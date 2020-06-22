Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 22 июня

В Петербурге за последние сутки выявили 217 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 22 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России зафиксировано 7600 новых заболевших — общее количество заразившихся составило 592 280 человек. Коронавирус продолжают выявлять практически по всей стране. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1068, за которой идет Московская область с 506. Петербург по этому показателю сегодня, 22 июня, оказался на пятом месте. С начала пандемии в городе зафиксировали 22 195 случаев заболевания.

