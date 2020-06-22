Памятными мероприятиями 22 июня открылся главный храм ВС РФ. Службу по погибшим во время Великой Отечественной войны посетили Путин и Шойгу.



В день начала Великой Отечественной войны в новопостроенном Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Её посетил патриарх Кирилл, который 14 июня освятил храм, а также Владимир Путин и Сергей Шойгу.



Президент выступил с обращением, в котором еще раз заявил, что память о войне священна.

