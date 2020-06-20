«Будешь знать, буржуй». Кому платить повышенный налог на личные доходы

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Олег Харсеев/Коммерсантъ Речь о тех самых 13%, которые сейчас берут со всех (за редкими исключениями) доходов граждан страны. Спектр мнений о том, как надо изменить эту цифру, широк, но главная идея — заставить платить тех, кто больше всех зарабатывает, не 13, а 18 процентов. О том, что в правительстве нашлись желающие вернуться к прогрессивной шкале НДФЛ, а в Госдуме готовы завизировать такую инициативу, российские СМИ сообщили 17 июня. Позже такие сообщения официально опровергались чиновниками, хоть и продолжили обсуждаться в анонимных телеграмм-каналах. И только обывателю стало казаться, что кавалерийским наскоком этот вопрос решен не будет, как вечером в пятницу, 19 июня партия «Справедливая Россия» передала в правительство пакет законопроектов о поправках в законы, который как раз и предполагает введение прогрессивной шкалы.



В этом документе для граждан с доходами до 24 млн рублей в год предложено оставить ставку НДФЛ на прежнем уровне, 13%. Те, кто получает больше 24, но меньше 100 миллионов, платить 15%. От 100 до 250 миллионов — 17% и для граждан с доходами больше 250 млн в год — 18%. В том же пакете — предложение доплачивать тем, кто получает меньше прожиточного минимума.

Такая робингудовская тема — брать побольше у богатых и отдавать тем, кто беднее — актуальна. В бюджете огромная дыра: экономисты спорят насколько она велика, но ясно, что речь идет о триллионах рублей. Так, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорит, что в этом году бюджет недосчитается 3-4 триллионов. Министр финансов Антон Силуанов более оптимистичен: «всего» 2 трлн.

Представители «Справедливой России» признают: прогрессивная шкала подоходного налога не решит проблемы. Максимум, сколько можно набрать за счет него — 450 млрд рублей, подсчитал лидер партии Сергей Миронов. Более того, тех, кого вообще коснется нововведение — около 20 тысяч человек на всю страну, то есть 0,013% населения. Зато зарабатывают они, по данным партийцев, прилично — 4 трлн рублей.



Где деньги?

Разумеется, зарплата даже в 2 млн рублей в месяц, которая бы давала искомые для минимального повышения НДФЛ дохода в 24 млн рублей в год, - штучная. Куда более распространены — годовые премии наемным менеджерам и дивиденды владельцам бизнеса. Их размеры нередко переваливают даже за максимальную черту — 250 млн рублей в год.

«Фонтанка» примерно представляет, сколько жителей Петербурга могут похвастаться честным доходом в размерах, о котором говорят в «Справедливой России» и которые не стыдно задекларировать в налоговой. Владельцы компаний с миллиардными оборотами описаны в рейтинге «Фонтанка-500».

В лидерах по объему выплачиваемых владельцам дивидендов — учредители «Группы Илим», «Группы ЛСР», «Орими Трэйд» и «Максидома», холдинга Setl Grou, «Национальной спутниковой компании». Всего предприятий, где акционеры получают в среднем больше 250 миллионов в год — 19 штук. Именно им в обозримом будущем «светит» отдавать по 18%. «В целом, я не сторонник повышения налогов в каком бы то ни было виде. Если говорить об НДФЛ, то во введении прогрессивной шкалы есть смысл, только если речь идет о заработках тех, кто работает по найму. Предпринимательский доход не должен облагаться повышенными ставками, чтобы не мешать развитию бизнеса. А вот руководители крупных корпораций, в том числе, с государственным участием, могли бы побольше платить», - говорит Мария Евневич, совладелец «Максидома» (компания №9 в Петербурге по объему выплачиваемых дивидендов).



«Прогрессивная шкала применяется в некоторых странах, но мое личное мнение — правила должны быть одинаковые для всех. Я сторонник того, чтобы стимулировали зарабатывающих людей вкладывать свои деньги в нашу же страну, в нашу экономику. А если их изымать и передавать в управление нашим же чиновникам, вы же понимаете, что с этими деньгами станет? - задается вопросом Тамаз Мчедлидзе, совладелец сети медицинских центров «Меди» (12-е место по объемы выплаченных дивидендов). - Мое глубокое убеждение, страну и ее экономику способен развивать мир бизнеса, а не мир чиновников!».

«Если рассматривать ситуацию с налогообложением трудовой деятельности в России целиком, то размер налоговых отчислений не такой маленький, как может показаться – с учетом социальных налогов, которые платит работодатель, ставка может составлять до 48%. А это уже больше, чем во многих европейских странах. Конечно, стабильность в вопросах налогообложения, а возможно даже и понижение ставок сильно стимулировали бы экономику быть прозрачной и белой. Предпринимателям это помогло бы сосредоточиться на повышении эффективности бизнеса – они бы не тратили силы на налоговую оптимизацию. А в России ощущался бы приток капиталов, - рассуждает Михаил Скигин, совладелец «Петербургского нефтяного терминала» (14-е место по объему выплачиваемых дивидендов). - С другой стороны, если говорить конкретно о НДФЛ, то даже его рост с 13% до 18% все равно оставит этот показатель ниже, чем в той же Европе. Соответственно, если привлекательность России для капитала и снизится, то незначительно».



«Меняем старый НДС на новый НДФЛ»

Еще несколько сотен петербуржцев получают столько, чтобы платить по 15-17% в год. А кроме предпринимателей в Петербурге есть и определенное количество топ-менеджеров, чьи - как это принято говорить — компенсационные пакеты могли бы превышать обозначенные «Справедливой Россией» уровни доходов. У всех них тоже есть собственное мнение о перспективах введения в России прогрессивной шкалы налога на их доходы.

«Россия всегда могла гордиться низким НДФЛ, - наверное, это одна из немногих стран в Европе, которая не имеет прогрессивную шкалу. Мне сложно говорить, насколько это правильно или справедливо, но как бизнесмен я понимаю одну вещь: чем крупнее ты клиент, тем больше ты получаешь скидку и лучшую цену. И логично было бы, чем больше налогов ты платишь, тем меньше у тебя процент. Так, в Швейцарии в отдельных кантонах, если ты крупный налогоплательщик, ты можешь договориться о проценте, который можешь платить. Но у нас на это никто не пойдёт, - говорит Алексей Фурсов, совладелец сети ресторанов «Евразия» и спортивных центров Fintess House. - Конечно сейчас не лучшее время, что-то поднимать.... Но им виднее».



Предприниматель Кирилл Остапенко, владелец сети магазинов «Велодрайв», в шутку говорит, что готов обменять «старый» НДС на «новый» НДФЛ. Речь о том, чтобы государство оставляло компаниям больше денег для развития за счет отмены повышения с прошлого года налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

«В большинстве развитых стран есть публичный консенсус, что богатые должны платить больше. При этом многие, кто должен платить повышенные налоги, всячески стараются избежать «лишней» уплаты различными способами. Неизбежно, что и в России это будет происходить», - прогнозирует управляющий и сооснователь сервиса igooods Григорий Кунис.

Вместе с тем, некоторым обеспеченным гражданам отдельным законом уже было позволено не платить часть налогов, в том числе НДФЛ. Речь о тех, кто попал под иностранные санкции после присоединения Крыма. В санкционных списках сейчас более 150 крупных предпринимателей и чиновников, и именно им позволено не платить налоги с тех доходов, что они получают за границей. Имел ли и их в виду Сергей Миронов, когда считал потенциальных плательщиков повышенного НДФЛ, не уточняется.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

