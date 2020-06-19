Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 19 июня
Петербург готовится к параду Победы в условиях коронавирусных ограничений. Город держится на пятом месте по числу новых случаев инфекции. Кривая заражений по России постепенно пошла вниз.
Руководители 40 крупнейших петербургских торговых центров обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить работу находящихся на их территории непродовольственных магазинов уже в рамках первого этапа снятия ограничений.
Среди подписавшихся под документом (есть в распоряжении «Фонтанки») топ-менеджеры ТРЦ «Галерея», «Питер-Радуга». «Континент», «Сити-Молл» и других.
С 8 июня Смольный разрешил работать магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом. Магазины в ТЦ могут заработать лишь на третьем этапе снятия ограничений, но точные даты не сообщались.
По словам авторов петиции, ТЦ и арендаторы «адаптировались под сложившуюся ситуацию» и готовы соблюдать не только установленные рекомендации, но и принять дополнительные меры безопасности.
Прорывы в системе водоснабжения и водоотведения Городской инфекционной больницы им. Боткина случаются регулярно - во время обильных осадков, вроде вчерашнего дождя, ливневая система не справляется. Об этом «Доктору Питеру» рассказали больнице на условиях анонимности.
«Из-за обильных осадков городские наружные ливневые системы не справлялись с оттоком воды, из-за чего в одном из помещений подвала больницы Боткина произошло подтопление. Сотрудниками технической службы больницы совместно с ГУП «Водоканал» в течение нескольких часов последствия затопления были устранены. Затопленные подвальные помещения используются только персоналом больницы. В результате инцидента никто не пострадал», - сообщили официально в Городской инфекционной больнице им. Боткина.
Неофициальные источники «Доктора Питера» рассказали, что регулярные прорывы воды в подвалах клиники во время сильных ливней связаны с тем, что подрядная организация, занимавшаяся инженерными сетями, выполнила работу так, что приходится постоянно бороться с последствиями недоделок.
Москва потихоньку возвращается к нормальной жизни. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина еще 6 городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к оказанию плановой и экстренной помощи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается... В ближайшее время работы по возвращению к стандартному режиму начнутся еще в 6 городских больницах: №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до 3 тысяч коек», - сообщила вице-мэр оперативному штабу.
Медицинские работники федеральных стационаров и водители скорой помощи в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, получат единовременные выплаты, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением коронавирусом членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На эти цели из резервного фонда города направлены 600 миллионов рублей.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,5 миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число зараженных составило 8 500 398. Скончались, по данным университета, 454 215 человек.
Отмечается, что всего выздоровели 4 169 082 человека.
На Украине вспышка заболеваемости коронавирусом. Министерство здравоохранения инициирует максимальное усиление контроля карантинных мер в связи со значительным ростом инфицированных COVID-19, заявил глава ведомства Максим Степанов.
На протяжении последних трех дней на Украине ежедневно фиксируют антирекорды заболеваемости коронавирусом, за последние сутки в стране инфицировался 921 человек.
По состоянию на пятницу, 19 июня, на Украине зафиксировано 34 984 случая заражения COVID-19.
В Боткинской больнице в Петербурге накануне произошло затопление.
«Вчера в новом корпусе Боткинской больницы на Пискаревском проспекте начался потоп. Система водоснабжения, оставшаяся без договора на обслуживание, дала течь», - сообщает 19 июня издание «Доктор Питер», которое первым опубликовало кадры из медицинского учреждения.
В роликах видно, что его автору приходится идти «по колено» в воде по цокольным помещениям клиники.
В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали о том, как пройдет парад Победы в 2020 году.
Эпидемиологической безопасности 24 июня будет уделено особое внимание. В частности, трибуны, которые уже появились на Дворцовой, пообещали продезинфицировать. Зрителей парада будут рассаживать с учетом социальной дистанции. Также людей допустят только в масках и перчатках, а на входе будет организована дистанционная термометрия.
За минувшие сутки выявлено 37 новых смертей от коронавируса в Петербурге. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее количество умерших от инфекции петербуржцев увеличилось до 793. В России — до 569 063.
Также сообщается, что за минувшие сутки число выздоровевших жителей Северной столицы составило 847. С начала пандемии коронавирус смогли победить 12 171 горожанин.
В Петербурге выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб.
За прошедший день коронавирус обнаружили практически во всех российских регионах, кроме Крыма и Ненецкого автономного округа. Лидером по новым случаям остается столица с 1136, а следом за ней идет Московская область с 646. Петербург держится на пятом месте по этому показателю уже несколько дней. С начала пандемии в городе зафиксировали 21 734 случая COVID-19.