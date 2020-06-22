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22.06.2020 12:39
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Посмотрите, как выглядит главный храм Вооруженных сил РФ

Его открыли в день памяти и скорби — 22 июня. «Фонтанка» показывает, что увидели внутри президент и глава Минобороны

Памятными мероприятиями 22 июня открылся главный храм ВС РФ. Службу по погибшим во время Великой Отечественной войны посетили Путин и Шойгу.

В день начала Великой Отечественной войны в новопостроенном Главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Её посетил патриарх Кирилл, который 14 июня освятил храм, а также Владимир Путин и Сергей Шойгу.

Президент выступил с обращением, в котором еще раз заявил, что память о войне священна.

Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru
Фото: с сайта patriarchia.ru

После этого военнослужащие российской армии провели церемонию зажжения огня у мест хранения земли с братских захоронений павших воинов в годы Великой Отечественной войны.

Фото: с сайта patriarchia.ru

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. В РПЦ сообщали, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Высота собора — 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к 75-летию Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров (1945-й — год победы). Не случайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

Также на территории храмового комплекса построен интерактивный музей-галерея «Дорога памяти». Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Каждому дню войны дано описание. В музее размещены уникальные экспонаты и документы времен ВОВ, а также данные более чем о 33 миллионах участников войны и их сохранившиеся фотографии. Все желающие могут прислать данные о своих родственниках — участниках ВОВ, чтобы дополнить этот список.

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Комментарии (2)

klapaucius
Фонтанка, зачем эту порнографию здесь демонстрировать ?
260786601
Храм сатаны.
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