстрах” по пролонгации действующего договора страхования ответственности, прошли большое количество с их стороны проверок и оценок. Но новое руководство страховщика приняло другое решение, окончательно захлопнув ловушку, в которую поместили нас и всех наших туристов".

