Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 22 июня
Петербург вторую неделю держится на пятом месте среди российских регионов по числу новых заболевших коронавирусом. Заболеваемость по стране показывает спад.
В Петербурге за последние сутки выявили 217 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 22 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего по России зафиксировано 7600 новых заболевших — общее количество заразившихся составило 592 280 человек. Коронавирус продолжают выявлять практически по всей стране. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1068, за которой идет Московская область с 506. Петербург по этому показателю сегодня, 22 июня, оказался на пятом месте. С начала пандемии в городе зафиксировали 22 195 случаев заболевания.
Как заболевшему COVID-19 понять, что он уже не заразен для близких, можно ли «ковидному» пациенту ограничиться рентгеном легких вместо более «тяжелой» компьютерной томографии и какие симптомы могут говорить о проблемах с легкими?
Петербургские пульмонологи продолжают помогать читателям «Доктора Питера» разобраться, что делать и куда бежать при признаках болезни.
Первая волна COVID-19 в США не спадает: в половине штатов продолжается рост новых случаев, особенно среди молодежи.
«Почти половина штатов сообщают о росте числа новых случаев, а некоторые продолжают бить рекорды по ежедневному приросту заболевших. На юге чиновники говорят, что у все большего числа молодых людей тест на COVID-19 дает положительный результат», — сообщает 22 июня CNN.
Минувшей ночью на Дворцовой праздновали «конец самоизоляции».
На Дворцовой площади объявили конец самоизоляции pic.twitter.com/L4VKc8FpvM— Дикий Петербург (@Wild_SPb) June 21, 2020
Петербургский «Центр развития и поддержки предпринимательства» 22 июня опубликовал предварительную инструкцию для ресторанов о том, как получить разрешение на летнее кафе в упрощенном порядке.
Разместить столы и столики можно будет на смежном с заведением участке с 29 июня по 15 октября. Условие — внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь занимаемого участка не должна превышать площадь самого ресторана. Для прохода пешеходов и проезда уборочной техники надо будет оставить 1,5 м тротуара. Также нельзя нарушать права собственников соседних зданий.
Столики и стулья можно будет выставлять с 8 утра до полуночи — на ночь их необходимо убрать. Запрещается использовать такую мебель для размещения рекламы.
Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге стали доступны услуги каршеринга.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников считает, что даже при снятии коронавирусных ограничений необходимо соблюдать меры предосторожности.
«Пока сидите в кафе, можете снять маску, но по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию. Если сели за столик и сняли маску, например, для того, чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую. Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, поскольку от влажности она теряет защитные свойства», — рассказал 22 июня Тяжельников агентству «Москва».
В России на 22 июня зафиксирована смерть 95 человек с COVID-19. Из них больше 30% — в Петербурге, сообщает сайт «стопкоронавирус. рф».
С начала пандемии в Северной столице скончались уже 869 человек с коронавирусом. По этому печальному показателю Петербург продолжает занимать второе место по России.